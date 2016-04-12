Предприниматели Приморья пока не верят в Свободный порт

По итогам проведенного среди предпринимателей анкетирования, на вопрос «Увеличит ли ваши возможности в бизнесе статус «Свободный порт Владивосток» - 63% опрошенных ответили «нет», пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Вариант «незначительно улучшит» выбрали 23%, и только 14% респондентов уверены в значительном улучшении. При этом 63% опрошенных не планируют быть резидентами ТОРов или Свободного порта Владивосток, 30% еще не решили, и только 7% планируют воспользоваться данным статусом. 10% опрошенных вовсе заявили, что планируют закрыть свой бизнес, а сокращение персонала запланировано у 34% опрошенных.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.