Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Крупная компания-производитель сократила объемы продажи алкоголя
Производитель водки «Синергия» в первом квартале 2015 года сократил отгрузку алкогольной продукции на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, объем продукции составил 1,675 млн декалитров. В то же время компания значительно нарастила объем импортных операций. Так, прирост дистрибьюции импортных премиальных брендов составил 63%, до 85 тыс. декалитров, пишет деловая газета "Золотой Рог".
По итогам 2014 года продажи алкогольной продукции «Синергии» сократились на 12% на фоне падения рынка на 25%. Как следует из отчетности по МСФО, EBITDA «Синергии» в 2014 года сократилась на 19%, до 2,973 млрд рублей, рентабельность этого показателя - до 10,6% с 13,9% в 2013 году.
Снижение EBITDA и чистой прибыли компания объясняет значительным сокращением легального рынка водки после повышения акциза на 25% с 1 января 2014 года, что повлекло рост доли серого рынка безакцизной алкогольной продукции, объяснила компания. Вторая причина - отказ дистрибьюторов от создания дополнительных запасов перед традиционным повышением ставки акциза. В конце прошлого года запасы не создавались, поскольку правительство заморозило рост акцизов в 2015 и 2016 годах. «Синергия» оценила влияние этого фактора в 1 млн декалитров, или 350-400 млн рублей недополученной операционной прибыли.
«Вместе с этим менеджмент компании полагает, что замораживание ставки акциза на текущем уровне может положительным образом повлиять на алкогольный рынок в целом и будет способствовать его стабилизации», - сказал председатель правления компании Александр МЕЧЕТИН.
Досье "Золотого Рога"
«Синергия» производит ликероводочные изделия на семи заводах. Главные водочные бренды группы - Beluga, «Мягков» и «Беленькая». В 2007 году компания провела IPO на российских биржах, в 2010 году - SPO. Основные владельцы «Синергии»: А. Мечетин и В. ЗАВАДНИКОВ.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Удар ниже причала
- На Камчатке отрыт Озерновский горно-металлургический комбинат
- Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность
- Иностранные бренды приживаются в Приморье
- Деградация агломерации
- Корея потирает руки
- Дерипаска может "переехать" на остров Русский
- Бизнес Хабаровска защищает свои права
- Во Владивостоке на Международном дальневосточном морском салоне обсудят актуальные вопросы
- Корейцы решили попробовать приморские корма
Новости раздела
- Удар ниже причала
- Сахалин настроен решить мусорную проблему в сжатые сроки
- Во Владивостоке приводят в порядок дорогу к бухте Шамора
- Более 14 тысяч тонн крабов выловили рыбаки Приморья
- На Камчатке отрыт Озерновский горно-металлургический комбинат
- Все для туристического счастья
- Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность
- Дом для "дальневосточного гектара"
- Иностранные бренды приживаются в Приморье
- В Приморье "Звезда-Хендэ" определилась с оператором услуг связи
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"