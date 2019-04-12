Владивостокский ТРЦ "Калина Молл" обошел всех

Владивосток находится в десятке крупных городов страны, где обеспеченность торговыми площадями является самой высокой

Новый приморский торгово-развлекательный центр оказался российским лидером ввода в 1 квартале новых ТЦ.

Экспертная компания по торговой недвижимости России «Магазин Магазинов» по итогам ввода в стране объектов данного сегмента в 1 квартале этого года отметила сокрушительный провал планов ввода. Он оказался всего в четверть от того объема, который намечался застройщиками. Из девяти торговых центров в эксплуатацию были переданы всего три.

В итоге лидером ввода оказался владивостокский ТРЦ «Калина Молл» общей площадью помещений около 46 300 квадратных метров. ТРК «Космос» в Челябинске вышел на вторую позицию – 22 500 квадратных метров. И на третьем месте – вторая очередь московского дисконт-центра «Орджоникидзе 11» с площадью помещений 10 500 «квадратов».

Если бы все заявленные к сдаче в первом квартале торговые центры были бы введены в строй, то ТРЦ «Калина Молл» оказался бы на третьем месте – после московского «Саларис» (ТПУ «Саларьево») с площадью помещений 105 000 квадратных метров и ТЦ «Грозный Молл» в городе Грозном площадью 59 000 квадратов.

Эксперт отметил, что «с каждым годом новые торговые центры отрываются с лучшей заполняемостью: по итогам 1 квартала этого года более 90% площадей в новых построенных объектах уже сданы арендаторам, что отличается от ситуации на рынке в 2015-2016 годах, когда ТЦ открывались с вакансией в среднем 50%». Другим наблюдением отмечено, что новые торговые центры вынуждено эволюционируют, отдавая все больше площадей под «развлекательные» цели.

Стоит отметить, что Владивосток в настоящее время находится в десятке крупных городов страны, где обеспеченность торговыми площадями на 100 000 жителей является самой высокой. Несмотря на это в городе продолжается довольно активное строительство и реконструкция новых крупных торговых центров. Но не всегда успешно. Так уже около 15 лет замерло строительство таких крупных объектов, как в районе ул. Тобольской и на «Постышева».