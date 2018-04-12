Цены на бензин не рванут

Будут колебания из-за роста акцизов

С долгожданным приходом тепла эксперты советуют автомобилистам обратить внимание на качество топлива, предлагаемого на АЗС. По мнению специалистов, на фоне «страшилок» о грядущем росте цен на бензин и дизтопливо на рынке все чаще появляется топливо, не отвечающее стандартам.

На прошлой неделе некоммерческое партнерство «Совет по товарным рынкам» (СПТР, объединяет участников топливного рынка, трейдеров и брокеров) обратилось к премьер-министру Дмитрию МЕДВЕДЕВУ с предложениями по урегулированию роста цен на топливо.

Поводом для обращения стала сложившаяся ситуация на топливном рынке. Одной из причин роста цен СПТР называет резкое падение объемов реализации топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже со стороны крупнейших нефтяных компаний.

«При этом потенциал к росту биржевых цен на нефтепродукты не исчерпан по ряду причин: ожидаемый ежегодный сезонный рост спроса на нефтепродукты в весенне-летний период, начало масштабных весенних ремонтов на российских НПЗ и старт весенних полевых работ, осуществляемый отечественными сельхозпроизводителями», - говорится в письме.

В связи с этим СПТР предлагает ввести поэтапную либерализацию розничных цен, повысить нормативы продаж автомобильного топлива на бирже до 50% от потребления указанных товаров на внутреннем рынке, а также снизить ставки акцизов на бензин и дизтопливо, чтобы обеспечить положительную рентабельность продаж топлива на внутреннем рынке.

Также на топливном рынке активно обсуждается вопрос возможного значительного роста цен на нефтепродукты в рознице. По мнению экспертов, этому способствует сразу ряд причин, в числе которых: рост акцизов на топливо в 2018 году, длительный период повышения оптовых цен, предстоящие весенние ремонты НПЗ, активный период сельхозработ, а также сезонный спрос на топливо весной и летом.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) отмечают, что после весеннего роста цены стабилизируются, осенью вновь возрастают, а зимой, бывает, падают. Прошедшая зима стала исключением, так как с 1 января выросли акцизы, объяснил заместитель руководителя ФАС Анатолий ГОЛОМОЛЗИН. Акцизы на бензин пятого класса стали выше на 10,7% и составили 11,2 тыс. рублей за тонну. С 1 июля они поднимутся еще раз - до 11,8 тыс. рублей. В пересчете на литр рост составляет 50 копеек с января и столько же - с июля.

Вице-премьер Аркадий ДВОРКОВИЧ и глава ФАС Игорь АРТЕМЬЕВ в унисон заявили, что поводов для резкого скачка цен нет.

«Нет никаких поводов для резкого увеличения цен, ситуация мониторится. Небольшие колебания могут быть, потому что мы повышали акцизы, конечно, это постепенно перекладывается»,- сказал вице-премьер.

ФАС сообщила о выдаче предупреждения председателю правления некоммерческого партнерства «Совет по товарным рынкам» Илье МОРОЗУ в связи с его публичным заявлением о росте цен на бензин.

«Каждый год группа товарищей примерно в это время разражается истерическими заявлениями, что на 5, на 10 рублей вырастет бензин, что все будет плохо. Они преследуют свои цели просто. Они разогревают рынок и хотят заработать. Это нехорошее заявление, они неправильно себя ведут», - сказал г-н Артемьев.

Глава ФАС также отметил, что предпосылок для роста цен нет. «У нас нет каких-то особых условий обращения этого товара или какого-то дефицита... почему должна цена плыть? Если она пойдет наверх, мы оштрафуем всех и все», - сказал Артемьев.

Кстати, как говорится в бюллетене «Тарифная политика в ТЭК» аналитического центра при правительстве РФ, в России литр бензина Аи-95 стоит 2,3% от средней суточной зарплаты, в то время как в США этот показатель составляет 0,5%.

Согласно приведенному графику, в Саудовской Аравии и США на покупку литра бензина уходит 0,5% от суточной зарплаты, в Японии, Германии, Франции и Швеции - от 1% до 1,5%.

При этом по сравнению со многими развивающимися странами бензин в России доступнее. Например, в ЮАР на оплату бензина уходит 6% от суточной зарплаты, в Турции - 5%, в Бразилии, Китае и Румынии - 4-4,5%.

По мнению экспертов, при сравнении цен на моторное топливо в странах мира более коррректным является использование не абсолютного значения цен (с учетом курса валют), а именно покупательной способности населения в отношении бензина на основе средних зарплат или общих доходов.