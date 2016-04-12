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Корейские бизнесмены хотят стать резидентами ТОР
Он сообщил о прошедших российско-корейских переговорах в Сеуле, касающихся возможности открытия на территории Свободного порта Владивосток филиалов крупнейших медицинских центров из Республики Корея и создания российско-корейского агропромышленного инвестиционного фонда. «Мы передаем корейской стороне информацию о перспективных аграрных проектах и готовы обсуждать участие в них корейских инвесторов», – уточнил замминистра.
Как отметил Пак Ро Бёк, на Дальнем Востоке корейскими компаниями реализуется ряд сельскохозяйственных проектов, их перечень может быть расширен. Он также отметил интерес корейских инвесторов к созданию холодильных терминалов и заводов по переработке минтая в качестве резидентов ТОР или Свободного порта Владивосток.
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