Владимиру Миклушевскому раскрыли секрет производства "Подольского"

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский посетил крупнейший в регионе завод по производству хлебобулочных и кондитерских изделий – АО «Владхлеб», осмотрел цеха предприятия и встретился с рабочим коллективом.

Прежде всего Губернатор побывал в музее АО «Владхлеб», который рассказывает историю предприятия. За 10 лет существования музея его посетили около 16 тысяч человек, в том числе учеников и студентов – такая деятельность, по словам генерального директора компании Дмитрия Шинкаренко, помимо профориентационной задачи, позволяет сохранять и развивать традицию выпечки настоящего русского хлеба.

Открытый более 100 лет назад «Владхлеб» сегодня – это бренд, новые цеха, современное оборудование.

«На одной из стен музея изображены две оси – развития хлебопечения и развития Приморского края. Предприятие начало свою историю в 1903 году с открытия механизированной пекарни. Крупная веха – 1935 год, когда в эксплуатацию был сдан хлебозавод №2, тот самый, где производят хлеб “Подольский” – наша визитная карточка», – отметил руководитель компании.

Пока хроника производственной деятельности завода заканчивается музейной записью за 2013 год, отмеченный открытием новой автоматизированной линии для производства батонов, но его история будет продолжаться, заверил Дмитрий Шинкаренко.

«Желаю коллективу “Владхлеба” успехов в благородном деле – выпечке вкусного хлеба!» – написал в гостевой книге музея Владимир Миклушевский.

Затем для главы региона провели небольшую экскурсию по производственному цеху, где выпекается хлеб «Подольский».

«У нас тут стоят две линии чешского производства для приготовления теста для подольского хлеба. Весь производственный цикл занимает 17 часов», – рассказал начальник цеха.

Всего сегодня ассортимент компании насчитывает более 400 наименований хлебобулочных, кондитерских и бараночных изделий. В основу производственной деятельности компании положены как традиционные, так и современные технологии хлебопечения с использованием натуральных продуктов. Продукция представлена во многих дальневосточных регионах – насчитывается 1,5 тысячи торговых точек, отметил Дмитрий Шинкаренко.

В настоящее время общая численность сотрудников компании «Владхлеб» составляет более 800 человек. За время работы завода здесь сформировались целые трудовые династии. Глава региона встретился с коллективом предприятия, чтобы ответить на волнующие людей вопросы.

Сотрудники Владхлеба задали главе региона около 15 вопросов, как про развитие предприятия, так и касающиеся всех приморцев – о состоянии дорог, ремонте учреждений по развитию детского спорта, обеспечении инфраструктурой участков молодых семей и другие.

Один из представителей компании попросил Губернатора оказать содействие в выведении из тени недобросовестных производителей. По словам сотрудника, по разной оценке, сегодня на продовольственном рынке Приморья присутствует почти 70% «серых» компаний.

Владимир Миклушевский поручил департаменту лицензирования и торговли Приморского края заняться данным вопросом.

«70% – цифра большая, не может быть не замеченной. Если вы правы, то, конечно, будем наводить порядок, давайте делать это вместе. Вы-то своих конкурентов лучше знаете. Но и департамент поработает над решением этого вопроса, потому что предприятие, которое не платит налоги и неизвестно чем торгует, нам точно не нужно», – заявил Губернатор.

Несколько сотрудников затронули вопросы в области экологии. В частности, одна из работниц пожаловалась на скопление отходов на дачных и садовых участках в Надеждинском районе.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что сегодня подобные вопросы должны решаться в системном порядке.

«Я много встречаюсь с людьми, вижу, что приморцы трепетно относятся к экологии, и я это поддерживаю. Потому что намусорить можно быстро, а восстанавливать все потом сложно. Сейчас в федеральном законодательстве произошли изменения, согласно которым мы должны до конца следующего года выбрать компанию – регионального оператора, которая будет отвечать за сбор, вывоз мусора и его утилизацию. Разрабатывается также территориальная схема складирования отходов. А что касается нелегальных стихийных свалок, за это отвечают муниципалитеты. Главе вашего района позвоню и дам поручение лично проверить, в чем дело», – ответил Губернатор.

Еще один вопрос задала жительница Владивостока. Она поинтересовалась, работают ли во Владивостоке комиссии, которые проверяют чистоту улиц.

По словам Председателя Думы Владивостока, такие комиссии есть в каждом районе города, они имеют полномочия штрафовать предпринимателей и учреждения, которые не следят за своими территориями, а также своевременно информировать, если это касается городских дорог, газонов, откосов, пешеходных зон.

Владимир Миклушевский обратил внимание на то, что, если такие вопросы у жителей возникают, значит работа в этом направлении ведется недостаточно эффективно.

«Значит они плохо работают, город грязный – вопрос, считаю, справедливый. Надеюсь, вы с этим разберетесь. Основная задача тут, конечно, властей, но как депутатский корпус вы имеете право надзора, контроля», – дал поручение Елене Новицкой заняться этим вопросом Губернатор.

Глава Приморья также напомнил о проекте «Формирование комфортной городской среды», реализация которого началась в крае в этом году. Его главная цель – благоустройство территорий по тем объектам, которые выбрали сами жители.

В заключении Губернатор поблагодарил коллектив «Владхлеба» за беседу, подчеркнув значимость его деятельности.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

«Я с удовольствием побывал на предприятии, спасибо за вашу работу, ведь она так важна для людей. Хлеб – всему голова!» – подчеркнул Владимир Миклушевский.