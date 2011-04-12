Собственники бизнеса хотят перемен в управлении персоналом

Большинство крупных, динамично развивающихся компаний Владивостока и Хабаровска пока не готовы предоставить своим HR-специалистам статус стратегических партнеров. Однако понимание, что это необходимо, к собственникам постепенно приходит. К таким выводам пришли участники круглого стола «HR-менеджер: от администратора к стратегу», организатором которого выступило дальневосточное представительство компании HeadНunter.

«Последнее время я очень много общалась с руководителями и собственниками крупных владивостокских и хабаровских компаний и пришла к выводу, что пока собственники не готовы к стратегическому эйчару, и этот процесс находится в стадии становления, - считает Алена АЛФЕРОВА, директор дальневосточного представительства компании HeadНunter. – То есть собственники уже хотят перемен в области управления персоналом, но пока еще точно не знают, каких именно. Поэтому чаще эйчары в компаниях выполняют больше административные функции (кадровое обеспечение деятельности бизнеса), чем решают стратегические вопросы (входят в совет директоров, участвуют в сессиях стратегического планирования)».

По мнению эксперта, для того, чтобы эйчар стал играть в жизни компании стратегическую роль, он должен расти вместе с компанией, в которой люди становятся таким же капиталом, как деньги, площади, оборудование. Такое происходит, по наблюдению специалистов, быстрее в компаниях интеллектуального сектора, где стимулируют вложения в людей.

Вместе с тем, Наталья НАЗАРОВА, директор по персоналу компании «Империя мебели», считает, что многое зависит от самого эйчара. «Я знаю много компаний, где к людям относятся как к активу, однако эйчар слабый, и он сидит на административных задачах. То есть собственники уже относятся к людям как к капиталу, однако эйчар еще не готов к решению стратегических задач. Мне нравятся по этому поводу слова Тома ПИТЕРСА, который сказал: «Никто никому никогда не даст власть, ее нужно приходить и брать». Если эйчар готов взять стратегическую функцию, он ее возьмет».

То, какие функции будет выполнять специалист по персоналу в компании, видно уже из запроса работодателя. «Решение о принятии на работу эйчара все равно принимает собственник. И по тому, какими критериями он руководствуется, можно понять, какую роль этой службе отводится в компании. Если специалиста по работе с персоналом выбирают по социально-демографическим признакам, зарплатным ожиданиям и опыту, то это говорит о том, что такой специалист в компании будет выполнять административные функции. Эйчар - бизнес-партнер подбирается совершенно по иной схеме – от него требуется организационно-управленческий опыт, опыт разработки и внедрения HR-процессов и т.д. Хотя очень часто работодатель приходит с одним запросом, а в результате работы со специалистами кадрового агентства его взгляд на роль эйчара в компании меняется».

Эту мысль подтверждает и Ольга РЯБЧУК, консультант агентства по подбору персонала «Карьера-Форум». «Очень часто руководитель читает много литературы, приходит с запросом на достаточно дорогого специалиста, однако когда мы начинаем работать, то оказывается, что такой специалист компании не требуется. Если говорить о производственных компаниях, то здесь довольно часто требуется именно административный подход от эйчара – он должен выстроить систему, которая бы работала и позволяла выпускать тот или иной продукт. Там очень часто требуются мужчины, и желательно бывшие военные. Что касается коммерческих структур, оказывающих различные услуги, то там категоричное «нет» собственники говорят военным, и чаще всего на позицию HR-специалиста требуется женщина».

Однако есть и обратная сторона медали. Как отметили менеджеры по работе с персоналом, участвовавшие в работе круглого стола, очень часто, приходя в компанию, им приходится в буквальном смысле развивать руководителя, расширяя его взгляд на работу с кадрами.

«Именно расширение сознания руководителя и требуется от специалиста высокого уровня, - считает Анатолий КУРЮМОВ, руководитель представительства IBС Corporate Travel во Владивостоке. - И очень часто по той реакции, которую вижу на свое «хочу» на собеседовании, я и определяю, насколько это тот человек, который мне нужен. В этой профессии очень важны не только профессиональные компетенции, но и опыт. Понятно, что человек не может знать все, но мы точно знаем, какую реакцию мы хотим видеть у соискателя на те задачи, которые мы ставим».

Для того чтобы эйчар стал стратегом, у него должна появиться логика бизнесмена – к такому выводу пришли участники круглого стола. В подтверждение этого тезиса Алена Алферова привела высказывание Дейва УЛЬРИХА, профессора бизнес-школы Мичиганского университета: «Эйчар должен научиться думать как бизнесмен, это означает, что HR-профессионал должен разбираться и в финансах, и в стратегии, и в маркетинге. Только тогда он будет понимать и инвесторов, и клиентов, а руководство в свою очередь лучше поймет его».

Наталья ВДОВЕНКО, специалист по НR Приморского филиала ОАО «Вымпелком», подтвердила этот тезис реальным примером. «При реализации проекта «Оптимизация» руководитель обратился к эйчарам за помощью, - рассказывает Наталья Вдовенко. - Участие эйчаров в проекте привело к более значимым результатам. Руководитель филиала поставил задачу – оптимизировать логистические запасы и административный бюджет. И первое, что мы сделали, это провели среди сотрудников компании тест, который показывал наличие компетенций владельца бизнеса. Работники, у которых эта компетенция наиболее выражена, были сформированы в группы, каждая из которых в процессе работы выдвинула целый ряд ценных идей для решения поставленных задач. Большинство из них было претворено в жизнь, в результате мы сэкономили около 2 млн средств компании и значительно оптимизировали многие процессы».

Так в чем же должен выражаться вклад специалиста по управлению персоналом в реализацию стратегии? «Прежде всего, это управление привлечением лучших сотрудников, формирование справедливой компенсации, помощь в принятии и реализации непопулярных решений, управление изменениями», - резюмировала все высказывания круглого стола Алена Алферова.