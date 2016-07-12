Минкомсвязи признало "Золотой Рог" социально значимым СМИ

Почта России провела «горячую линию» с издателями Дальнего Востока, где прокомментировала меры по сохранению института подписки в России. Акцент в обсуждении был сделан на форматы и сроки проведения специальных мероприятий для подписчиков, предоставление скидок в период Всероссийской декады подписки, а также размещение в отделениях почтовой связи рекламно-информационных материалов издателей.

Почта России продолжает принимать комплекс мер для развития института подписки. На поддержку подписной кампании на 2 полугодие 2016 года было направлено более 700 млн рублей.

Кроме того Минкомсвязи составило список социально значимых печатных средств массовой информации. В Приморье таковыми признаны газета «Золотой Рог» и еще шесть газет.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.