Свободный порт: взгляд изнутри

На острые вопросы Деловой газеты «Золотой Рог» ответил один из первых резидентов эксклюзивного режима

Федеральный закон о «Свободном порте Владивосток» вступил в силу в октябре 2015 года. Несмотря на позитивную тенденцию, между бизнесом и ведомственными органами до сих пор возникает, мягко скажем, «недопонимание». Об успехах и проблемах, с которыми сталкиваются резиденты Свободного порта, Деловой газете «Золотой Рог» рассказал директор ООО «Тим-Групп Трейдинг» Григорий ТИМЧЕНКО.

Компания «Тим-Групп Трейдинг» основана в 2013 году. Входит в группу компаний «Тим-Групп». Направление деятельности – строительство многоквартирных жилых домов, малоэтажное строительство. Компания имеет статус резидента Свободного порта Владивосток с 2016 года.

Досье "Золотого Рога": Тимченко Григорий Павлович родился в 1985 году во Владивостоке. В 2007 году окончил ДВГУ, институт математики и компьютерных технологий. С 2012 года является одним из основателей группы компаний «Тим-Групп», исполнительный директор.

- Григорий Павлович, «Тим-Групп Трейдинг» - самостоятельная успешная компания, инвестирующая в строительный бизнес. Что конкретно дает вам статус резидента Свободного порта?

- Мы получили статус резидента в 2016 году, а проект строительства нового жилого комплекса «Седанка Спрингс» был запущен в 2017 году. В частности, преференции, предусмотренные законом о СПВ, позволяют нам работать в ускоренном режиме, при этом не снижая качество производства. Так, на текущий момент первая очередь (половина дома, то есть 28 квартир) уже построена и введена в эксплуатацию. В настоящее время ведется строительство второй очереди, которую мы планируем закончить во втором квартале 2018 года.

Капиталовложения в текущий проект составляют около 150 млн рублей. Инвестиции в малоэтажное строительство, которое станет вторым проектом компании в 2019 году, составят порядка полумиллиарда рублей. То есть, мы планируем сдавать по полноценному жилому дому в год с тенденцией наращивания инвестиций и темпов строительства. В обоих случаях «Тим-Групп Трейдинг» выступает исключительно как заказчик, нанимающий генподрядчика, то есть мы несем определенную бизнес-философию, рассматриваем свои проекты не просто как бизнес, а как вклад в развитие территории региона и агломерации Владивостока в целом.

Две основные преференции, которые мы получили сразу после приобретения статуса резидента СПВ – «нулевой» налог на прибыль и льготные ставки по взносам во внебюджетные фонды по заработной плате. Данные налоговые льготы стали реальной поддержкой для бизнеса Приморья, мы это чувствуем на себе.

Для обычного налогоплательщика нагрузка в виде выплаты в фонды с зарплат сотрудников составляет 30,2%. Это сбор с компании по общему правилу, а для резидента - всего 7,6% с общего зарплатного фонда. Разница, согласитесь, ощутимая, она позволяет концентрировать высвободившиеся ресурсы для развития бизнеса, то есть в конечном итоге - для развития экономики региона.

- А с какими реальными проблемами сталкиваются резиденты СПВ?

- Недоработки в режиме Свободного порта, безусловно, есть, но, в целом, тенденция наблюдается позитивная, это естественные «болезни роста». Если говорить о проблемах, с которыми сталкиваются резиденты, до сих пор между бизнесом и таможенными органами возникает «недопонимание». Предпринимателю, ориентированному на экспорт, СТЗ (свободные таможенные зоны) просто необходимы. И они предусмотрены в правовом поле. При конструктивном подходе, такой бизнес не только создает дополнительные рабочие места, пополняет местный бюджет, оплачивая налоги, но и выходит на внешний рынок, то есть, по сути, выполняет уже государственную задачу в рамках «разворота на Восток». Но сегодня, как и два года назад, некоторые ведомства ставят различные административные барьеры, мешающие открытию и развитию местного предпринимательства.

Хотя, есть и исключительные случаи. Насколько мне известно, уже существует прецедент положительного решения таможенного органа: одному из резидентов удалось сделать собственную таможенную зону у себя на территории. Думаю, это говорит о том, что механизм работы с таможней, пусть непростой, но существует, позитивная динамика есть.

Кроме того, возврат самого «тяжелого» для бизнеса налога, НДС, – до сих пор не работал, по крайней мере, в прошлом году. Когда компания подает на возмещение НДС, проводится камеральная проверка – то есть, проверка, которую осуществляет налоговый орган исключительно на основании данных, указанных в налоговых декларациях. Ведомство выясняет, насколько это возмещение законно для данной компании.

На самом деле, алгоритм действий для резидента должен быть с точностью до наоборот: сначала возврат по налогам, потом – проверка. Механизм ускоренного возврата НДС так и не заработал.

Об этой проблеме знает и налоговая служба, и КРДВ, и Минвостокразвития. Думаю, со временем ситуация выправится.

Хочу отметить, что все острые вопросы, касающиеся режима СПВ, озвучиваются и постепенно разрешаются в рамках ежегодной встречи бизнеса с губернатором.

Кстати, в основном все вышеперечисленные проблемы к нам как к компании, инвестирующей в строительство жилья, не относится.

Мы не являемся плательщиком НДС, так как реализуем жилую недвижимость, с таможней - пути наши тоже не пересекаются.

Так что проблемные для других резидентов темы обошли нас стороной. Хотя с коллегами-предпринимателями из других отраслей мы общаемся, ситуацию, в общем, знаем.

- В чем заключается сама идея Свободного порта?

- Точно могу сказать, что для бизнеса СПВ имеет большое значение. Основные цели, которые преследует данный проект, заключаются в наращивании товарооборота в портовых зонах Приморского края, превращении их в крупнейшие перевалочные пункты Азиатско-Тихоокеанского региона. Это должно способствовать увеличению товарооборота в данных портах, как в количественном, так и в денежном выражении. В его задачи также входит содействие росту ВВП страны в целом, развитие инфраструктуры региона, расширение торговых связей с партнерами, увеличение объемов услуг, связанных с переработкой, транспортировкой и хранением грузов.

- На Ваш взгляд, количество желающих стать резидентом СПВ растет?

- Насколько мне известно, с момента вступления федерального закона «О Свободном порте Владивосток» в законную силу, то есть с 2015 года, уже заключено более 560 соглашений с резидентами СПВ в Приморье на общую сумму около 448 млрд рублей с перспективой создания в крае почти 57 тыс. рабочих мест. При этом, большинство компаний –производственники, это хороший результат и показатель.

Если честно, нам казалось, что в самом начале, полтора - два года назад, статус резидента давали почти всем, кто обращался. На сегодняшний день можно сказать, что рассмотрение инвестиционных проектов стало более детальным, специалисты КРДВ тщательно рассматривают заявку с бизнес-планом на предмет соответствия всем требованиям, задают определенные вопросы, чаще стали возвращать документы на доработку.

Хочу напомнить, что по закону резидент должен приступить к реализации проекта в течение двух лет, и в течение трех лет потратить не менее 5 млн рублей. Как правило, для бизнеса это сумма небольшая, но, могу предположить, что по окончании данного периода некоторые компании все же лишатся статуса резидента. Насколько мне известно, не все, вошедшие в СПВ предприниматели, стартовали. То есть определенный процент «статистов» есть, как и везде, ведь и количество реально действующего бизнеса всегда меньше, чем зарегистрированного.

- В целом, с вашей точки зрения, достаточны ли сегодня меры поддержки резидентов Свободного порта?

- Думаю, что господдержка бизнеса в рамках СПВ на текущий момент - на хорошем уровне. Самое главное, что уже можно говорить о создании «правового каркаса», а далее предстоит лишь его наращивать, совершенствовать и выводить на новый, еще более высокий уровень. Само собой, бизнес ждет дальнейшего развития таких режимов, за много лет это ведь те немногие меры реальной поддержки со стороны государства, которые бизнес региона увидел и почувствовал.