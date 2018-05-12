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Во Владивостоке Tele2 вручила первые именные стипендии студентам ДВФУ

12 Мая 2018, 19:55 | Приморье

Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, впервые вручил именные стипендии компании студентам Дальневосточного федерального университета. По итогам конкурсных этапов — решения бизнес-кейсов и презентации проектов — названы четверо победителей, которые получили по 50 000 рублей.

На стипендию Tele2 в этом году претендовало 80 студентов Дальневосточного федерального университета. Компания предложила старшекурсникам Школы экономики и менеджмента и Школы искусств и гуманитарных наук выполнить практическое задание и защитить свои проекты перед экспертным жюри. В конце апреля после полугодового стипендиального марафона состоялась презентация студенческих проектов, где представители ДВФУ и менеджеры приморского филиала компании определили лучшие работы.

Из 13 проектов финалистов жюри определило четырех победителей. Первыми стипендиатами Tele2 в ДВФУ стали:

Лика Безнощук, 4 курс Школы экономики и менеджмента;

Регина Коцко, 3 курс Школы экономики и менеджмента;

Екатерина Хворова, 3 курс Школы экономики и менеджмента;

Алиса Болвачева, 4 курс Школы искусств и гуманитарных наук.

Также компания отметила проекты еще двух студентов вуза. Призы в специальной номинации получили:

Тимур Азимов, 4 курс Школы экономики и менеджмента;

Анна Рыбалева, 4 курс Школы искусств и гуманитарных наук.

Людмила Калашникова, коммерческий директор приморского филиала Tele2:

«Tele2 впервые учредила именные стипендии. Площадкой для этого проекта мы выбрали ведущий вуз Дальнего Востока. И результат превзошел все ожидания. Уровень конкурсных работ был настолько высок и профессионален, что выбрать стипендиатов было непростой задачей. Мы увидели активных студентов, которые продемонстрировали креативный подход в подготовке конкурсных проектов. Мы рады поддержать талантливую молодежь, быть в числе партнеров ДВФУ в области стипендиальных программ наряду с ведущими российскими компаниями».

Наталья Спиченкова, начальник отдела стипендиальных программ ДВФУ:

«Эта программа поддержки дополнила большой список именных стипендий для студентов ДВФУ. Участники несколько месяцев работали над решением кейсов от компании Tele2 — это новый интересный формат, где талантливая молодежь может проявить свои творческие способности».

Всего за хорошую учебу, активную жизненную позицию, научную работу, достижения в спорте и творчестве студенты ДВФУ могут претендовать на получение порядка 30 различных стипендий — государственные поощрения за отличную учебу, стипендии губернатора Приморья, Президента и Правительства России, а также ряд именных стипендий от ведущих российских и мировых компаний.

Tele2 активно сотрудничает с Дальневосточным федеральным университетом. Студенты вуза третий год участвуют в программе стажировки Tele2 Praktik в приморском филиале компании. По итогам 2017 года два выпускника зачислены в штат компании. Стипендиальный проект стал важным шагом в партнерстве и взаимодействия вуза и Tele2. Помимо этого, в 2018 году Tele2 запустила сеть скоростного мобильного интернета 4G в Приморском крае, а кампус ДВФУ стал одной из первых площадок, где начала работать сеть четвертого поколения.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: стипендии  tele2  ДВФУ 



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