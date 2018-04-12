Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ДГК берет взаймы
АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК, входит в группу «РусГидро» привлечет в Росбанке и Сбербанк кредитные линии с общим лимитом 4,575 млрд рублей.
Так, Росбанк предоставит кредиты на 4,2 млрд рублей. Росбанк предложил предоставить кредитную линию с лимитом 2 млрд рублей за 112,782 млн рублей (начальная (максимальная) цена контракта - 135,068 млн рублей), с лимитом 1,3 млрд рублей - за 69,933 млн рублей (83,253 млн рублей), с лимитом 900 млн рублей - за 60,886 млн рублей (73,356 млн рублей).
Сбербанк стал победителем в торгах по одному лоту - он предоставит кредитную линию с лимитом 375 млн рублей за 78,674 млн рублей при начальной цене контракта 86,455 млн рублей.
Как сообщалось, средства будут направлены на финансирование текущей операционной, инвестиционной деятельности и рефинансирование действующих кредитов ДГК.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.
Новости тематики
- Цены на бензин не рванут
- ДГК берет взаймы
- РОО - первые в профессии, первые в России
- Угольно-транспортные перспективы
- Ночь, улица, ломбард…
- КНР выступит стратегическим партнером проекта развития острова Русский во Владивостоке
- Приморский завод "Европласт" стал финалистом Бизнес-премии
- "Аскольд" планомерно перевооружается
- "Авиаполис Янковский" - логистическая "фишка" Приморья
- Мир океана доступен каждому
Новости раздела
- Цены на бензин не рванут
- ДГК берет взаймы
- "Город-2018" пройдет в КСК "Фетисов Арена"
- Долгострой начинает размораживаться
- РОО - первые в профессии, первые в России
- Угольно-транспортные перспективы
- Дорожную карту расписали до холодов
- Ночь, улица, ломбард…
- КНР выступит стратегическим партнером проекта развития острова Русский во Владивостоке
- Приморье принимает по высшему уровню
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Что вытаскивают со дна моряки на Дальнем Востоке (кроме рыбы)
- Салоны красоты будут отказывать в обслуживании таким людям
- Скандал с дефицитом льготных авиабилетов потребовал вмешательства полпреда Трутнева
- Россиянам будут запрещать звонить по телефону или водить машину
- С 1 мая 2018 года жизнь россиян резко изменится
- Во Владивостоке появится альтернативный проезд в самый проблемный район города
- Российская армия пришла в движение, в том числе и на Дальнем Востоке
- Доходы бедных россиян хотят облагать НДФЛ в 5%
- В Приморье воры перепутали взрывчатку с колбасой
- "Серый дом" превращается в филиал "Сумотори"