Еще одна попытка шагать в ногу

Губернатор провел встречу с членами Конгресса промышленников и предпринимателей Приморья

Год назад треть бюджета Приморского края наполняли предприятия оборонного комплекса, а в 2018-м на их долю пришлось всего 7%. О проблемах машиностроения и других отраслей промышленности шел разговор за круглым столом на встрече губернатора Олега КОЖЕМЯКО с руководителями крупнейших предприятий региона.

Вообще-то в резиденции Конгресса промышленников и предпринимателей «Приморье» столы были расставлены в форме четырехугольника. И острые углы в разговоре с губернатором бизнесмены не обходили. Так, управляющий партнер «Инком ДВ лоджистик» Вячеслав ПЕРЦЕВ откровенно заявил о разбалансировке системы управления в крае. Такой вывод он сделал на опыте резидента в реализации бизнес-проекта «сухого порта» в ТОР «Надеждинская».

Пока решали вопросы с кредитованием, разрешениями на подключения к инфраструктуре, льготный период на земельный налог кончился. И с 1 января для участника ТОР кадастровая стоимость земли выросла в 250 раз! Завязли и другие проекты по расширению транспортного узла в Приморье. В итоге соседи, не дождавшись от российских коллег новых мощностей для транзита, прокладывают собственный «шелковый путь» в Европу. Сегодня китайские инвесторы завершают переговоры о покупке двух портов в Италии, а Зарубино, что в 30 милях от границы, осталось за бортом.

ТОРы стали, пожалуй, самым ярким образцом затухания бизнес-инициативы. И не только они. Проектов на территории Свободного порта Владивосток и за его пределами заявляется много. Принимаются решения. Громогласно. А дальше планы вязнут в бюрократическом болоте. За их реализацию, в конечном счете, никто не отвечает. Власть так и не стала двигателем экономического развития территории. Да и партнером промышленники пока назвать ее не могут.

Генеральный директор ПАО «Варяг» Александр ЛЕОНОВ (младший) объяснил падение доходов в машиностроении края не только снижением оборонного госзаказа. Он признался, что многочисленные попытки предприятий освоить выпуск смежной гражданской продукции оказываются нерентабельными. Слишком дорогостоящее оборудование и уникальные специалисты заводов собраны для выполнения оборонного заказа – не выгодно выпускать ширпотреб. Без сформированного заказа для нужд края, без сбалансированной программы конверсии Приморье рискует потерять не только доходы в бюджет, но и высокотехнологичные места для молодежи. А пока тот же «Варяг» и другие предприятия ОПК вместо помощи получают надзорную опеку.

По прокурорскому плану в 2018 году планировалось 60 проверок, а фактически за год прошло 322! А это отвлечение людей и средств бизнеса. Надо бы заглянуть в бумагооборот своей епархии и новому мэру Владивостока Олегу ГУМЕНЮКУ. Аппарат пытается администрировать ситуацию в городе многочисленными параллельными запросами к предприятиям. Например, ежемесячно «Варяг» должен отчитываться о правонарушениях на территории завода, о выпуске продукции, об инновациях и т.д. А ведь такая статистика есть у федеральных и краевых ведомств, у статорганов, наконец. Надо просто наладить прямые контакты с ними, если так нужен анализ городскому управлению.

Круговую оборону держат сегодня руководители и акционеры лесопромышленного комплекса «Тернейлес». Проверяющие из надзорных и силовых ведомств регулярно десантируются в Пластун – штаб-квартиру лесного гиганта. В самом крупном налогоплательщике, едва ли не единственном работодателе севера Приморья, правоохранители почему-то видят главного преступника в лесной отрасли края. Между тем, по признанию его коллеги, руководителя «Приморсклеспрома» Виктора ДОРОШЕНКО, безотходное производство глубокой переработки древесины «Тернейлеса» - лучшее в лесной отрасли Восточной Сибири и Дальнего Востоке.

Старейшина отрасли опасается, что на фоне лесного разбоя в Иркутской области приморские лесопромышленники получили черную метку «браконьеров», как в свое время дальневосточные рыбаки. А ведь Приморский край уже прошел этот этап беспредела после ликвидации лесной охраны и сегодня смог поставить заслон черным лесорубам и контрабанде в экспорте круглой древесины, массово применив «чипы» ЕГАИС на каждое бревно.

Проблем в отрасли хватает. Почему-то мимо надзора идут китайские лесопилорамы вдоль границы, которые выдают лесопиление за обработку, обходя таможенные пошлины и спуская в отходы до 40% древесины. Для них леса не жалко, а рядом, в Спасске, деревообрабатывающий проект группы ДНС рискует остаться без сырья. Сам Дорошенко уже три года бьется в сетях согласований за реализацию проекта домокомплектов с участием японских инвесторов.

Олег Кожемяко признал проблемы в системе управления краем. Из-за этого всерьез подорвана система самообеспечения края. В итоге сегодня в холодильниках приморцев можно найти продукты со всех регионов страны. Приморье, которое снабжало яйцами и парной птицей весь Дальний Восток, сегодня само осталось без птицефабрик. Почему местный бизнес остался за бортом местных госзакупок, в том числе муниципальных? Почему оборудование для школьных стадионов закупается за Уралом, комплекты деревянных домов - в Сибири, а новогодние подарки для детей – в Зауралье?

И таких вопросов, взаимных упреков у нового приморского губернатора и представителей крупного бизнеса накопилось немало. Олег Кожемяко призвал искать пути решения сообща. Не замахиваться на радикальные реформы, тратя время, силы и финансы впустую (стратегию развития страны определяем не мы), а в рамках действующей системы шаг за шагом улучшать жизнь приморцев.

Судя по докладчикам, в приоритете у краевых властей, помимо транспортного узла, машиностроения и лесной промышленности, встал туризм. Итог минувшего года, когда туристическая отрасль дала первый миллиард дохода в краевой бюджет, убедил многих. А создатель гостиничного комплекса «Теплое море» в бухте Баклан Михаил РОБКАНОВ пришел к этому выводу еще 10 лет назад, вложив капитал в новую отрасль. Сегодня он с китайскими инвесторами строит вторую очередь туристического комплекса и аквапарк. А в лице губернатора, похоже, нашел союзника за быстрейшее обустройство хасанских пляжей как крупнейшей базы отдыха дальневосточников.

Туризм – это прежде всего рабочие места для жителей провинции, считает и Олег Кожемяко. Он предложил муниципалитетам и туроператорам создать единую туристическую карту края для создания инфраструктуры «Приморского кольца». Но Робканов и его партнеры сегодня готовят причалы Владивостока для приема больших лайнеров, чтоб сделать наш город портом отправки международных круизов.

Все эти благие проекты бизнесменов и властей направлены на благо жителей края. Но без них они и не могут быть реализованы. Пожалуй, самое острое выступление (и убийственная статистика) прозвучало из уст генерального директора «Морской инженерной компании» Юрия РЫБАЛКИНА. Девиз его компании как нельзя актуален: «Кто? Если не Мы!». Но нас, кто так говорит, и тех, кто может его реализовать, становится все меньше. Кадровый голод витает над экономикой Приморья.

Например, для верфей в Большом Камне планируется создать 13 тыс. рабочих мест, а для абитуриентов в этом сезоне набора на специальность «судостроитель» в Инженерной школе ДВФУ - ни одного места. Оборонщики в один голос твердят, что давно готовят рабочие специальности не в ПТУ, а сами. Подготовка инженеров и вовсе стала проблемой. Оплата обучения и стипендий - отнюдь не гарантия, что выпускник вуза вернется на предприятие, даже через суд на возврат потраченных средств.

Увы, опыт ударных комсомольских строек, когда строители становились работниками построенных предприятий, похоронен, как и успешный опыт царской и советской России в освоении Дальнего Востока.

Сегодня в Большом Камне 1800 из 2200 работников верфи – граждане СНГ и оформлены по аутсорсингу. Получают зарплату, кстати, невысокую и со срывами, в кадровых агентствах за пределами края. Муниципалитет теряет налоги, фонды - взносы. Таким образом инвесторы экономят на налогах и выплате дальневосточных надбавок, считает Юрий Григорьевич. Государство и правительство не скупятся на льготы для дальневосточников, коэффициенты, надбавки, бесплатный проезд в отпуск... А оплачивает государственные обязательства бизнес региона. Подсчитали экономисты Приморского филиала РСПП, что за год дополнительная нагрузка на бизнес за счет надбавок и льгот к фонду оплаты труда составляет 136 млрд рублей. А ведь до 1998 года дальневосточные и северные надбавки не облагались налогами и соцвзносами.

Единое налоговое пространство, твердят в правительстве. А как насчет единой финансовой нагрузки? Пожалуй, одно это решение могло бы заменить скопом все декларации о стимулах для развития Дальнего Востока и вернуть дальневосточникам «длинный рубль», а предприятиям - возможность платить его. И хотя Олег Кожемяко напомнил о тщетности былых попыток, члены Конгресса промышленников и предпринимателей «Приморье» не согласились и обратились к председателю Законодательного Собрания края Александру РОЛИКУ с рекомендацией подготовить законодательную инициативу в Госдуму России еще раз и привлечь коллег из других регионов.

Так что острые углы в отношениях бизнеса и власти можно сгладить. «Наш человек», - сказал после заседания один из участников круглого стола. Наверное, Олегу Кожемяко это приятно будет услышать на исходе 100 дней губернаторства.

ВАЖНО

«Нам придется работать вместе, создавать условия для прироста населения в крае, чтобы молодежь видела перспективу. Нам нужно понимать, как идут те или иные проекты, и без диалога с вами это сделать невозможно», – обратился к бизнес-сообществу глава края Олег КОЖЕМЯКО. В этом губернатор нашел полное взаимопонимание.

На фото: Бизнесу Свободного порта незамедлительно требуется «скорая помощь».

Фото Евгении ПРИЙМАК