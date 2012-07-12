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В Приморье квота на гастарбайтеров снизилась почти на 20 %

12 Июля 2012, 11:35 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 12 июля, ZRPRESS. Право на трудовую деятельность в Приморском крае в следующем году получат 23788 иностранных рабочих из 81367 заявленных работодателями.

Такое решение было принято на заседании межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников на территории Приморья.

Как рассказали в управлении по координации правоохранительной деятельности Приморского края, к утверждению на 2013 год была предложена квота на привлечение иностранных работников в общем количестве 23 788 человек. Снижение количества привлекаемых иностранных граждан в 2013 году по сравнению с текущим годом составит 19 %.

По сравнению с 2012 годом количество иностранных рабочих из Китайской народной республики, которых планируется привлечь в 2013 году, уменьшилось на 4 440 человек или на 23 %.

В Приморском крае будут трудоустроены 14 734 граждан Китая, 4 764 граждан Корейской народной демократической республики, 1 723 граждан Узбекистана, 1 229 граждан Украины.

По основным видам экономической деятельности квота распределилась следующим образом: в строительной индустрии будут работать 9 830 человек, 6 366 иностранных граждан будут трудоустроены на обрабатывающих производствах. В аграрном секторе Приморского края будут задействованы 4 150 иностранцев, в работе оптовой и розничной торговле и ремонте автотранспортных средств 900 человек, в рыболовстве – 810 человек в лесном хозяйстве – 769 человек.

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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