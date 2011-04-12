Ветку «Владивосток - аэропорт Кневичи» построят амурчане

ОАО «Бамстроймеханизация» (Амурская область) получило крупный подряд на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по строительству железнодорожной ветки «Владивосток - аэропорт Кневичи». По сведениям «ЗР», стоимость контракта, рассчитанного по декабрь 2013 года, составит 2,3 млрд рублей.

Напомним, что две механизированные колонны «Бамстроймеханизации» уже ведут во Владивостоке работы по строительству автодороги пос. Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл.