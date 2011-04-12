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Назначен замглавы ДГК по топливообеспечению и логистике
12 Апреля 2011, 01:15 | Приморье
Заместителем генерального директора ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) назначен Вячеслав ТРУШКОВ, до этого возглавлявший представительский отдел ДГК в Москве, сообщила пресс-служба генкомпании.
В ДГК Трушков будет курировать вопросы, связанные с топливообеспечением электростанций, и логистику. Ранее занимавший эту должность Александр ЦЫМБАЛ уволился из ДГК в связи с переходом на другую работу, сообщили в пресс-службе.
Автор: По сообщениям пресс-служб
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