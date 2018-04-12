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ДГК берет взаймы

12 Апреля 2018, 10:50 | Приморье

АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК, входит в группу «РусГидро» привлечет в Росбанке и Сбербанк кредитные линии с общим лимитом 4,575 млрд рублей.

Так, Росбанк предоставит кредиты на 4,2 млрд рублей. Росбанк предложил предоставить кредитную линию с лимитом 2 млрд рублей за 112,782 млн рублей (начальная (максимальная) цена контракта - 135,068 млн рублей), с лимитом 1,3 млрд рублей - за 69,933 млн рублей (83,253 млн рублей), с лимитом 900 млн рублей - за 60,886 млн рублей (73,356 млн рублей).

Сбербанк стал победителем в торгах по одному лоту - он предоставит кредитную линию с лимитом 375 млн рублей за 78,674 млн рублей при начальной цене контракта 86,455 млн рублей.

Как сообщалось, средства будут направлены на финансирование текущей операционной, инвестиционной деятельности и рефинансирование действующих кредитов ДГК.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Русгидро  ДГК 













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