Не под подушкой: как я открывала вклад в банке

Разберемся, как сравнить проценты, изучить условия, выбрать банк и найти самый подходящий вариант

Я всегда мечтала накопить на что-то значимое: путешествие, новый автомобиль, современный дорогой ремонт. Но стоило только начать копить, как тут же появлялись какие-то «важные» расходы, которые только через время оказывались совершенно бесполезными тратами. Копилка снова пуста, и потраченные деньги не вернешь. Максимум, который я могла накопить – 50 тысяч рублей и, как понимаете, ни на что из вышеперечисленного мне не хватало, я сдавалась и тратила все сбережения.

Тогда-то один мудрый человек мне и подсказал, что с моей «силой воли» деньги могут храниться и увеличиваться только на вкладе в банке. Он объяснил все положительные моменты такого сбережения, а также рассказал, на что обращать внимание при выборе банковского продукта.

Выбираем банк

Пролистывая сайты с предложениями открыть вклад, поймала себя на мысли, что мне и недели не хватит, чтобы ознакомиться с предложениями всех банков, уж очень их оказалось много. Некоторых банков просто нет в нашем городе, о многих организациях и вовсе не было никакой информации, подтверждающей надежность и стабильность финансового учреждения.

Важно!

Прежде чем доверить свои накопления тому или иному банку, проверьте его в реестре государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Это единственная гарантия того, что если с банком что-то случится, то деньги ваши не сгорят. Сегодня максимальная застрахованная государством сумма составляет 1,4 млн рублей.

Итак, круг банков, потенциальным клиентом которых я могу быть, сильно сузился. Точнее сказать, в нашем городе осталось всего несколько вариантов, отвечающих всем первоначальным требованиям.

Лучшие из лучших

В банковской системе я не сильна и с современным рынком финансовых услуг знакома мало – несколько раз покупала валюту и оформляла телевизор в товарный кредит. Мне было важно понять условия, сравнить процентные ставки и определиться с самым выгодным вариантом. Тогда я обратилась к популярным сейчас рейтинговым агентствам, которые уже все сделали за меня, сравнили условия, рассказали о том или ином вкладе и о его преимуществах.

Важно!

Чтобы не упустить возможность оформить вклад с более выгодными условиями, обязательно посмотрите аналитику по банкам, которой в интернете очень много. Одними из самых авторитетных считаются агентства «Эксперт РА», АКРА. Почему это важно? Часто банки и сами обращаются к агентствам, чтобы аналитики, незаинтересованные в намеренном накручивании рейтингов, могли дать реальную оценку положения дел в организации. Это показывает открытую позицию банка по отношению к своим клиентам, которые получают информацию о надежности учреждения от независимых источников. Кроме того, узнать информацию о том или ином банке можно благодаря порталу Банки.ру, а также изданиям «Известия», «Форбс» и ряду других крупных СМИ.

Золотая середина

Еще одно правило выбора банковского вклада – золотая середина. Сейчас средняя ставка по депозитам колеблется от 6,5 до 7,5 процентов годовых, все зависит от суммы и срока вклада. У меня своих накоплений было 70 тысяч рублей. Научиться копить я хотела, но вот надолго расставаться с деньгами – нет.

Важно!

Чтобы сравнить актуальные ставки по вкладам, посмотреть существующие предложения и наконец-то определиться с банком, вам поможет сервис sravni.ru. Популярный портал, который еженедельно обновляет информацию по продуктам различных банков.

Итак, оформлять вклад более чем на полгода я не хотела, но, как правило, максимальный годовой процент банки предлагают тогда, когда деньги находятся на депозите от года и выше. Соответственно, сразу несколько предложений от разных банков оформить вклад под 8% мне не подошли, так как срок размещения был не менее 1,5 лет.

В оставшемся списке я выделила ряд банков, где можно было оформить вклад под весьма приличные не менее 7 процентов годовых, но и здесь оказалось не все так просто. Дело в том, как я говорила и ранее, процент вклада будет зависеть не только от срока, но и от суммы. Большинству банков моя сумма в 70 тысяч рублей оказалась недостаточной, и процент по вкладу снизился до 6-6,5% процентов годовых.

Из оставшихся претендентов я выделила Азиатско-Тихоокеанский банк, офис которого как раз оказался недалеко от моего дома. На сайте организации я познакомилась со всеми действующими вкладами и выделила для себя сразу несколько предложений с весьма привлекательными условиями. Но обо всем по порядку.

Проверяем банк

Первым делом проверяем организацию. Во-первых, банк находится в реестре государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» - это важно. Во-вторых, АТБ оказался в рейтинге Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) с положительной оценкой деятельности банка, что также является значимым критерием. Также банк входит в ТОП 100 самых надежных российских банков в 2019 году и в 20-ку лучших российских банков по обслуживанию клиентов и спектру предоставляемых финансовых услуг по мнению журнала Forbes и международной аналитической компании Statista.

То, что нужно

А вдруг мне деньги понадобятся завтра? А если опять мои непредвиденные траты? А может быть такое, что через неделю я срочно захочу что-то купить? Сомнения мои развеялись, как только я вспомнила о своей давней мечте – путешествие в одну из жарких стран. Решено! Оформляю!

В офисе Азиатско-Тихоокеанского банка мне предложили сразу несколько вариантов, исходя из моих условий по сумме и сроку вклада.

По первому вкладу «Золотой» на сумму 70 тыс. рублей и сроком на полгода процентная ставка составит 7,7% годовых. Доход по вкладу я получу в конце срока.

Еще один вклад «Сохрани» меня привлек тем, что если я все-таки захочу частично или полностью снять деньги, то заработанные проценты полностью не сгорят. Доход от вклада пересчитают из расчета 2/3 процентной ставки, если деньги на вкладе находились более 75% всего времени. Ну, думаю, полгода я все-таки потерпеть смогу.

А вот следующий вклад «Накопи» интересен тем, что проценты я могу получать ежемесячно на счет или банковскую карту. Получается что-то вроде ежемесячного дополнительного дохода. При том, что полученную от процентов сумму необязательно тратить сразу, ежемесячными выплатами можно пополнять действующий вклад, увеличивая его доходность. При сумме в 70 тыс. рублей на полгода процентная ставка составит 6,6% годовых.

Изучив все условия, я остановила свой выбор на вкладе «Золотой», который для меня оказался самым доходным.

Подводя итог оформлению своего первого вклада, хочу отметить, что сейчас на рынке существует огромное количество предложений, каждое из которых хорошо по-своему. При оформлении депозита обращайте внимание не только на процентную ставку, но и на условия хранения, возможность частичного снятия или пополнения. Соблюдайте эти правила, как это сделала я, и тогда ваши деньги будут не просто находиться в надежном месте, но и приносить хороший доход.