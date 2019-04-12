Централизация функций ФНС упростит жизнь предпринимателей Приморья

Теперь все документы о принудительном взыскании будут исходить из одной инспекции



С 1 мая 2019 года Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Приморскому краю, будет перепрофилирована в Межрайонную инспекцию №13 по Приморскому краю. Газете «Золотой Рог» эксперты рассказали, какие изменения ждут приморских предпринимателей.

Начальник отдела работы с налогоплательщиками Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю Ирина ТАБАКОВА пояснила, что перепрофелирование Межрайонной инспекции ФНС России связано с централизацией функций ведомства:



«Данный проект реализуется в Приморском крае в пилотном формате. В ближайшем будущем перепрофилирование качественно изменит применение мер принудительного взыскания ко всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Приморского края, независимо от места их учета в налоговых инспекциях Приморского края. Все документы о взыскании (начиная с требования об уплате налогов и заканчивая постановлением об обращении взыскания на имущество) будут исходить из одной инспекции. То есть документы по взысканию будут формироваться и направляться налогоплательщику на бланке и от имени Межрайонной инспекции ФНС России №13 по Приморскому краю. Централизация функций ведомства должна существенно упростить процессы взаимодействия бизнеса и ФНС России, способствовать повышению поступлений в бюджетную систему РФ от мер принудительного взыскания. Хочу отметить, что на данный момент, пока Межрайонная инспекция №13 по Приморскому краю будет функционировать в пилотном режиме и карточки расчетов с бюджетом юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будут продолжать вести налоговые инспекции по месту учета налогоплательщиков. По всем вопросам связанным с образованием задолженности, уточнением платежей, применением мер принудительного взыскания, отменой мер принудительного взыскания указанным налогоплательщикам следует по-прежнему обращаться в налоговый орган по месту постановки на учет. Межрайонная инспекция №13 по Приморскому краю будет располагаться по прежнему адресу во Владивостоке, ул. Посьетская 28А. При этом Управление ФНС России по Приморскому краю обращает внимание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Приморского края на своевременность исполнения обязанности по уплате платежей в бюджет!»



Директор МКУ «Центр развития предпринимательства» Елена НОВГОРОДОВА:



«Сегодня, в условиях достаточно нестабильной экономической ситуации в стране, случаи применения принудительного взыскания к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (по самым разным причинам) носят далеко не единичный характер. Территориальный разброс налоговых органов по Приморскому краю, где юридические лица становятся на учет, при оформлении необходимых документов создавал бизнесу дополнительные трудности. В этой связи, создание единого централизованного органа Федеральной налоговой службы предпринимательским сообществом, безусловно, приветствуется. На наш взгляд, Межрайонная инспекция №13 в разы упростит и облегчит совместную работу фискальных органов и бизнеса».



В функциональные обязанности Межрайонной инспекции ФНС России №13 по Приморскому краю будет входить применение мер принудительного взыскания ко всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Приморского края, в том числе:



- Направление требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов (ст. 69 Налогового Кодекса РФ);



- Взыскание налога, сбора, страховых взносов, а также пеней, штрафа за счет денежных средств (драгоценных металлов) на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов) - организации, индивидуального предпринимателя или налогового агента - организации, индивидуального предпринимателя в банках, а также за счет его электронных денежных средств (ст. 46 Налогового Кодекса РФ);



- Взыскание налога, сбора, страховых взносов, а также пеней и штрафов за счет иного имущества налогоплательщика (налогового агента, плательщика сбора, плательщика страховых взносов) - организации, индивидуального предпринимателя (ст. 47 Налогового Кодекса РФ);



- Приостановление операций по счетам в банках, а также переводов электронных денежных средств организаций и индивидуальных предпринимателей (ст. 76 Налогового Кодекса РФ);



- Арест имущества с санкции прокурора (ст. 77 Налогового Кодекса РФ);



Признание недоимки и задолженности по пеням и штрафам безнадежными к взысканию и их списание (ст. 59 Налогового Кодекса РФ).



Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.