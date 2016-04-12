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Во время ВЭФ-2016 в Приморском крае будет тихо
Режим «технологической тишины» будет введен в Приморье с 27 августа по 4 сентября - в период подготовки к Восточному экономическому форуму и во время его проведения. Об этом стало известно в ходе селекторного заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения ВЭФ. В заседании штаба приняли участие вице-губернатор Евгений ВИШНЯКОВ, представители департамента энергетики Приморского края и руководители энергетических предприятий, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Как сообщил заместитель генерального директора ПАО «Россети» Александр ФАУСТОВ, введение этого режима подразумевает временный запрет на земляные работы и полеты легкомоторной авиации вблизи электросетевых объектов, обеспечивающих энергоснабжение ВЭФ.
«Режим «технологической тишины» будет введен на электросетевых объектах, обеспечивающих стабильное энергоснабжение ВЭФ в период с 27 августа по 4 сентября. Приказ об этом впоследствии будет издан администрацией Владивостока», - рассказал Александр Фаустов.
По его словам, в ближайшие месяцы специалисты примут решение о количестве дополнительного обслуживающего персонала и резервных источников электроснабжения, необходимых для бесперебойного снабжения важных объектов как в период подготовки, так и во время проведения ВЭФ-2016.
Отметим, второй Восточный экономический форум пройдет в Приморье на острове Русском с 1 по 3 сентября.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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