Крупная компания-производитель сократила объемы продажи алкоголя

Производитель водки «Синергия» в первом квартале 2015 года сократил отгрузку алкогольной продукции на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, объем продукции составил 1,675 млн декалитров. В то же время компания значительно нарастила объем импортных операций. Так, прирост дистрибьюции импортных премиальных брендов составил 63%, до 85 тыс. декалитров, пишет деловая газета "Золотой Рог".

По итогам 2014 года продажи алкогольной продукции «Синергии» сократились на 12% на фоне падения рынка на 25%. Как следует из отчетности по МСФО, EBITDA «Синергии» в 2014 года сократилась на 19%, до 2,973 млрд рублей, рентабельность этого показателя - до 10,6% с 13,9% в 2013 году.

Снижение EBITDA и чистой прибыли компания объясняет значительным сокращением легального рынка водки после повышения акциза на 25% с 1 января 2014 года, что повлекло рост доли серого рынка безакцизной алкогольной продукции, объяснила компания. Вторая причина - отказ дистрибьюторов от создания дополнительных запасов перед традиционным повышением ставки акциза. В конце прошлого года запасы не создавались, поскольку правительство заморозило рост акцизов в 2015 и 2016 годах. «Синергия» оценила влияние этого фактора в 1 млн декалитров, или 350-400 млн рублей недополученной операционной прибыли.

«Вместе с этим менеджмент компании полагает, что замораживание ставки акциза на текущем уровне может положительным образом повлиять на алкогольный рынок в целом и будет способствовать его стабилизации», - сказал председатель правления компании Александр МЕЧЕТИН.

Досье "Золотого Рога"

«Синергия» производит ликероводочные изделия на семи заводах. Главные водочные бренды группы - Beluga, «Мягков» и «Беленькая». В 2007 году компания провела IPO на российских биржах, в 2010 году - SPO. Основные владельцы «Синергии»: А. Мечетин и В. ЗАВАДНИКОВ.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.