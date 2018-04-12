"Город-2018" пройдет в КСК "Фетисов Арена"

Профессионалы в 25-й раз продемонстрируют свои возможности на международной строительной выставке

Юбилейная выставка «Город» будет работать с 24 по 26 апреля в КСК «Фетисов Арена». К ней уже сейчас проявляют большой интерес не только приморские строители и местные производители стройматериалов, но и многие компании из Центральный части России.

По словам заместителя директора департамента градостроительства Приморского края Евгения ДОБРЫНИНА, в последнее время выставка становится все более привлекательной и для зарубежных коллег, что стало причиной тому, что прежде региональная выставка стала международной. Зарубежные компании на этот раз будут особенно сильно представлены строительной техникой и материалами для малоэтажного домостроения.

В последние годы на строительных выставках в крае все чаще представлены элементы небольших инженерных сооружений. Например, локальные очистные. И это востребуется, поскольку строительная отрасль Приморья сегодня пытается переориентироваться на малоэтажное строительство, в том числе на индивидуальные дома.

Генеральный директор ООО «Дальэкспоцентр» Вера ЕРМИЛОВА, подтвердила, что тема жилищного домостроения была постоянно представлена на выставках «Город» все 25 лет ее существования, но вот уже 4 года подряд малоэтажное и индивидуальное строительство жилья вышло на первый план. Участники выставки демонстрируют практически все наиболее распространенные технологии такого домостроения, в том числе – «зеленые», «умного дома», «теплого», из ЛСТК, из бруса и пр.

Она также отметила, что «Фетисов Арена» на сегодня является самой большой выставочной площадкой в крае, и о своем участии на этот раз заявили более 150 компаний. Из них около 40% приморские. Много будет российских участников – из других 14 регионов, и из соседних с Россией стран – Китай, Южная Корея, Япония и Финляндия.

Вера Сергеевна отметила, что выставка по-прежнему будет ориентирована как на профессионалов отрасли, так и на потребителей.

Что касается деловой программы, то она обещает быть очень интересной. Представители муниципальных образований на расширенном совещании рассмотрят вопросы реализации своих программ «Формирование современной городской среды». На двух конференциях будут доложены и обсуждены «Жилая застройка Владивостока: текущее состояние, перспективные форматы и локации застройки» и «Современные строительные материалы». Для потребителей строительных материалов и услуг будут интересны не только экспозиции экспонентов, но и семинары и мастер-классы, на которых своими руками можно будет попробовать работать предлагаемыми производителями и поставщиками материалами и инструментом.

Заместитель председателя общественного экспертного совета по обеспечению качественным жильем в Приморском крае Татьяна ЛАРЦЕВА обратила внимание на то, что в рамках выставки «Город» пройдет открытое расширенное заседание этого экспертного совета, который рассмотрит развитие благоприятной среды для качественного капитального ремонта многоквартирных домов.

В этом году по планам Фонда капремонта МКД Приморского края предстоит выполнить объем ремонтных работ в размере около 7,5 млрд рублей. И сегодня довольно серьезная проблема – это кто их будет выполнять и насколько качественно. К разговору о капремонте экспертов все желающие смогут присоединиться на второй день работы выставки – 25 апреля в 11.00 в конференц-зале №2.

Очень вероятно, что юбилейная выставка «Город» окажется рекордной по числу посетителей.

Виктор КУДИНОВ.