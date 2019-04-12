Бывший мэр Владивостока получит цементные дивиденды

«Спасскцемент» может выплатить 454 млн рублей дивидендов

Совет директоров АО «Спасскцемент» (входит в холдинг «Востокцемент», крупнейший производитель цемента в ДФО) рекомендовал акционерам принять решение выплатить дивиденды из расчета 42 копейки на одну акцию номиналом 40 копеек каждая. Всего на выплату дивидендов предлагается направить 454,264 млн рублей с учетом части накопленной нераспределенной прибыли.

Годовое собрание акционеров назначено на 16 мая. Совет директоров установил 27 мая 2019 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Чистая прибыль «Спасскцемента» в 2018 году составила 924 млн рублей, что на 13,5% больше показателя 2018 года.

Досье газеты «Золотой Рог»

АО «Спасскцемент» - ведущий производитель цемента в Дальневосточном федеральном округе. Совокупная мощность двух заводов, входящих в состав АО - Спасского и Новоспасского, составляет 3 млн 127 тыс. тонн цемента в год. Управляющей компанией завода является ООО «Востокцемент». Lymex Holdings Limited (Кипр) принадлежит 92,14% акций «Спасскцемента». Владельцами офшора участники рынка называют семью экс-мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.