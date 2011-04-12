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Ориентиры роста «Далта-Восток-1»

12 Апреля 2011, 22:36 | Приморье

Появившись на строительном рынке Приморья восемь лет назад, инвестиционно-строительная компания ООО «Далта-Восток-1» специализируется на строительстве жилья, общественных зданий и иных объектов гражданского строительства и выступает в качестве инвестора и заказчика.

Собственно говоря, с инвестирования и начиналась эта компания. «Далта-Восток-1» была создана в октябре 2004 г., чтобы реализовать инвестиционный проект по завершению строительства жилого дома. Первым крупным объектом компании стал элитный жилой комплекс «Сердце океана» во Владивостоке в районе бухты Федорова. С этого объекта и повелось, что каждый дом у компании именной, потому что уникален. Так, на Эгершельде, в районе «Маяка», в конце 2009 г. был введен в эксплуатацию жилой комплекс «Два капитана». Жилой дом возведен всего за два года. А в 2010 году здесь же, на ул. Леонова, началось возведение второй очереди жилого комплекса, состоящего из двух домов на 475 квартир, и других объектов, направленных на развитие 45-го микрорайона города Владивостока.

В конце 2010 года было начато строительство нового 180-квартирного дома в 19 этажей на проспекте Острякова, 6. Это в условиях, когда многие строительные компании города, испытывая трудности, приостановили осуществление своих планов жилищного строительства.

Надо отметить, что строительство высотного жилья компанией осуществляется по современной монолитно-каркасной технологии с устройством современных фасадных систем и применением энергосберегающих технологий для снижения эксплуатационных расходов будущих жильцов.

Как отмечает директор компании «Далта-Восток-1» Мария ТРЕТЬЯКОВА, за минувшие годы, благодаря принципам открытости, прозрачности и добросовестности, компании удалось заработать отличную репутацию и высокое доверие инвесторов и партнеров. Строит быстро, хотя проекты индивидуальные. На строящихся объектах заняты до тысячи специалистов с привлечением сил генерального подрядчика и субподрядных организаций.

ООО «Далта-Восток-1» входит в группу строительных компаний DALTA, которая работает на строительном рынке Приморья уже более 10 лет. Помимо жилья ГК DALTA в минувшем году активно занималась и объектами нежилого назначения. Прежде всего, это рекультивация существующего полигона твёрдых бытовых отходов в г. Владивостоке, которая позволила преобразить облик федеральной трассы и предотвратить попадание отходов в Уссурийский залив. Одновременно с рекультивацией велось строительство нового полигона по складированию твердых бытовых отходов в рамках подготовки города к саммиту АТЭС.

В начале апреля на новом заводе была запущена первая мусороперерабатывающая линия мощностью 150 тыс. тонн бытовых отходов в год, а в третьем квартале предстоит ввести вторую линию. К опыту строительства завода по переработке ТБО во Владивостоке уже сейчас проявляют живой интерес другие муниципальные образования края и даже страны.

Кроме того, ведется работа по объектам «морского фасада» города – это новое внешнее оформление зданий МГУ им. Невельского и благоустройство его территории. Эти работы предполагается завершить до конца текущего года.

В конце прошлого года ООО «Далта-Восток-1» совместно с Фондом содействия развитию жилищного строительства (РЖС) начало комплексное освоение территории 400 га для осуществления высотной и малоэтажной застройки в районе пос. Трудового. В ближайшие годы здесь появится город-спутник - более 500 тыс. кв. метров жилья не менее чем на 19 тыс. жителей с современным комплексом социальных объектов. Причем это жилье должно быть доступным для рядового потребителя с учетом привлечения ипотечных кредитов. В настоящее время продолжается проектирование этого нового жилого района города и подготовка к строительству. Во второй половине 2011 года рабочие приступят к возведению здесь первых малоэтажных жилых домов.

В прошлом году компания почти в два раза увеличила объемы работ. На сегодняшний день по объемам жилищного строительства ООО «Далта-Восток-1» занимает одно из лидирующих положений среди строительных компаний города Владивостока.

"ЗР" напоминает, каждый приморец может проголосовать за лауреатов в четырех номинациях ("Компания Приморского края -2010", "Менеджер года Приморского края - 2010", "Социально ответственный бизнес Приморского края - 2010", "Развивающийся бизнес Приморского края - 2010"), пройдя по ссылке http://dv-rating.ru/voting

Автор: Виктор Кудинов | Бизнес-Премия Приморского края
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