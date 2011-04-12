Назначен замглавы ДГК по топливообеспечению и логистике

Заместителем генерального директора ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) назначен Вячеслав ТРУШКОВ, до этого возглавлявший представительский отдел ДГК в Москве, сообщила пресс-служба генкомпании.

В ДГК Трушков будет курировать вопросы, связанные с топливообеспечением электростанций, и логистику. Ранее занимавший эту должность Александр ЦЫМБАЛ уволился из ДГК в связи с переходом на другую работу, сообщили в пресс-службе.