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Минкомсвязи признало "Золотой Рог" социально значимым СМИ
Почта России провела «горячую линию» с издателями Дальнего Востока, где прокомментировала меры по сохранению института подписки в России. Акцент в обсуждении был сделан на форматы и сроки проведения специальных мероприятий для подписчиков, предоставление скидок в период Всероссийской декады подписки, а также размещение в отделениях почтовой связи рекламно-информационных материалов издателей.
Почта России продолжает принимать комплекс мер для развития института подписки. На поддержку подписной кампании на 2 полугодие 2016 года было направлено более 700 млн рублей.
Кроме того Минкомсвязи составило список социально значимых печатных средств массовой информации. В Приморье таковыми признаны газета «Золотой Рог» и еще шесть газет.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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