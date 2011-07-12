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Приморских мороженщиков вытесняют федеральные игроки
Приморский край - единственный среди регионов Дальнего Востока, производящий мороженое в крупных масштабах. Но в последнее время объемы производства этого продукта местными фабриками неуклонно сокращаются.
По данным Союза мороженщиков России, в первые три месяца в Приморье объем произведенного мороженого и замороженных десертов составил всего 89% от уровня прошлого года за аналогичный период. Если в первом квартале 2010 года было произведено 1108 тонн, то в этом году только 919 тонн.
В то же время производители мороженого известных российских марок, имеющие в крае дилеров, говорят о росте спроса на их продукцию. По некоторым оценкам, этот рост составляет в среднем 15% в год. Рынок постепенно переходит в руки поставщиков, доставляющих мороженое из других регионов России. Сегодня, по словам генерального директора Владивостокской фабрики мороженого Алексея РЕЗНЮКА, доля их продукции на рынке составляет порядка 30%. При этом прогнозы самого крупного производителя Приморья далеки от оптимизма. Алексей Резнюк считает, что в ближайшей перспективе доля местных производителей будет сокращаться. Эти прогнозы подтвердили и на Арсеньевском молочном комбинате. Ежегодное сокращение объемов продаж второго по объемам выпускаемой продукции приморского производителя составляет порядка 2% .
Главной причиной снижения доли местных производителей, по мнению экспертов, является рекламная политика мороженщиков. Если местные фабрики после сокращения издержек в кризисное время до сих пор не смогли включить в свои бюджеты расходы на рекламу, то крупные федеральные производители мороженого сегодня ведут активную рекламную кампанию. Собственно, конкурируют на рынке по объемам рекламы, прежде всего, две известные торговые марки - «Инмарко» и «Нестле», именно им в первую очередь и переходят доли местных производителей.
Тем не менее пока Владивостокская фабрика мороженого остается лидером на приморском рынке. По оценкам маркетологов компании, успешным был запуск и продвижение таких торговых марок, как «Царский Десерт» и « Щедрый хуторок», их узнаваемость находится на уровне 60% и 40% соответственно. Стабильно высокий интерес и к продуктам Арсеньевского молочного комбината, использующего традиционные технологии с применением исключительно натуральных продуктов. Если продукты западных и сибирских производителей заняли значительную долю в сегменте фасованного мороженого, то такие сегменты, как весовое мороженое и HoReCa практически полностью заняты местными производителями.
Нынешнее нежаркое лето пока не радует мороженщиков продажами. Сказывается и рост цен на мороженое, связанный с удорожанием сырья. В целом сырье за последний год подорожало на 20%. Тем не менее, по словам Алексея Резнюка, Владивостокская фабрика нашла возможности не поднимать цену на свою продукцию более 15%. В условиях агрессивной рекламы крупных конкурентов-производителей преимуществом местных фабрик мороженого остаются более низкая средняя цена при традиционно высоком качестве.
Сегодня компании отмечают стабильный спрос на так называемое детское мороженое, на другие виды продуктов, рассчитанные на широкого потребителя, прежде всего взрослое население, спрос все же снизился. Среди лидеров продаж, как и прежде, стаканчики, рожки и брикеты. По словам специалистов компании «Си-Айс», являющейся официальным дистрибьютером марки «Инмарко», новинками сезона стали «мультяшные» виды мороженого, такие как «Лунтик», «Ледниковый период», «Винкс» и др., довольно быстро завоевавшие популярность потребителя.
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