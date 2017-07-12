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В Находке угольных портов может стать еще больше
«Евраз Находкинский морской торговый порт», один из крупнейших стивидоров Приморья, после смены акционеров возвращается к историческому названию и в перспективе может стать специализированным угольным портом, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», Evraz в июне закрыл сделку по продаже 100% ОАО «Евраз Находкинский морской торговый порт» основному акционеру холдинга - Lanebrook Limited, конечными бенефициарами которой являются Роман АБРАМОВИЧ с партнерами, - за $354,4 млн. В рамках сделки стороны заключили соглашение о перевалке грузов, в соответствии с которым Evraz обязуется поставлять, а порт - обрабатывать грузы в определенном объеме и по определенным тарифам в течение 5 лет. После прохождения юридических формальностей из названия компании окончательно исчезнет слово «Евраз».
По словам управляющего директора НМТП Вячеслава САРАЕВА, стивидор в 2017 году планирует сохранить объем грузоперевалки на уровне прошлого года - около 10,3 млн тонн. При этом технологические возможности порта уже сегодня позволяют переваливать до 12 млн тонн в год, но выход на такие объемы сдерживает недостаточная пропускная способность подъездных путей.
«Железная дорога пока не может подвозить такие объемы из-за недостатка пропускной способности. Мы находимся в постоянном контакте с железной дорогой, обсуждаем возможность расширения за счет строительства второй ветки в порт», - пояснил Вячеслав Сараев.
Он уточнил, что строительство второй ветки стивидор может профинансировать и за счет собственных средств, но для этого нужны четкие гарантии, что объемы угля, переваливаемого на экспорт в АТР, будут сохраняться как минимум на нынешнем уровне.
Основными клиентами НМТП сегодня являются Evraz и холдинг «Сибуглемет» (Кемеровская область).
«Мы (НМТП. – Прим. авт.), в принципе, могли бы стать полностью угольным портом, если сохранится нынешняя конъюнктура. Пока же у нас примерно 70% общего объема перевалки приходится на уголь, остальные 30% - на металлы», - отмечает Вячеслав Сараев.
В перспективе НМТП планирует увеличить объем перевалки к 2020 году на 17% по сравнению с показателем прошлого года - до 12 млн тонн в год.
Стивидор в настоящее время реализует инвестиционную программу с мероприятиями по минимизации экологического ущерба от деятельности объемом до 3,5 млрд рублей. Модернизация оборудования призвана оптимизировать процесс перевалки угля.
В течение 2013-2016 годов НМТП реализовал первый этап программы, в рамках которого места складирования и перевалки угля были оборудованы бетонными ограждениями, внедрена система непрерывного орошения угольных штабелей с помощью промышленных водяных пушек, основная часть штабелей огорожена пылеветрозащитными экранами. Суммарные инвестиции составили 120 млн рублей.
Второй этап программы порта будет реализован в 2017-2018 годах. В том числе предполагаются строительство очистных сооружений и установка дополнительных пылеветрозащитных экранов по всей территории порта. Вложения превысят 800 млн рублей.
Третий этап (2018-2020 годы) предполагает комплексную модернизацию производственных мощностей. В его рамках в порту будет установлен вагоноопрокидыватель и произведена замена кранового оборудования. Инвестиции оцениваются в сумму до 2,5 млрд рублей.
По словам Вячеслава Сараева, вагоноопрокидыватель немецкого производства уже приобретен, его стоимость составила около 1,5 млрд рублей. «В настоящее время идет проектирование запуска нового оборудования, рассчитываем начать монтаж в 2019 году. После запуска вагоноопрокидывателя рассчитываем выйти на 12 млн тонн перевалки в год», - пояснил управляющий директор.
Олег КЛИМЕНКО, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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