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Корейские бизнесмены хотят стать резидентами ТОР

12 Апреля 2016, 18:45 | Приморье
Развитие российско-корейского сотрудничества в сферах медицины и агропромышленного производства обсудили заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей КАЧАЕВ и Посол Республики Корея в Российской Федерации ПАК Ро Бёк, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
 
Как отметил замминистра Сергей Качаев, Дальний Восток вынужден конкурировать с экономиками стран АТР. «Мы ориентированы на создание конкурентоспособных условий и предлагаем корейским инвесторам условия с налоговыми преференциями и административными льготами, созданными в территориях опережающего развития и Свободном порте Владивосток», – сказал замминистра.

Он сообщил о прошедших российско-корейских переговорах в Сеуле, касающихся возможности открытия на территории Свободного порта Владивосток филиалов крупнейших медицинских центров из Республики Корея и создания российско-корейского агропромышленного инвестиционного фонда. «Мы передаем корейской стороне информацию о перспективных аграрных проектах и готовы обсуждать участие в них корейских инвесторов», – уточнил замминистра.

Как отметил Пак Ро Бёк, на Дальнем Востоке корейскими компаниями реализуется ряд сельскохозяйственных проектов, их перечень может быть расширен. Он также отметил интерес корейских инвесторов к созданию холодильных терминалов и заводов по переработке минтая в качестве резидентов ТОР или Свободного порта Владивосток.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: тор  спв  инвестиции 






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