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В Приморье создадут агентство для инвестиций
Инвестиционное агентство будет создано в Приморском крае. Это позволит привлекать в край порядка 300 млрд рублей инвестиций ежегодно, сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.
Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ провел совещание по вопросу создания краевого инвестиционного агентства на основе опыта Республики Татарстан. «Мы устраняем административные барьеры и в ближайшее время сформируем совет по привлечению инвестиций. Создание агентства также будет способствовать улучшению инвестиционного климата в крае», – подчеркнул губернатор.
По словам директора департамента экономики, поддержки предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций и контроля подготовки к саммиту АТЭС Николая ДУБИНИНА, создание инвестиционного агентства позволит привлекать порядка 300 млрд рублей инвестиций ежегодно, а также тесно работать с частными инвесторами. Одна из главных задач агентства – формирование инвестиционных площадок.
«Дальневосточный капитал».
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