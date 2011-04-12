Гендиректор «Дальтехэнерго» выведен из правления ДЭК

Совет директоров ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) досрочно прекратил полномочия члена правления Виктора СУХАНОВА, в настоящее время занимающего должность генерального директора ОАО «Дальтехэнерго».

В то же время в состав коллегиального исполнительного органа введен заместитель генерального директора ОАО «ДЭК» по правовому и корпоративному управлению Александр ЕФРЕМОВ. «Замена члена правления вызвана тем, что в настоящее время возглавляемое им АО «Дальтехэнерго» работает как самостоятельная компания, тогда как в прошлом году оно входило в состав ДЭК в качестве бизнес-единицы», - объяснили в пресс-службе изменения в составе правления. В состав правления ДЭК входят 5 человек.