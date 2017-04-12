Tele2 поддержала авторитетную Бизнес-премию Приморского края

Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, поддержал XIII Бизнес-Премию Приморского края «Компания года и Менеджер года».

Директор приморского филиала Tele2, Роман Дяблов, вошел в состав экспертного совета премии и вручил награду победителю в номинации «Менеджер года Приморского края-2016» на торжественной церемонии награждения победителей и лауреатов XIII Бизнес-Премии Приморского края. Лучшим управленцем жюри премии признало управляющего директора Арсеньевской авиакомпании «Прогресс» Юрия Денисенко.

Tele2 стремится поддерживать малый, средний и крупный бизнес. В первую очередь поддержка выражается в том, что компания предоставляем предпринимателям качественную мобильную связь по выгодным ценам. Все больше компаний выбирают Tele2 в качестве оператора для бизнеса, оценив сбалансированный тарифный портфель и высокие стандарты обслуживания. Tele2 отвечает запросам наших клиентов, предоставляя широкий спектр услуг и расширяя зону покрытия сети.

Роман Дяблов, директор приморского филиала Tele2:

«Бизнес-Премия - великолепный проект, который позволяет наглядно отслеживать ключевые точки экономического развития Приморского края. Также это удобная площадка для знакомства и коммуникаций. А качественная связь - всегда катализатор роста бизнеса».

Елена Баркова, исполнительный директор XIII Бизнес-Премии:

«Без поддержки самих деловых кругов высокий статус приморской Премии был бы не достижим. Финансово поддерживают конкурс, они гарантируют объективность голосования. Что движет спонсорами? Им нужна здоровая деловая среда в регионе, цивилизованный конкурентный рынок. Это еще раз подтвердили менеджеры, кстати, дальневосточники, самой молодой среди российских мобильных операторов компании Тele2.