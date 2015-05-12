Рынок новостроек в Хабаровске постепенно оживает

Новостройки в Хабаровске постепенно находят себе первых жильцов. Хотя цена за квадратный метр остается немалой, заработавшая наконец-то ипотека и усилия строительных компаний работают на оживление рынка новостроек, сообщили ИА AmurMedia в риэлторских агентствах и строительных компаниях.

Сейчас в среднем цены в новостройках Хабаровска варьируются в пределах 65-75 тыс. рублей за квадратный метр.

- Цена в новостройках выросла приблизительно на столько же, на сколько выросла и «вторичка», после новогодних праздников - на 20-30%. Сейчас стандартная «однушка», скажем, ближе к центру будет стоить не меньше 3,5 млн рублей, - рассказала менеджер компании «Любимый город» Анна БОГДАНОВА.

Спрос на новое жилье есть, и в последнее время он даже вырос в связи с выдачей банками ипотечных кредитов, рассчитанных как раз-таки на приобретение квартир в новостройках. Однако до бума 2013-2014 годов, когда жилищные кредиты стали явлением массовым и рядовым, ипотечному «движению» этого года еще очень далеко.

Кроме того, события последних месяцев заставляют самих хабаровчан взвешеннее относиться к перспективам инвестирования в новостройки.

- Состоятельные хабаровчане в покупке дополнительной квартиры видят способ выгодного вложения средств в кризис, - отмечает директор «Аксиомы Плюс» Светлана МИШИНА. - Но в настоящее время сделать это непросто. Хотя предложений хватает, приемлемых среди них намного меньше, поэтому покупают мало.

- Рынок стагнирует, так как переполнен квартирами по явно завышенным ценам. И проходит немало времени, прежде чем до собственников доходит, что шансы продать свое жилье по такой цене или даже по цене немного ниже очень невелики. Что говорить, если абсолютно обычную квартиру в новой высотке на Флегонтова владельцы пытаются продать за 7,5 млн рублей? По такой цене сейчас можно легко приобрести приличную и немаленькую «вторичку», в которую не придется вбухивать еще кучу денег на ремонт и обустройство. Просто заезжай и живи, - говорит Анна Богданова.

Риэлторы также отмечают, что в последнее время разница в цене в зависимости от местонахождения дома - в центре или нет - хоть и остается, но она уже не столь значительная, а аналогичное жилье в районах Хабаровска и в предместьях может отличаться на 10-15% в цене за кв. метр. Хабаровск активно прирастает пригородами, говорят специалисты по продажам. В поисках места для строительства многие строительные компании уже давно присматривают перспективные площадки под Хабаровском, и отказ от столичной «прописки» значительно удешевляет жилье.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.