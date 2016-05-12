Во Владивостоке PITE-2016 ждет хорошей погоды

Президент Приморской ТПП Борис Ступницкий рассказал об особенностях юбилейной выставки

20-22 мая во Владивостоке пройдет XX Тихоокеанская международная туристская выставка «Pacific International Tourism Expo» (PITE). Выставка проводится в рамках второго Тихоокеанского туристского форума. Организационный комитет по проведению форума возглавляет глава Ростуризма - Олег САФОНОВ, PITE в этом году приобрела всероссийский статус, пишет Деловая газета "Золоотой Рог".

Форум и выставка дополняют друг друга, оба мероприятия будут посвящены развитию и демонстрации туристического потенциала Дальнего Востока. PITE является самой масштабной площадкой в ДФО, в рамках выставки будет организована экспозиция регионов Дальнего Востока под единым брендом «Восточное кольцо России».

Об особенностях мероприятия Деловой газете «Золотой Рог» рассказал Борис СТУПНИЦКИЙ, президент Союза «Приморская торгово-промышленная палата» (ПТПП), который выступил в этом году оператором выставки.

- Борис Владимирович, какие регионы России и страны будут представлены на выставке?

- Будут представлены туристические администрации и операторы всех субъектов ДФО – Приморского края, Хабаровского края, Амурской области, Камчатского края, Сахалинской области, Республики Саха (Якутия) и Еврейской автономной области.

В выставке примут участие наши иностранные партнеры из стран АТР: Япония, Китай, Вьетнам, Филиппины, Республика Корея, Сайпан, Гуам, Малайзия, присоединился и новый участник - Республика Индия.

- Что войдет в программу PITE?

- Мы старались сделать ее насыщеннее, чем в прошлом году. В программу, безусловно, войдет туристическая экспозиция в выставочном зале корпуса S (спортзал) в ДВФУ. Здесь будут представлены культурно-познавательный, развлекательный (игорный), экологический, этнографический, спортивный туризм, летний отдых на море. Также в зале будут располагаться ярмарка дальневосточных сувениров и ярмарка hand made-дизайна.

Для участников и гостей выставки на набережной кампуса ДВФУ с 20 по 22 мая в рамках дальневосточного фестиваля «День путешественника» буду организованы празднично-развлекательные мероприятия.

Ресторанная улица – часть программы фестиваля и была задумана как некий мобильный фуд-корт, где рестораторы смогут продемонстрировать свое мастерство, а жители и гости края – отведать кулинарные изыски дальневосточной кухни, принять участие в мастер-классе, увидеть гастрономическое шоу.

Мы условно разделили территорию набережной на несколько секций. Одна из них будет представлять «Приморье мастеровое» – здесь пройдет выставка декоративно-прикладного творчества. Площадка «Приморье: взгляд в прошлое», где можно будет окунуться в историю народов, населявших регион, познакомиться не только с культурой быта этих народов, но и послушать традиционные песни и увидеть обрядовые действия. Площадка «Старый город», на которой собрана информация о 25 знаменитых людях, которые посещали Владивосток в разные годы. Также «Приморье многонациональное», «Мой город», где гости фестиваля смогут увидеть исторические реконструкции, воспроизводящие костюмы эпохи и сцены из жизни города.

Очень надеемся, что праздник будет сопровождать хорошая погода, поэтому рассчитываем создать аллею художников–портретистов и шаржистов. Будет и пространство для детей – веселая мобильная арена, на которой работают аниматоры и аквагримеры.

Также мы планируем задействовать прилегающую морскую акваторию, все желающие смогут прокатиться на футуристическом морском такси Jet Capsule, катере на воздушных крыльях с прозрачным дном Looker 350 и обычном прогулочном катере.

- Были ли устранены организационные недочеты предыдущих лет?

- Мы проанализировали и учли всю негативную практику прошлого года и настроены на позитив. Работаем в тесном контакте с администрациями края и города, а также с руководством ДВФУ и партнерами выставки. И сегодня мы достигли понимания по всем вопросам. Трудности, конечно, возникают, но это, скорее, рабочие моменты. При такой большой работе неизбежны сбои, назовем их эксцессами исполнителей, от этого никуда не деться, в мероприятии задействовано большое количество людей.

- На ваш взгляд, насколько хорошо подходит кампус ДВФУ для проведения подобных PITE выставок?

- На вкус и цвет товарищей нет. Кому-то кампус как площадка для проведения туристической выставки не нравится потому, что в определенной степени это режимный объект, удаленный от центра Владивостока. Кому-то, наоборот, кампус университета как место проведения выставки нравится потому, что это красивый современный комплекс, который находится на живописном острове.

Но, конечно, обеспеченность Владивостока выставочно-ярмарочными площадями недостаточна. PITE проводится в корпусе S ДВФУ, а это все-таки спортивная арена. Современная выставочная индустрия – эффективный инструмент для развития региона, и сейчас в крае ведется работа по формированию выставочно-ярмарочной и конгрессной инфраструктуры на принципах государственно-частного партнерства.

Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.