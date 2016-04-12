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Вода приносит деньги в бюджет
В прошлом году департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края выдал 42 решения о предоставлении водных объектов в пользование и заключил 15 договоров водопользования. Это позволит в 2016 году пополнить федеральный бюджет на сумму свыше 33 миллионов рублей, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
«Основная доля средств за водопользование поступает от предприятий энергетики и коммунального хозяйства, она составляет свыше 80% от общей суммы. Именно поступлению платежей от таких организаций департамент уделяет особое внимание. На сегодняшний день в базу водопользования включены сведения по договорам, заключенным с 51 водопользователем», - отметили в ведомстве.
Как пояснили специалисты департамента, согласно Водному кодексу РФ, водные объекты, а именно моря, реки, озера, болота, водохранилища и другие находятся в федеральной собственности. Исключения составляют пруды, обводненные карьеры, расположенные в границах земельного участка, принадлежащего на праве собственности субъекту РФ, муниципальному образованию, физическому или юридическому лицу.
Надежда ОКОВИТАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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