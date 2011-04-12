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Находкинский морторгпорт прибавил к названию слово «ЕВРАЗ»
12 Апреля 2011, 01:15 | Приморье
ООО «Сибметинвест», единственный акционер ОАО «Находкинский морской торговый порт» (входит в Evraz Group), на внеочередном собрании на прошлой неделе принял решение об изменении названия компании на ОАО «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» (Evraz Nakhodka Trade Sea Port).
Досье «ЗР»
Evraz Group - одна из крупнейших вертикально интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний, включает в себя предприятия в России, на Украине, в США, Италии, Чехии и ЮАР. Около 72% акций Evraz Group владеет компания Lanebrook. Ее бенефициарами являются инвесткомпания Millhouse, управляющая активами Романа АБРАМОВИЧА и его партнеров (50%), а также Александр АБРАМОВ и Александр ФРОЛОВ (вместе - 50%).
Автор: Ольга Добролюбова
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