Зиявудин Магомедов берет Дальневосточное морское пароходство под ручной контроль

По итогам 2014 года Дальневосточное морское пароходство получило 7,5 млрд рублей чистого убытка, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Совладелец группы «Сумма» Зиявудин МАГОМЕДОВ может войти в совет директоров ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания Транспортной группы FESCO) на годовом собрании акционеров, которое состоится 29 июня. Транспортно-логистический бизнес является одним из базовых для FESCO, а «Сумма» активно осваивает Дальний Восток, делая ставку на развитие Владивостокского морского торгового порта, строительство угольного терминала в порту Восточном и реализацию масштабного проекта «Большой порт Зарубино» в партнерстве с Китаем. Предыдущий владелец FESCO Сергей ГЕНЕРАЛОВ в свое время возглавлял совет директоров ДВМП.

Для Зиявудина Магомедова работа в совете директоров контролируемой компании не в новинку. Ранее Зиявудин Магомедов в течение двух лет входил в совет директоров ОАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП, крупнейшая стивидорная группа в РФ по грузообороту), совладельцем которой наряду с «Транснефтью» является группа «Сумма».

Отметим, что первоначально в списке кандидатов для избрания в совет директоров ДВМП присутствовал советник президента группы «Сумма» Дмитрий КАЛИНИН, однако позже он отказался баллотироваться в совет.

За Фрадковым приходит Шохин

Зиявудин Магомедов, как и Сергей Генералов, также привлекает к управлению ДВМП сына одной из влиятельных фигур на политическом небосклоне. В свое время в совет директоров пароходства входил сын бывшего российского премьер-министра Михаила ФРАДКОВА Петр ФРАДКОВ. На момент избрания Фрадкову-младшему было всего 26 лет и некоторое время работы во Внешэкономбанке. Но это не помешало Генералову создать специально под сына премьера новую должность - заместителя генерального директора по новым проектам. Считалось, что призывом Фрадкова-младшего Генералов решил проблему взаимодействия с тогдашним губернатором Сергеем ДАРЬКИНЫМ.

В июле 2004 года пароходство перешло на налоговый учет в Межрегиональную инспекцию Министерства по налогам и сборам РФ №6 в Москве, завершив многомесячную кампанию по перераспределению финансовых потоков ДВМП. А перед этим Сергей Дарькин распорядился «как следует поработать с крупными транспортными компаниями края, которые используют схемы минимизации налогов».

Что касается нынешних владельцев ДВМП, то они уже одобрили вхождение в совет директоров сына главы РСПП Александра ШОХИНА Дмитрия ШОХИНА. Об особых лоббистских преимуществах в данном случае речь не идет, хотя фамилия Шохин в роли вице-президента «Суммы» по юридическим вопросам говорит о многом.

Остальные 6 кандидатов в совет директоров ДВМП: представители TPG Дмитрий ШВЕЦ и Денис БОУД, гендиректор УК «Уралсиб» Андрей УСПЕНСКИЙ (управляет пакетом ДВМП в размере 6,24%), президент группы «Сумма» Владимир КАЯШЕВ, партнер и глава московского офиса инвестфонда East Capital Ханс Густав Якоб ГРАПЕНГЕЙССЕР, директор фонда «Эффективное управление» Наталья ИЗОСИМОВА и член совета директоров ОАО «НМТП» Марат ШАЙДАЕВ (возглавляет действующий совет ДВМП).

Досье "Золотого Рога": Транспортная группа FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. В группу входят ОАО «Владивостокский морской торговый порт» и железнодорожный оператор «Трансгарант». Также FESCO владеет 50% акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка» (совместное предприятие с ОАО «РЖД» и 24,1% ОАО «Трансконтейнер» (MOEX: TRCN)). Численность флота FESCO на начало 2015 года составила 26 собственных судов общим дедвейтом 292 тыс. тонн, в том числе 4 ледокольных судна в аренде по долгосрочным контрактам. В настоящее время группе «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых принадлежат 32,5% акций ДВМП, GHP Group - 23,8%, TPG - 17,4%, East Capital - 4,9%.

Не лучшие времена

Отметим, что предстоящее годовое собрание акционеров ДВМП пройдет в Москве, а не во Владивостоке, как было ранее. Это только подтверждает смещение курса некогда ведущего пароходства страны.

Как стало известно деловой газете «Золотой Рог», совет директоров ДВМП рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2014 года в связи с отсутствием прибыли. По итогам 2011-2013 годов ДВМП также не выплачивало дивиденды, а чистая прибыль была направлена на развитие. Последний раз пароходство выплатило дивиденды по итогам работы в 2002 году - 0,45 копейки на акцию номиналом 1 рубль.

В бухгалтерской отчетности пароходства сообщается, что ОАО «ДВМП» в 2014 году увеличило чистый убыток по РСБУ по сравнению с 2013 годом в 16 раз, до 7 млрд 576,566 млн рублей. Компания ранее заявляла, что не намерена выплачивать дивиденды в среднесрочной перспективе, в приоритете у группы значилось увеличение денежного потока, снижение долговой нагрузки и улучшение управления ликвидностью. Как видим, пока не все удается. Чистый убыток FESCO по МСФО в 2014 году составил 6,2 млрд рублей против 550 млн рублей прибыли годом ранее.

В отчетности пароходства отмечается, что Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №6 провела выездную налоговую проверку ОАО «ДВМП» по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты всех налогов и сборов в период 2011-2012 гг. «Руководство общества считает, что налоговые обязательства за 2011-2012 годы в целом были исчислены надлежащим образом и полностью отражены в бухгалтерской отчетности. Никакие условные обязательства, связанные с результатами налоговой проверки за 2011-2012 годы, в бухгалтерской отчетности не отражены», - отмечает ДВМП.

В повестку дня годового собрания ДВМП включены стандартные вопросы: утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков, избрание совета директоров и ревизионной комиссии, утверждение аудитора на 2015 год. Кроме того, акционерам предстоит утвердить новую редакцию устава и положений об общем собрании акционеров и совете директоров, а также одобрить ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

«Сумма» ставит на Зарубино

Отметим, что перспективным проектом группы «Сумма» в Приморье является «Большой порт Зарубино». Инвестпроект стоимостью 154 млрд рублей предполагается реализовать в бухте Троицы в Приморье, в 18 км от границы с Китаем. Планируется, что через порт будут перегружаться зерно, контейнеры, навалочные грузы, накатные (ro-ro) и другие грузы. До 60% грузооборота порта придется на транзитные перевозки из северных в южные провинции КНР. Под строительство терминалов порта приобретен участок площадью свыше 100 га. Непосредственно проект реализует подконтрольная группе «Сумма» компания ООО «ПортТранс».

Транспортировка грузов из северо-восточных провинций Китая в южные через Зарубино началась в мае 2014 года. Грузы завозятся по железной дороге через погранпереход Хуньчунь - Махалино и поступают в порт, который на данном этапе ограничен по мощностям.

Заместитель министра транспорта РФ Виктор ОЛЕРСКИЙ ранее заявлял, что порт Зарубино мог бы стать примером зоны «свободного порта».

«Зарубино - правильное место. Это, конечно, перевалка транзитных контейнеров, которые идут из северо-восточных провинций Китая или в северо-восточные провинции Китая. Эта экономика работает. Еще 100-200 км - и ничего работать не будет, какие бы зоны ни делали»,- сказал Виктор Олерский.

По его словам, на морскую инфраструктуру потребуются минимальные расходы, так как вблизи порта Зарубино большие глубины. Нужно сформировать нормативно-законодательную базу для создания «свободного порта» Владивосток, но это не значит, что «свободный порт» должен распространяться только на порт Владивосток, отмечал замминистра. В итоге Зарубино вошло в программу «свободный порт Владивосток», что в очередной раз подтверждает лоббистские возможности г-на Магомедова.

«Мы хотим, чтобы контейнер пришел в транзитную зону, не проходя таможенных формальностей, очень быстро оттуда вышел. Возможный объем перевалки через Зарубино - 1-2 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера)», - отмечал Виктор Олерский.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.