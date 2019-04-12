Гостиница не на том месте

Новый отель на Партизанском проспекте несет Владивостоку и своим постояльцам определенные неудобства

Внешний вид новой 18-этажной гостиницы на Партизанском проспекте, 44 во Владивостоке свидетельствует, что ее строительство вступило в заключительный этап, и в скором времени она будет готова принять первых постояльцев. При том, что основные общестроительные работы на этом объекте завершены, сегодня остается довольно большой объем отделочных и специальных работ внутри здания.













В компании ООО «Ренессанс», являющейся резидентом Свободного порта Владивосток, отметили, что в настоящее время завершаются фасадные работы. Какое-то время еще потребуется на оборудование и меблировку помещений. И по планам застройщика, к концу года эта гостиница, вероятно, будет введена в эксплуатацию. Возможно, что общее количество мест здесь будет превышать 300-400 – в зависимости от уровня номеров. Кстати, и ее «звездность», и само название пока четко не определены. На первых двух этажах предполагается разместить офисы.

Общая площадь здания гостиницы по проекту составляет 12 тыс. 720 кв. метров, строительный объем - 45 тыс. 90 кубометров. Заказчиком выступает ООО «Ренессанс», проектировала здание компания ООО «Владпроект». Функции генподрядчика осуществляет компания ООО «Генподрядчик». Строительство было начато в конце 2016 года.

Стоит отметить, что к строительству гостиницы в этом месте, на участке реновационной территории Инструментального завода, еще на этапе обсуждения проекта были серьезные претензии членов градостроительного совета Владивостока. Эксперты отмечали, что построенное здесь здание перечеркивает перспективы расширения в будущем проспекта Красного знамени. Станет проблемным и устройство на пересечении этого проспекта с Партизанским более удобной для автомобилистов развязки.

Также было озвучено, что для туристов новая гостиница, скорее всего, окажется неудобной из-за проблем с паркингом. На внешней парковке рядом с гостиницей может одновременно находиться всего около 15 легковушек. Застройщик тогда отмечал, что гостиница все-таки стоит не на самой дороге, а постояльцев будут обслуживать автобусы.

Кстати, вблизи этой гостиницы на бывшей заводской территории уже несколько лет действует другая новая гостиница «Астория» - на 111 номеров, позиционирующаяся как «четыре звезды». Строительство рядом с ними многоярусной парковки, пожалуй, становится общей для обеих этих гостиниц необходимостью, и, если реализуется, станет дополнительным плюсом.