Предпринимателям расскажут о поддержке

14 апреля 2011 г. в помещении Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» В.В. ПУТИНА в Приморском крае (г. Владивосток, ул. Алеутская,16) состоится тематический прием предпринимателей Приморья по теме: «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Приморском крае».

Прием ведет заместитель председателя Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при губернаторе Приморского края, председатель Общественного Совета предпринимателей Приморья Марина Анатольевна ШЕМИЛИНА. Время приема с 14.00 до 17.00. Справки и предварительная запись в Региональной приемной по телефонам: 22-09-09, 22-05-01.