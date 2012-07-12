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В Красноармейский район Приморского края протянут ВОЛС
ВЛАДИВОСТОК, 12 июля, ZRPRESS. Приморский филиал ОАО «Ростелеком» ведет строительство внутризоновой волоконно-оптической линии связи «Дальнереченск – Новопокровка – Рощино», общей протяженностью 131 км.
Проект планируется завершить осенью этого года. После получения всей необходимой государственной документации, оптика будет запущена в коммерческую эксплуатацию. В зоне действия оптики окажутся населенные пункты Дальнереческого и Красноармейского районов. У жителей сел Новопокровка, Рощино, Cальское, Речное, Гоголевка, Лукьяновка, Гончаровка, Вострецова и других появится возможность подключить Интернет и цифровое Интерактивное.
После сдачи внутризоновой ВОЛС в Приморском крае останется всего один районный центр, не охваченный оптикой, – Терней. Строительство ВОЛС в этот район запланировано на 2013 год, сообщает отдел по связям со СМИ ОАО "Ростелеком" Приморский филиал.
Досье: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ОАО «Ростелеком» – национальная телекоммуникационная компания России – является крупнейшей российской компанией отрасли.
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