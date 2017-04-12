В Приморье бизнес надеется на кредитное плечо

Приморский бизнес сегодня строят молодые люди, и без серьезной поддержки им не обойтись

По итогам 2016 года малый бизнес Приморья направил в дело на 9% кредитных средств меньше, чем в 2015 году. При это банки в общей сложности выдали 76,8 млрд рублей кредитов малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям региона, на зависть остальным дальневосточным субъектам (по данным www.cbr.ru).

С точки зрения начальника управления кредитования малого бизнеса Примсоцбанка Алексея ПАСТУХОВА, в 2016 году ограничение роста кредитования в основном коснулось микросегмента бизнеса, в отношении которого банки вели себя консервативно и не увлекались беззалоговым кредитованием.

Деньги в малый бизнес, несмотря на явное снижение оборотов в целом по рынку, шли достаточно активно.

Импульс к развитию

Как рассказали в пресс-службе группы ВТБ в ДФО сотрудничество банка с институтами развития: Корпорацией МСП, Фондом развития Дальнего Востока и Забайкальского региона, Министерством сельского хозяйства России и использование других специализированных программ господдержки позволяют активизировать работу.

Заместитель директора Приморского филиала Россельхозбанка Наталья ХОХЛОВА говорит, что банк одним из первых подписал соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ о льготном кредитовании предприятий АПК по ставке 5%. С момента его запуска Приморский филиал банка к 31 марта 2017 года в рамках льготного механизма кредитования профинансировал приморских аграриев на сумму более 50 млн рублей.

Примсоцбанк в 2016 году выдал представителям малого и среднего бизнеса порядка 2,5 миллиарда рублей средств по программам МСП Банка.

«Программы с господдержкой — наша ключевая компетенция. Филиал Региобанк, например, непосредственно участвовал в разработке продукта «МСП-Регион», который был запущен в 2016 году. В рамках работы с АО «МСП Банк» банк оформил 62 кредитных договора по субъектам МСП на общую сумму 1,384 млрд рублей. По «Программе 6,5», реализуемой совместно с «Корпорацией МСП», филиал открыл общий лимит финансирования в сумме 500 млн рублей. Недавно «Открытие» подписало соглашение об участии в субсидировании кредитов сельхозпроизводителям с Министерством сельского хозяйства России. В настоящее время мы заключаем Договор с Фондом развития Дальнего Востока и Забайкальского региона по программе «Доступный кредит для МСП», который открывает дополнительные возможности льготного финансирования бизнесу, зарегистрированному в ДВФО», - рассказывает заместитель управляющего филиала – директор по корпоративному бизнесу банка «Открытие» Юрий ШЕЙКО.

Инвестиционный ориентир

Динамичное снижение ставок по кредитам в течение 2016 года стало толчком к развитию и активному возобновлению инвестиционного кредитования, что во многом обеспечило рост портфеля по программе МСБ в Примсоцбанке за год на 14%. Кстати, именно этот показатель позволил рейтинговому агентству «Эксперт РА» включить Примсоцбанк в рэнкинг ТОП-20 банков России по объему кредитования малого и среднего бизнеса.

Как считает заместитель директора Дальневосточной дирекции банка «Открытие» по малому бизнесу Станислав ЧЕРНЫХ, в этом году можно ожидать некоторый прирост деловой активности. Существенно снизились кредитные ставки, а, значит, компании будут стараться привлекать деньги на инвестиции. В итоге банк перешел от кредитования действующих заемщиков к открытому рынку. Сегодняшние планы сформированы на рост кредитного портфеля, и это - однозначный импульс к развитию.

Руководитель Дальневосточного филиала банка «Интеза» Ярослав РОЗЕНБАУМ полагает, что, в связи с определенной тенденцией стабилизации экономики, инвестиционные кредиты будут набирать все большую популярность, так как они позволят компаниям аккумулировать чистую прибыль и затем пускать ее на дальнейшее развитие бизнеса. «В нашем банке существует целый ряд продуктов такой направленности с востребованными у клиентов длинными сроками, вплоть до 120 месяцев», - говорит банкир.

По словам заместителя директора кредитного департамента банка «Приморье» Дениса ВЕСЕЛОВА, кредитная организация с интересом подходит к рассмотрению инвестиционных кредитов, т.к. они, с одной стороны, направлены на развитие бизнеса клиентов , и являются одними из менее рискованных кредитов - с другой стороны.

Банковские гарантии также стали определенным трендом банковских продуктов для малых и средних предприятий, что объясняется высоким спросом на финансирование исполнения государственных контрактов и их обеспечение, эту тенденцию фиксируют в ВТБ24, банке «Открытие» и Примсоцбанке, который по итогам 2016 года вошел в 20-ку банков страны по количеству выданных гарантий. По статистике каждая третья гарантия в Приморье выдана именно Примсоцбанком.

Управляющий операционным офисом ВТБ24 в Приморском крае Александр ВЯЛКОВ рассказывает об активной работе по кредитованию на исполнение государственных заказов. Так, банк предоставил средства клиенту, который технологически разработал и произвел фельдшерско-акушерские пункты в Приморье в рамках государственной программы. ВТБ24 является лидирующим оператором в структурировании сделок с участием Гарантийного фонда Приморского края. Общий объем выданных с участием поручительства фонда приморским предприятиям кредитов превысил в 2016 году 350 млн рублей.

Залогу быть

Облегчение условий кредитования для малых и средних предпринимателей сегодня явная тенденция на рынке, хотя одномоментное «перещелкивание» на беззалоговые кредиты и скорринговые системы не произойдет. По-прежнему, наиболее распространенным видом залога является автотранспорт, но в объемных показателях преобладают объекты недвижимости, а также поручительство Гарантийного фонда Приморского края. Овердрафты и овернайты на выгодных условиях - это тоже фишки сезона.

Но приморский бизнес сегодня строят подчас молодые люди 27-35 лет, и без серьезной поддержки им не обойтись. Как посчитали в Примсоцбанке, средняя сумма, получаемая «молодыми» компаниями в сегменте малого бизнеса на пополнение оборотных средств, составляет порядка 3 млн рублей, инвестиционные - 6 млн рублей.

«В 2017 году наша задача – сделать мощный разворот в сторону малого и среднего бизнеса. Банк перенасыщен ликвидностью и намерен инвестировать этот ресурс в реальный сектор экономики. Сегодня любая компания может обратиться к нам и с большой вероятностью найти кредитное плечо на весьма рыночных ценовых и качественных условиях. Масштабы банка позволяют нам вести очень гибкую кредитную политику и пересматривать условия продуктов, практически, на ежеквартальных сроках. Разумеется, это должно соответствовать требованиям риск-менеджмента и условиям рыночных тенденций. Есть интересный подход и в обеспечении кредитных сделок: рассматриваем самые различные комбинации залога, включая суда и пр.», - утверждает начальник департамента по развитию бизнеса Примтеркомбанка Анна СААТОВА.

Яна МАЛЬЦЕВА.

КСТАТИ

Приморское поручительство

В 2016 году 113 кредитов на сумму более 1,3 миллиарда рублей были выданы при поддержке Гарантийного фонда Приморского края, из них почти половина – инвестиционные.

«Так, компания Владимира КРАСНОВА ООО «ВладИнвест» (франшиза сети точек по продаже кофе «КОФЕИН») организовала свои первые кофейни три года назад. Фонд предоставил свое поручительство для получения денежных средств для открытия в 2016 году сразу трех новых точек на территории ВГУЭС: кофейни, закусочной и кафе здорового питания. Мы гордимся и тем, что смогли оказать поддержку Александру УСЕНКО (сэндвичи SubClub). Кредитные денежные средства Александр снова направил на расширение своего производства: ремонт нового помещения, приобретение дополнительного оборудования. С большим уважением отношусь к приморскому малому бизнесу, который даже сейчас, в непростой экономической ситуации, ищет новые пути развития для своего дела», - делится своими впечатлениями от партнерства исполнительный директор фонда Ксения ПЛЕТЦЕР.