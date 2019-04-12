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Повышение НДС - вынужденный шаг или "нож в спину" бизнеса
12 Апреля 2019, 12:31 | Приморье
Мнения об ужесточении в налогооблагаемой системе у приморских предпринимателей разделились
При всей своей экономической стабильности, Китай продолжает сокращать налоговую нагрузку на бизнес, снижая ставки НДС и ставки налогов социального страхования. "Золотой Рог" уже публиковал заявление премьера Госсовета КНР Ли Кэцян, в котором он подчеркнул: "Предпринимаемые меры - это важный шаг в борьбе с понижающим давлением на экономику. Одновременно с этим, в России «закручивание гаек» продолжается. В частности, увеличенный до 20% НДС - может ввергнуть часть российского бизнеса в еще более жесткий кризис, считают ряд экспертов. Но у приморских предпринимателей мнения об ужесточении в налогооблагаемой системе разделились, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Директор МКУ «Центр развития предпринимательства» Елена НОВГОРОДОВА приводит в пример топ 10 стран с самой высокой ставкой НДС:
Венгрия. Занимает 1 по величине место в мире – 27%.
Швеция, Дания и Норвегия. Эти скандинавские страны имеют 25% налога.
Исландия. ставка НДС в этой стране мира – 24.5%.
Финляндия и Греция – 24%.
Польша, Португалия, Ирландия, Уругвай – 23%.
Словения, Хорватия, Италия – 22%.
Латвия, Литва, Чехия, Аргентина, Бельгия и Испания –21%.
Россия, Австрия, Молдавия, Армения, Украина, Албания, Болгария, Эстония, Франция, Словакия, Великобритания, Узбекистан – 20%.
Германия, Кипр, Румыния, Чили – 19%.
Мальта – 18%.
«То, что с 1 января 2019 года правительство в России повысило ставку налога на добавленную стоимость с 18% до 20% - это «наиболее щадящий» способ ежегодного увеличения бюджета на 620 млрд рублей. Подчеркну, что повышение НДС в России — это вынужденный шаг, мобилизационная задача, реализуемая, чтобы увеличить доходы бюджета для обеспечения финансирования реализации «майского указа» президента: предполагается, что получаемые дополнительные доходы будут направляться на развитие социальных сфер и программ», - отмечает Новгородова.
Председатель Приморского регионального отделения "Деловой России" Алексей ТИМЧЕНКО уверен, что на сегодняшний день именно НДС является самым эффективно администрируемым в нашей стране налоговым платежом, по-видимому это и объясняет принятие решение о его увеличении.
Представители бизнеса к ужесточению системы налогообложения относятся весьма скептически. Так, председатель Союза пчеловодов Рамиль ЕНИКЕЕВ считает, что на сегодняшний день в России сложилась слегка комичная ситуация: «С одной стороны нам рассказывают о неком активном развитии малого и среднего бизнеса, а по факту складывается впечатление, что правительство прикладывает все усилия для его закрытия. Казалось бы, за последние последних 20 лет было проведено немало реформ для укрепления экономики в стране, но положительного эффекта до сих пор не наблюдается. Как говорил Виктор Черномырдин, «хотели как лучше, а получилось как всегда». В неблагоприятных условиях, которые мы наблюдаем на сегодняшний день, повышение НДС только усугубит ситуацию в стране. Конечным пострадавшим будет опять потребитель», - комментирует Еникеев. С ним согласны и другие предприниматели.
Продолжение читайте в ближайшем выпуске газеты «Золотой Рог».
Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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