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Во Владивостоке откроется гипермаркет крупной международной сети

12 Апреля 2017, 13:15 | Приморье

Ретейлер Leroy Merlin, управляющий DIY-магазинами, планирует открыть магазин во Владивостоке в 2018 году, в Хабаровске – уже в текущем году. В прошлом году ретейлер открыл в России 17 магазинов.

По словам гендиректора Leroy Merlin в России Венсана ЖАНТИ, планы предусматривают открытие 20 новых гипермаркетов ежегодно, но темпы экспансии будут в целом зависеть от экономического роста в стране.

Оборот компании в РФ по итогам 2016 года составил 200 млрд рублей. Глава российского подразделения Leroy Merlin подтвердил план инвестиций на российском рынке: 30 млрд рублей ежегодно на предстоящие пять лет. 25% средств компания направляет на развитие логистики и IT.

Стандартный формат Leroy Merlin - гипермаркеты площадью 10 тыс. кв. м, кроме того компания запускает новый компактный формат - 8 тыс. кв. м - для менее крупных городов.

Leroy Merlin входит в Groupe Adeo, специализируется на продаже строительных материалов, товаров для дома и ремонта. В России компания присутствует с 2004 года, в настоящее время ее сеть насчитывает 60 гипермаркетов.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: leroy merlin  супермаркет  сеть  магазин 



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