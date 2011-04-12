Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Ориентиры роста «Далта-Восток-1»
Появившись на строительном рынке Приморья восемь лет назад, инвестиционно-строительная компания ООО «Далта-Восток-1» специализируется на строительстве жилья, общественных зданий и иных объектов гражданского строительства и выступает в качестве инвестора и заказчика.
Собственно говоря, с инвестирования и начиналась эта компания. «Далта-Восток-1» была создана в октябре 2004 г., чтобы реализовать инвестиционный проект по завершению строительства жилого дома. Первым крупным объектом компании стал элитный жилой комплекс «Сердце океана» во Владивостоке в районе бухты Федорова. С этого объекта и повелось, что каждый дом у компании именной, потому что уникален. Так, на Эгершельде, в районе «Маяка», в конце 2009 г. был введен в эксплуатацию жилой комплекс «Два капитана». Жилой дом возведен всего за два года. А в 2010 году здесь же, на ул. Леонова, началось возведение второй очереди жилого комплекса, состоящего из двух домов на 475 квартир, и других объектов, направленных на развитие 45-го микрорайона города Владивостока.
В конце 2010 года было начато строительство нового 180-квартирного дома в 19 этажей на проспекте Острякова, 6. Это в условиях, когда многие строительные компании города, испытывая трудности, приостановили осуществление своих планов жилищного строительства.
Надо отметить, что строительство высотного жилья компанией осуществляется по современной монолитно-каркасной технологии с устройством современных фасадных систем и применением энергосберегающих технологий для снижения эксплуатационных расходов будущих жильцов.
Как отмечает директор компании «Далта-Восток-1» Мария ТРЕТЬЯКОВА, за минувшие годы, благодаря принципам открытости, прозрачности и добросовестности, компании удалось заработать отличную репутацию и высокое доверие инвесторов и партнеров. Строит быстро, хотя проекты индивидуальные. На строящихся объектах заняты до тысячи специалистов с привлечением сил генерального подрядчика и субподрядных организаций.
ООО «Далта-Восток-1» входит в группу строительных компаний DALTA, которая работает на строительном рынке Приморья уже более 10 лет. Помимо жилья ГК DALTA в минувшем году активно занималась и объектами нежилого назначения. Прежде всего, это рекультивация существующего полигона твёрдых бытовых отходов в г. Владивостоке, которая позволила преобразить облик федеральной трассы и предотвратить попадание отходов в Уссурийский залив. Одновременно с рекультивацией велось строительство нового полигона по складированию твердых бытовых отходов в рамках подготовки города к саммиту АТЭС.
В начале апреля на новом заводе была запущена первая мусороперерабатывающая линия мощностью 150 тыс. тонн бытовых отходов в год, а в третьем квартале предстоит ввести вторую линию. К опыту строительства завода по переработке ТБО во Владивостоке уже сейчас проявляют живой интерес другие муниципальные образования края и даже страны.
Кроме того, ведется работа по объектам «морского фасада» города – это новое внешнее оформление зданий МГУ им. Невельского и благоустройство его территории. Эти работы предполагается завершить до конца текущего года.
В конце прошлого года ООО «Далта-Восток-1» совместно с Фондом содействия развитию жилищного строительства (РЖС) начало комплексное освоение территории 400 га для осуществления высотной и малоэтажной застройки в районе пос. Трудового. В ближайшие годы здесь появится город-спутник - более 500 тыс. кв. метров жилья не менее чем на 19 тыс. жителей с современным комплексом социальных объектов. Причем это жилье должно быть доступным для рядового потребителя с учетом привлечения ипотечных кредитов. В настоящее время продолжается проектирование этого нового жилого района города и подготовка к строительству. Во второй половине 2011 года рабочие приступят к возведению здесь первых малоэтажных жилых домов.
В прошлом году компания почти в два раза увеличила объемы работ. На сегодняшний день по объемам жилищного строительства ООО «Далта-Восток-1» занимает одно из лидирующих положений среди строительных компаний города Владивостока."ЗР" напоминает, каждый приморец может проголосовать за лауреатов в четырех номинациях ("Компания Приморского края -2010", "Менеджер года Приморского края - 2010", "Социально ответственный бизнес Приморского края - 2010", "Развивающийся бизнес Приморского края - 2010"), пройдя по ссылке http://dv-rating.ru/voting
Новости тематики
- При поддержке МЧС России: во Владивостоке с успехом прошла конференция по пожарной безопасности
- Эхо рыбацкого конгресса
- Спикерами бизнес-школы "РОСТ" станут предприниматели со всего мира
- Во Владивостоке начали штрафовать за рекламные штендеры на тротуарах
- Лучшие специалисты ЯНДЕКС поделятся секретами крутых продаж и эффективного маркетинга
- Российский марикультурный сервис оценили в Даляне
- Приморскую страховую компанию подозревают в выводе активов
- В Приморье введен режим повышенной готовности
- Одна из крупнейших рыбопромышленных компаний Приморья меняется на глазах
- Еще одна южнокорейская авиакомпания планирует открыть рейс в Приморье
Новости раздела
- Кожемяко и Худайнатов обсудили развитие топливного рынка в регионе
- Жителей и гостей Приморья пригласят полетать
- Предложение Приморья о пересмотре условий программы льготных авиаперевозок поддержал Минтранс
- Приморье получит на благоустройство городов и поселков более 700 млн рублей
- У жителей Приморья спросят о состоянии дорожной сети в регионе
- Инвесторов хотят взбодрить током
- Автозаправкам дольют пива
- Tele2 запускает в Приморье премиальный тариф
- Большие Huawei хорошо пошли
- При поддержке МЧС России: во Владивостоке с успехом прошла конференция по пожарной безопасности
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Николаев напрашивается на "бис"
- В Приморье отменили обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС
- "Суражевка" от Абрамовича
- Проходной банк
- Владельцев "айфонов" ожидает новый "удар"
- Хоккейный клуб "Адмирал" уверено идет ко дну
- В Якутии ищут пути экспорта в Китай изделий из бивня мамонта
- Дорогой подарок от экс-мэра Владивостока дошел до незнакомой девушки
- Губернатора Приморья будут выбирать 16 декабря
- Мэр ушел, оставив след