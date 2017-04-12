В Приморье прибрежной рыбопереработке поставили шлагбаум

Потенциал мореводов в Приморском крае за десять лет не раскрылся

Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) опубликовал электронную карту планируемых к проведению аукционов на рыбоводные участки в морях Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Размещенные в открытом доступе геоинформационные данные, источником которых является Росрыболовство, позволяют пользователям ознакомиться с перечнем участков, их площадью, местонахождением, информацией об условиях аукционов.

Подобный сервис, позволяющий визуализировать информацию о проводимых аукционах, предложен инвесторам в аквакультуру впервые. Это первый шаг к реализации грандиозных планов по развитию аквакультуры на Дальнем Востоке.

Белые пятна мореводства

Между тем в стратегии развития этого бизнеса остается немало белых пятен, о которых сегодня идеологии проекта не упоминают. Ловушкой для бизнеса может стать разный подход к концепции бизнеса среди ведомств и федеральных органов власти.

Напомним, что сделать аквакультуру инвестиционной «бомбой» ДФО пытаются Минвостокразвития и ФРДВ, но за показатели по объемам производства продукции отвечают Минсельхоз и входящее в его состав Федеральное агентство по рыболовству. Через эти ведомства предприятиям отрасли оказывается финансовая помощь, причем речь идет о значительных финансовых средствах. 1,2 млрд рублей заложены в подпрограмме «Развитие аквакультуры» государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса».

Сегодня говорят о возможном конфликте интересов между мореводами и рыбаками, осуществляющими прибрежное рыболовство. Однако по сути это лишь следствие различных подходов федеральных органов власти к концепции развития аквакультурного бизнеса.

Отметим, что регулятором в области аквакультуры является Росрыболовство. ФАР опирается на базовый закон о рыболовстве, который обязывает ведомство принимать меры к сохранению ВБР. В функционале ФАР есть прописанная государством обязанность следить за тем, чтобы отвод акваторий под товарное выращивание не обернулся ущербом природным запасам гидробионтов.

Запасы прибрежки

В последние два года государство взяло стратегический курс на развитие прибрежного рыболовства. Это отражено в «рыбных поручениях» президента РФ. В Приморье, которое Минвостокразвития планирует сделать Меккой дальневосточной аквакультуры, прибрежное рыболовство показывает отличные и стабильные результаты. По данным департамента рыбного хозяйства администрации Приморского края, в 2016 году компании добыли 15 тыс. тонн биоресурсов в режиме прибрежного рыболовства.

«Наука разрешает добыть рыбакам всего 10% от промыслового запаса, - рассказывает представитель ТИНРО-Центра Виктор ДЗИЗЮРОВ. - Разведанный запас биоресурсов в подзоне Приморья - 150 тыс. тонн. При этом природный запас многих гидробионтов расположен на участках, которые в будущем могут быть включены в интерактивную карту. Причем каждый желающий может начать процедуру формирования границ рыбоводных участков не оглядываясь на мнение отраслевой науки».

Частично интерактивный сервис уже заработал. Больше 30 участков, которые будут выставлены на аукцион, инвесторы уже могут оценить. Но даже первоначальный анализ акваторий ставит под сомнение начало производственной деятельности по выращиванию гидробионтов на отдельных участках.

Почти 500 гектаров предлагается бизнесу во Владивостоке - в Амурском заливе, напротив Второй речки. Участок недалеко от выхода коллекторов канализации, также в зимнее время в этом районе тысячи рыбаков-любителей выходят на лед. Другие участки экологически благополучнее, но расположены далеко от населенных пунктов, и вложения в строительство береговой инфраструктуры могут сделать товарное выращивание нерентабельным.

Выставленные на апрельские аукционы участки были согласованы по «полному» кругу, и по ним конфликта интересов между рыбаками, пользователями пляжей, владельцами катерных стоянок и мореводами удалось избежать. В то же время это может быть последнее согласованное ведомствами формирование рыбоводных акваторий. Сегодня в проекте постановления правительства согласование границ участков требуется лишь от военных и муниципальных властей.

Кроме отраслевой науки отвод от процедуры согласования получили Приморское территориальное управление Росрыболовства и Амурское бассейновое управление водопользования, а также отраслевые ассоциации рыбаков и марикультурщиков. Это, возможно, самый серьезный просчет, который обернется для марикультурных инвесторов убытками и рыбными компаниями, занимающимися прибрежным промыслом.

Действующие предприятия опасаются возникновения новых участков по соседству с акваториями, на которых хозяйствами выращивается продукция. В конце 2016 года новые «нарезанные» участки появились возле плантаций компаний «Нереида» и «Зарубинская база флота». Их представители, опасаясь, что на участки придут те, кто занимается браконьерством, были вынуждены «биться» за них на аукционах, повышая стартовую стоимость лотов в сотни раз. Цена за отдельные лоты перешагнула отметки в десятки миллионов рублей. Теперь компании будут вынуждены вынуть из бизнеса значительные оборотные средства, однако если за этими победителями стоит многомиллионный материнский капитал рыбного бизнеса, то другие марикультурщики выиграть финансовые соревнования не всегда способны.

Браконьерство и непрозрачная отчетность - основные проблемы марикультурного бизнеса на Дальнем Востоке. Многие эксперты считают, что раздача воды потенциальным инвесторам кроме упрощенного порядка выхода на торги должна опираться на базовый закон «О рыболовстве» и на неукоснительное выполнение условий договора аренды, на целевые показатели по созданию рабочих мест, которые можно конкретизировать в отраслевых федеральных и краевых государственных программах.

«Если рыбодобывающая компания в течение двух лет не выбирает 70% долей квот, то Росрыболовство идет в суд, и предприятие лишают квот, - рассказывает председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края Георгий МАРТЫНОВ. – Это направлено на то, чтобы государственный ресурс использовался эффективно. Пользователи, имеющие рыбоводные участки, также должны эффективно использовать воду. Процедура расторжения договоров из-за невыполнения обязательств по производству продукции прописана. Однако невыполнение условий договоров пока не приводит к их расторжению, и на это необходимо обратить пристальное внимание».

Ответственность предприятий была прописана в 2015 году. Все договоры с мореводами были переподписаны по новой форме. Теперь хозяйства марикультуры обязаны свои объемы разведения (выращивания) объектов аквакультуры, являющиеся предметом договора, рассчитывать в соответствии с методикой, утвержденной Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 03.06.2015 года № 223.

Переподписанные договоры в теории защищают акватории от нецелевого использования, так как регулятор обладает законным правом добиваться расторжения договоров с недобросовестными пользователями, которые не производят продукцию. Методика обязывает предприятия выращивать и изымать из воды 1200 кг/га в год. Но Росрыболовство пока санкции за невыполнение показателей по выходу продукции к нарушителям не применяет.

Печально, но факт. Прописанные методикой нормативы производства в Приморье не выполняются даже наполовину. Хозяйства не собирают и 200 килограммов с гектара. Чем занимаются предприниматели на своей воде, остается только догадываться. Государственные органы не пытаются выяснить, почему в Приморье аквакультурщики собирают менее 30 кг с гектара.

Теневой инвестор

Безусловно, дальневосточной аквакультуре необходимы финансово крепкие инвесторы, которые будут заниматься товарным выращиванием. Но пока есть опасность получить до 300 компаний, деятельность которых невозможно будет проверить даже Росрыболовству. У многих пользователей рыбоводных акваторий тенденция к теневому промыслу прослеживается все последние 10 лет. Обратимся к статистике. В 2007 году хозяйствами марикультуры было произведено изъятие выращенной товарной продукции в объеме 1 053,6 тонны. Объем изъятия выращенного гребешка приморского - 617,4 тонны.

Эти данные соотнесем с нынешним изъятием товарной продукции. В 2016 году предприятия достали из воды и реализовали 1 340 тонн. Гребешка - менее 500 тонн, трепанга не собрали и 50 тонн. Провалились даже по морской капусте. Результат плачевный, так как по паспорту отраслевой программы должны были изъять из воды 9,6 тыс. тонн. Увеличение площади акваторий под марикультуру почти в три раза за десять лет привело к увеличению объемов производства всего на 300 тонн. Сложно представить, чтобы такие фокусы могли пройти с рыбаками, которым в три раза увеличили квоты, а вылов у них почти не увеличился.

Чудес в природе не бывает. Увеличение площадей акваторий для мореводов несет угрозу уменьшения промыслового запаса для прибрежного рыболовства. Отраслевая наука опасается, что в интерактивную карту вскоре попадут поля с анфельцией, в которых живет молодь трепанга, запасы анадары, спизулы, корбикулы, ежа. Контролировать добросовестность предприятий сегодня невозможно.

«Учитывая, что в подзоне Приморья рыбопромысловые участки для прибрежного рыболовства не сформированы, формирование предварительного перечня границ рыбоводных участков предполагается без согласования с территориальными управлениями Росрыболовства, может нанести непоправимый вред, вплоть до полной остановки прибрежного рыбоперерабатывающего комплекса Приморского края», - говорится на обращении, которое представители

КСТАТИ

В Приморье единственный инвестиционный проект реализует компания «Нереида». В прошлом году она могла претендовать на 13 млн рублей. В этом году заявка региона еще меньше.

Это отметил в своем блоге президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ:

- Запланированные на 2017 год субсидии из федеральной казны бюджетам субъектов Федерации на софинансирование расходов на уплату процентов по кредитам, полученным на развитие аквакультуры, выбраны регионами не полностью. Только на 87%. Лидер антирейтинга - Приморский край. В соответствии с распоряжением правительства РФ от 28 января 2017 года №130-р для Приморского края было запланировано 9 545 тыс. рублей на субсидирование процентных ставок по кредитам для развития аквакультуры. По состоянию на сегодня заключены соглашения на сумму 942,4 тыс. рублей. Запланированные краю субсидии выбраны всего на 10%. Это наихудший результат из шести регионов, которым были запланированы субсидии.

рыбодобывающих компаний уже направили в Ассоциацию рыбохозяйственных предприятий Приморского края.

Юрий НУРМУХАМЕТОВ.