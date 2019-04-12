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Автодилер "наехал" на порт
ООО «Авто центр Самарагд» (Благовещенск) подало в Арбитражный суд Хабаровского края иск о признании банкротом АО «Ванинский морской торговый порт» («Порт Ванино», крупнейшая стивидорная компания в одноименном порту). Иск был подан 25 марта, к производству пока не принят.
В материалах суда говорится, что заявителю предложено в срок до 29 апреля устранить указанные в определении обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения
По данным «СПАРК-Интерфакс», автодилер в 2017 году оказал услуги стивидору на 305,989 тыс. рублей: поставил запчасти для «КАМАЗа» и автомобильной техники, используемой для пылеподавления.
В сентябре 2018 года Арбитражный суд Хабаровского края удовлетворил заявления «Авто центра Самарагд» о взыскании с порта 332,681 тыс. рублей долга.
«Ванинский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в порту Ванино. С Сахалином порт связывает железнодорожная паромная линия Ванино-Холмск. Инфраструктуру порта образуют 16 причалов, открытые и закрытые склады. Глубины у причалов и технические средства позволяют принимать и обрабатывать суда дедвейтом до 45 тыс. тонн. В состав компании, наряду с универсальными причалами, входят специализированные терминалы - паромный, контейнерный и глиноземный, а также портовый флот, выполняющий швартовые операции, перевозку пассажиров и снабжение судов водой.
ООО «Авто центр Самарагд» зарегистрировано в Благовещенске в 2001 году, является дилером «КАМАЗа» и других производителей автомобилей и спецтехники, имеет представительства в Свободном и Тынде. Компания принадлежит на паритетных началах Ларисе и Кристине ПАПИРНЫМ.
Структура акционеров стивидора выглядит следующим образом: «Оперн Трейд Лтд» (Кипр) - 17,76% уставного капитала (23,68% обыкновенных акций), ООО «Порт Ванино-финанс» (на 100% принадлежит стивидору) - 19,5% (22,63%), Statula Holdings Ltd (Кипр) - 16,23% (21,64%), Sedmino Investments Limited (Кипр) - 14,98% (19,97%), «Травине Трейдинг Лимитед» (Кипр) - 14,67% (3,71%).
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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