В Приморье "РН-Находканефтепродукт" может гордиться системой охраны труда

Предприятие стало победителем сразу трех конкурсов в этой области, заняв в них первые места

Здоровье и жизнь каждого человека являются высшей ценностью, которую нужно максимально эффективно оберегать.

Ни ценность производимого продукта, ни уровень рентабельности предприятия, ни размер заработной платы не может служить основанием для пренебрежения правилами безопасности и оправданием реальных угроз здоровью и жизни работника. Этим принципом руководствуются в «РН-Находканефтепродукт», уделяя особое внимание охране труда на производстве.

Забота руководства предприятия о своих сотрудниках не прошла незамеченной - сразу в трех конкурсах - городском, краевом и корпоративном конкурсе ОАО «НК «Роснефть» - предприятие было признано лучшим в этой области.

Наиболее значимой для предприятия стала победа в смотре-конкурсе на лучшее дочернее предприятие ОАО «НК «Роснефть» по результатам работы в области промышленной безопасности и охраны труда за 2014 год. Всего материалы на смотр-конкурс предоставили 40 обществ группы - нефтедобывающие, нефтеперабатывающие и предприятия нефтепродуктообеспечения. Среди 13 предприятий нефтепродуктообеспечения первое место в области охраны труда, по оценкам экспертов, было признано за

ООО «РН-Находканефтепродукт».

В ходе конкурса эксперты оценивали целый ряд параметров. Среди них наличие на предприятии нормативно-правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда; соответствующих кабинетов и стендов по безопасности, плана мероприятий по охране труда, результатов оценки условий труда за пятилетний период, а также документов о финансировании предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. И по каждому из критериев «РН-Находканефтепродукт» оказалось на высоте.

Не остались незамеченными достижения компании в области охраны труда и на краевом уровне - в смотре-конкурсе на лучшую постановку работы и достижение наилучших результатов в 2014 году находкинский нефтетерминал занял первое место в номинации «Лучшая организация Приморского края по постановке работы в области охраны труда».

Отметили заслуги предприятия и в городском смотре-конкурсе, организатором которого является администрация Находкинского городского округа, - в нем «РН-Находканефтепродукт» заняла первое место и почетное звание «Лучшей организации Находкинского городского округа по постановке работы в области охраны труда, численность работников которой превышает 50 человек». Всего в конкурсе приняло участие более 100 организаций, осуществляющих производственную деятельность на территории г. Находки.

Смотр проводится с целью привлечения внимания работодателей к решению вопросов улучшения состояния условий и охраны труда и культуры производства; совершенствования работы по обеспечению конституционного права граждан на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены; изучения и внедрения передовых форм и методов организации работы по охране труда в организациях. По всем этим показателям «РН-Находканефтепродукт» продемонстрировала отличные показатели.

«Наряду с тем, что мы осваиваем новые технологии и движемся вперед, мы смогли сохранить на предприятии хорошие, человеческие традиции, - комментирует полученные награды генеральный директор

ООО «РН-Находканефтепродукт» Иван БАРЫШЕВ. - И гордимся этим. Надо сказать, что наш основной акционер - компания «Роснефть» - очень большое внимание уделяет человеческому капиталу и социальной ответственности компании перед работниками. В этом смысле она действительно материнская компания для своих дочерних обществ. Имея крупные проекты не только в России, но и в мире, компания думает о главном - о своих сотрудниках. Поэтому наряду с достижением новых производственных показателей мы проводим массу творческих, спортивных, интеллектуальных мероприятий, заботимся о здоровье и отдыхе сотрудников. У нас не на словах, а на деле работает система охраны труда, о чем свидетельствует отсутствие на предприятии случаев производственного травматизма, действует система диспансеризации, работает собственный здравпункт, оборудованный самым современным диагностическим и лечебным оборудованием. Очень четко прописан на предприятии и закреплен в трудовом договоре социальный пакет. В его состав входят поощрительные премии и страховые программы, санаторно-курортное лечение для работников и членов их семей и оказание материальной помощи по различным направлениям. Мы готовы помочь нашим сотрудникам и в горе, и в радости, и они это ценят».

Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.