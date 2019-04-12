Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Централизация функций ФНС упростит жизнь предпринимателей Приморья
Теперь все документы о принудительном взыскании будут исходить из одной инспекции
С 1 мая 2019 года Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Приморскому краю, будет перепрофилирована в Межрайонную инспекцию №13 по Приморскому краю. Газете «Золотой Рог» эксперты рассказали, какие изменения ждут приморских предпринимателей.
Начальник отдела работы с налогоплательщиками Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю Ирина ТАБАКОВА пояснила, что перепрофелирование Межрайонной инспекции ФНС России связано с централизацией функций ведомства:
«Данный проект реализуется в Приморском крае в пилотном формате. В ближайшем будущем перепрофилирование качественно изменит применение мер принудительного взыскания ко всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Приморского края, независимо от места их учета в налоговых инспекциях Приморского края. Все документы о взыскании (начиная с требования об уплате налогов и заканчивая постановлением об обращении взыскания на имущество) будут исходить из одной инспекции. То есть документы по взысканию будут формироваться и направляться налогоплательщику на бланке и от имени Межрайонной инспекции ФНС России №13 по Приморскому краю. Централизация функций ведомства должна существенно упростить процессы взаимодействия бизнеса и ФНС России, способствовать повышению поступлений в бюджетную систему РФ от мер принудительного взыскания. Хочу отметить, что на данный момент, пока Межрайонная инспекция №13 по Приморскому краю будет функционировать в пилотном режиме и карточки расчетов с бюджетом юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будут продолжать вести налоговые инспекции по месту учета налогоплательщиков. По всем вопросам связанным с образованием задолженности, уточнением платежей, применением мер принудительного взыскания, отменой мер принудительного взыскания указанным налогоплательщикам следует по-прежнему обращаться в налоговый орган по месту постановки на учет. Межрайонная инспекция №13 по Приморскому краю будет располагаться по прежнему адресу во Владивостоке, ул. Посьетская 28А. При этом Управление ФНС России по Приморскому краю обращает внимание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Приморского края на своевременность исполнения обязанности по уплате платежей в бюджет!»
Директор МКУ «Центр развития предпринимательства» Елена НОВГОРОДОВА:
«Сегодня, в условиях достаточно нестабильной экономической ситуации в стране, случаи применения принудительного взыскания к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (по самым разным причинам) носят далеко не единичный характер. Территориальный разброс налоговых органов по Приморскому краю, где юридические лица становятся на учет, при оформлении необходимых документов создавал бизнесу дополнительные трудности. В этой связи, создание единого централизованного органа Федеральной налоговой службы предпринимательским сообществом, безусловно, приветствуется. На наш взгляд, Межрайонная инспекция №13 в разы упростит и облегчит совместную работу фискальных органов и бизнеса».
В функциональные обязанности Межрайонной инспекции ФНС России №13 по Приморскому краю будет входить применение мер принудительного взыскания ко всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Приморского края, в том числе:
- Направление требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов (ст. 69 Налогового Кодекса РФ);
- Взыскание налога, сбора, страховых взносов, а также пеней, штрафа за счет денежных средств (драгоценных металлов) на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов) - организации, индивидуального предпринимателя или налогового агента - организации, индивидуального предпринимателя в банках, а также за счет его электронных денежных средств (ст. 46 Налогового Кодекса РФ);
- Взыскание налога, сбора, страховых взносов, а также пеней и штрафов за счет иного имущества налогоплательщика (налогового агента, плательщика сбора, плательщика страховых взносов) - организации, индивидуального предпринимателя (ст. 47 Налогового Кодекса РФ);
- Приостановление операций по счетам в банках, а также переводов электронных денежных средств организаций и индивидуальных предпринимателей (ст. 76 Налогового Кодекса РФ);
- Арест имущества с санкции прокурора (ст. 77 Налогового Кодекса РФ);
Признание недоимки и задолженности по пеням и штрафам безнадежными к взысканию и их списание (ст. 59 Налогового Кодекса РФ).
Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Автодилер "наехал" на порт
- Централизация функций ФНС упростит жизнь предпринимателей Приморья
- Повышение НДС - вынужденный шаг или "нож в спину" бизнеса
- Еще одна попытка шагать в ногу
- Китай хочет построить в Приморье завод СПГ
- Обнищание населения добивает бизнес
- Приморье дождалось метанола
- Игровой маршрут по истории денег прошел в Приморском крае
- В Приморье ищут "прозрачное золото"
- Акселератор технопарка "Русский" открывается во Владивостоке
Новости раздела
- Резидент свободного порта запустил производство снеков из морепродуктов в Приморье
- Бывший мэр Владивостока получит цементные дивиденды
- Автодилер "наехал" на порт
- Централизация функций ФНС упростит жизнь предпринимателей Приморья
- "Квадрат" готовится к прыжку цен
- Повышение НДС - вынужденный шаг или "нож в спину" бизнеса
- Владивостокский ТРЦ "Калина Молл" обошел всех
- Не под подушкой: как я открывала вклад в банке
- Еще одна попытка шагать в ногу
- Гостиница не на том месте
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Крупнейший инвестор покидает Артем
- "Фамилию заказчика по делу Пушкарёва все знают, но боятся называть"
- Завод "Мазда Соллерс" во Владивостоке предложено снести
- Стремительно беднеющие россияне отказываются рожать даже за деньги
- ЗАГСы подают сигнал SOS: число зарегистрированных браков в России буквально обрушилось
- Гостиница не на том месте
- АртСкандал: Городний о своем отсутствии на рабочем месте обязан сообщать руководству
- Одна из крупнейших приморских компаний купила старейшую сеть Санкт-Петербурга
- Шувалов вернулся на Дальний Восток
- Российская семья выкинула на помойку несколько миллионов рублей