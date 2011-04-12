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Предпринимателям расскажут о поддержке
12 Апреля 2011, 01:15 | Приморье
14 апреля 2011 г. в помещении Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» В.В. ПУТИНА в Приморском крае (г. Владивосток, ул. Алеутская,16) состоится тематический прием предпринимателей Приморья по теме: «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Приморском крае».
Прием ведет заместитель председателя Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при губернаторе Приморского края, председатель Общественного Совета предпринимателей Приморья Марина Анатольевна ШЕМИЛИНА. Время приема с 14.00 до 17.00. Справки и предварительная запись в Региональной приемной по телефонам: 22-09-09, 22-05-01.
Автор: Юрий Рогов
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