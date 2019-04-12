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"Квадрат" готовится к прыжку цен
12 Апреля 2019, 13:40 | Приморье
Оживление рынка недвижимости может привести к заметному подорожанию владивостокского новостроя
Портал «Мир квартир» подвел итоги по рынку жилья на первичном и вторичном рынках России. При этом выявились интересные данные.
Так оказалось, что во Владивостоке, занимающем четвертую позицию по цене среднего «квадрата» предложения в новострое, этот самый «квадрат» в первом квартале подорожал на 0,4%, притом, что средняя цена предлагаемой квартиры выросла аж на 8,1%. То есть, на рынок новостроя города продолжает выходить более дорогое малогабаритное жилье. Соответственно средний «квадрат» предлагался за 100 269 рублей, а средняя квартира – за 5 826 909 рублей.
Надо отметить, что по 69 крупным городам, анализируемых экспертами портала, цена квадратного метра за 1-й квартал выросла на 2,2%, а цена средней квартиры – на 2,9%. То есть, подорожание «квадрата» новостроя во Владивостоке оказалось в 4,5 раза меньше общероссийского, но цена средней квартиры – почти в три раза больше.
При этом «квадрат» в новострое Владивостока был в два раза дешевле московского – 204 985рублей, но на 12,8% дешевле, чем в среднем по Московской области. Помимо столицы в тройку самых дорогих по новострою городов по-прежнему входят Санкт-Петербург и Сочи, где рост цен на средний квадрат с начала года был значительно выше среднероссийского.
Иначе себя вел во Владивостоке рынок вторички. В первом квартале среди первой десятки крупнейших городов страны он дал самый большой рост цены «квадрата» - на 9,4% и средней квартиры предлагаемой к продаже – на 12,2%. Соответственно «квадрат» предлагался в среднем за 112 402 рубля, а средняя квартира – за 6 335 689 рублей. По этим показателям дальневосточная столица далеко обошла Севастополь и Московскую область, а по цене «квадрата» лишь немногим уступила Сочи, находящемуся на третьем месте по стране. В этом рейтинге Владивосток тоже по-прежнему остается четвертым, а лидерами цен на вторичном рынке жилья неизменно остаются Москва и Санкт-Петербург.
Учитывая незначительный рост цен на «квадрат» в новострое Владивостока и наоборот резкий рост цены «квадрата» на вторичном рынке, можно предположить, что сложившийся разрыв цен предложения по ним до конца года может быть сокращен или даже ликвидирован. Наши эксперты полагают, что потенциал дальнейшего роста цен остается – квартиры даже в довольно дорогом новострое сегодня раскупаются неплохо. К тому же «столичный статус» города продолжает оказывать свое благотворное влияние на продолжающийся рост цен на жилье, которое все еще недостаточно активно строится в городе и не удовлетворяет растущий спрос.
Фото автора
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Теги: цены строительство новострой
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