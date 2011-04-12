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«Наш дом - Приморье» строит для нас

12 Апреля 2011, 22:29 | Приморье

В названии этой компании - и ее социальная миссия, и принцип ее работы, и долговременная стратегия. Причем эту компанию эксперты VII Бизнес-Премии Приморского края называли практически во всех номинациях, отметив главное – ее социальную ориентацию.

О том, что государственные компании в рыночных условиях могут быть и состоятельны и успешны, открыты и прозрачны, можно судить по региональному оператору ипотечного жилищного кредитования – ОАО «Наш дом – Приморье». С самого основания по распоряжению губернатора Сергея ДАРЬКИНА в 2002 г. 100% акций этой компании принадлежат Администрации Приморского края. А неизменным ее руководителем с тех пор остается генеральный директор Марина Александровна ЛОМАКИНА.

Главное, что с тех пор сделано и чем в первую очередь гордятся в компании «Наш дом – Приморье», она смогла облегчить решение жилищных проблем для более 3000 приморских семей. Причем, работая по стандартам федерального Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, она предлагает на местном рынке наиболее доступные схемы и условия кредитования приобретения жилья. Ее специалисты оперативно оценивают ситуацию на местном рынке недвижимости и, учитывая ее, индивидуально работают с каждым из клиентов. Помочь им найти и приобрести квартиру или дом в Приморье – главная задача, которую они решают постоянно.

Для этого компания контактирует и привлекает широкий круг профессиональных участников рынка недвижимости и ипотеки: оценщиков, риелторов, страховые и строительные компании, банки и пр.

Условия, которые сегодня предлагают по предоставлению средств на приобретение жилья государственные программы ипотечного кредитования, наиболее выгодны и оптимальны для заемщиков, а сами – оформление, получение кредитов и оплата ими сделок – особенно удобны. Хороший выбор этих программ и снизившиеся по сравнению с докризисными размеры ставок по ипотечным кредитам позволяют любому дееспособному человеку, имеющему регистрацию по РФ и достаточный доход, обратиться за помощью к региональному ипотечному оператору. Причем все консультации «Нашего дома – Приморье», разъяснения сложных вопросов специалистами и предоставление списка необходимых для оформления кредита документов – бесплатны.

А наиболее выгодные условия предоставления ипотечных кредитов госкомпанией предлагаются в отношении объектов нового строительства. Ведется трудная, но благородная работа с льготными категориями населения, в том числе и по предоставлению субсидий по ипотечным кредитам.В условиях выхода экономики из кризиса в Приморье сегодня отмечается уверенный рост ипотечного кредитования. И в этом росте роль «первой скрипки» по-прежнему остается за успешной приморской государственной компанией.

В прошлом году ОАО «Наш дом – Приморье» еще громче зазвучала как оператор строительных объектов в рамках подготовки к саммиту АТЭС-21012. Компания теперь выступила в роли заказчика по первым в крае двум гостиницам уровня «пять звезд». Это гостиничный комплекс делового типа площадью 32,3 тыс. кв. метров в районе Корабельной набережной и многофункциональный гостиничный комплекс курортного типа с оздоровительным инновационным центром на мысе Бурный площадью 43,1 тыс. кв. м. Оба эти объекта возводятся в исторической части города. На их строительстве будет освоено 7,5 млрд рублей из федерального бюджета, и считается, что эти инвестиции непременно себя окупят. И после 2012 года, когда уедут участники и гости саммита, эти гостиницы станут «гвоздевыми» в обслуживании элитных потоков туристов и бизнесменов в нашем крае.

Поэтому решение, что именно ОАО «Наш дом – Приморье» станет оператором грандиозного проекта игровой зоны международного уровня в районе б. Муравьиной вблизи Владивостока, вопросов уже ни у кого не вызвало. Недавно губернатор заявил, что уже к концу 2011 г. на участке площадью 263 га появится первое казино. Но организаторы решили извлечь из игровой зоны максимум социального, помимо будущих налогов с игрового бизнеса. Предполагается привлечь около 30,6 млрд рублей средств отечественных и иностранных инвесторов. К 2025 г. в рамках игровой зоны предполагается ввести 16 гостиниц уровня от трех до пяти «звезд», 10 гостевых вилл, многофункциональный торгово-выставочный комплекс, яхт-клуб и пр. объекты индустрии отдыха. Причем инфраструктура игровой зоны будет использована для организации семейного отдыха приморцев. Социальный аспект, он всегда присутствует в проектах компании.

К этому еще стоит особенно добавить, что государственная компания ОАО «Наш дом – Приморье» осуществляет свою деятельность без убытков, в рамках рентабельности, и ее успех в будущем, похоже, не вызывает у экспертов никаких сомнений.

"ЗР" напоминает, каждый приморец может проголосовать за лауреатов в четырех номинациях ("Компания Приморского края -2010", "Менеджер года Приморского края - 2010", "Социально ответственный бизнес Приморского края - 2010", "Развивающийся бизнес Приморского края - 2010"), пройдя по ссылке http://dv-rating.ru/voting

Автор: Виктор Кудинов | Бизнес-Премия Приморского края
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