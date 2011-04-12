Под крылом заботы «Никольска»

Для читателей «ЗР» вхождение уссурийского Пищевого производственного объединения «Никольск» в четверку финалистов номинации «Социально ответственный бизнес» не стало неожиданностью: на страницах газеты мы не раз рассказывали об общественно значимых социальных проектах, реализуемых компанией, причем не только по месту «прописки», но и в приморской столице. Социальная активность давно стала нормой для предприятия.

Поскольку компания входит в четверку крупнейших уссурийских предприятий, ее социальная миссия выражается уже в том, что она обеспечивает сотни горожан рабочими местами и заработной платой, а также делает приличные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. К тому же, благодаря гибкой ценовой политике производимые «Никольском» колбасы и полуфабрикаты доступны и малообеспеченным слоям общества. В частности, в фирменных «никольских» магазинах с момента открытия и до сегодняшнего дня сохраняется самая низкая в городе торговая наценка на колбасную, рыбную, кондитерскую, молочную и хлебную продукцию - не более 7% от цены производителя. Сниженными ценами отличаются и так называемые социальные павильоны, расположенные на автобусных остановках, - для многих пенсионеров и инвалидов это наиболее доступные и удобные торговые точки со свежайшей и недорогой продукцией, которая, к слову, регулярно входит в 100 лучших товаров Приморья и России.

Более того, компания стала центром, вокруг которого возникла Ассоциация «Никольск» пищевых и перерабатывающих предприятий города. В планах – создание собственного агропромышленного комплекса, что обеспечит более тесное взаимодействие между сельхозпроизводителями и переработчиками. Кроме того, Ассоциация планирует в ближайшие пять лет увеличить количество рабочих мест до 2500 человек, что во многом решит проблему занятости уссурийцев, а также открыть экологически чистые пищевые производства по переработке молока, розливу минеральной воды, обогащенной дарами уссурийской тайги и т.д. Стремление создать полный замкнутый цикл пищевого производства с гарантированной генетической стабильностью выпускаемой продукции означает еще и весомый вклад компании в продовольственную безопасность региона.

Но и этим предприятие не ограничивается, справедливо полагая, что успешный бизнес должен развиваться в сторону общественного диалога.

Ветераны и дети - предмет пристальной заботы

Самые незащищенные слои общества - старики и дети: первые уже не могут о себе заботиться самостоятельно, вторые - еще не способны. «Никольск» берет под свое крыло и тех и других. Например, на регулярной основе помогает ветеранам Великой Отечественной войны и оставшимся без поддержки вдовам фронтовиков. В частности, «никольские» колбасы и деликатесы традиционно входят в состав продовольственных пайков к 1 Мая и Дню Победы, к тому же в честь этих праздников предприятие устраивает для ветеранов экскурсии по городу (многие из них по состоянию здоровья редко выходят из дома и даже не предполагают, как изменился родной город), завершающиеся праздничным обедом с концертной программой.

Регулярно направляются средства и на поддержку «подшефных» детских учреждений Уссурийска, среди которых три детсада, краевой психо-неврологический Дом ребенка и социально-реабилитационный центр. Помощь заключается не только в продуктовых подарках, но и в снабжении игрушками, книгами, канцелярией, проведении косметического ремонта. Крепкая дружба связывает компанию и с уссурийской школой №8: работники объединения помогают благоустраивать ее территорию, осуществляют текущие ремонтные работы, а учебное заведение в ответ предоставляет свои спортивные площадки для тренировок «никольцев» и проведения производственных спартакиад.

Впрочем, в сферу внимания компании попадают не только уссурийские, но и владивостокские детские учреждения. Так, например, уже не первый год предприятие дружит с владивостокским социально-реабилитационным центром «Маяк»: помимо продовольственной помощи и покупки принадлежностей для развития творческих навыков, компания спонсировала благотворительную акцию «Путевка в творчество», а также обустроила комнату домоводства, сделав капитальный ремонт и оснастив ее современным кухонным оборудованием: этот подарок оказался для воспитанников центра особо ценным: у ребят появилось место, где они не только могут постигать азы кулинарного мастерства, сервировки и этикета, но и устраивать теплые домашние посиделки, что очень важно для тех, кто не знает, что такое настоящий Дом.

Идею руководства расширить географию «подшефных» горячо поддержал весь коллектив, причем вопросов, почему уссурийское предприятие должно помогать владивостокскому реабилитационному центру, даже не возникало. «Если оставшиеся без родительской опеки дети нуждаются во внимании и поддержке, разве важно, какую «прописку» они имеют?» - говорит генеральный директор ППО «Никольск» доктор технических наук, заслуженный работник пищевой индустрии РФ Сергей ИЩЕНКО.

Не остаются без внимания компании и приморские учреждения культуры и спорта. Так, под регулярным патронажем предприятия проходит Международный театральный фестиваль классической пьесы «Никольскъ-Уссурийский», спонсируются конкурсы «Мисс Уссурийск», «Супермама» и различные соревнования в детско-юношеской спортивной школе, которая также создана при участии предприятия. Кроме того, вот уже два года подряд «Никольск» является одним из спонсоров хоккейного клуба «Приморье», базирующегося на Ледовой арене Уссурийска и являющегося победителем чемпионата России в 1-й лиге по Сибири и Дальнему Востоку.

Налажены дружеские отношения и с воинскими частями, расположенными на территории Уссурийского городского округа, в том числе с 83-й Отдельной воздушно-десантной бригадой, 303-й смешанной авиационной дивизией, гарнизонным Домом офицеров армии, Драматическим театром Дальневосточного военного округа МО РФ. Предприятие оказывает им спонсорскую помощь при проведении различных мероприятий, а военные устраивают экскурсии для детей сотрудников предприятия и подшефных учреждений, участвуют в корпоративных мероприятиях «Никольска».

Рядом с территорией завода на заброшенном пустыре по инициативе руководства и благодаря усилиям персонала компании разбит благоустроенный парк, который уже стал излюбленным местом семейного отдыха жителей микрорайона.

А еще из сотрудников предприятия сформированы добровольные народные дружины, которые совместно с участковыми проводят рейды и поддерживают правопорядок на территории, где расположено производство и живут многие его работники. Жители микрорайона с благодарностью отмечают оздоровление криминогенной обстановки и снижение подростковой преступности.

Поддержка династий

О том, как строится внутрикорпоративная социальная политика компании, свидетельствует очень красноречивый факт: на предприятии немало семейных династий. А это показатель не только экономической стабильности производства, но и искренней заботы о людях.

Кадры - очень важный ресурс предприятия, и компания без сожаления тратит на профессиональную переподготовку и повышение квалификации сотрудников до миллиона рублей ежегодно. Кроме того, на предприятии сформирован достойный мотивационный пакет, включающий доставку на работу и с работы служебным транспортом, ежедневные бесплатные обеды, ежемесячные продовольственные премии, бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение передовикам производства и т.д. Специально для того, чтобы сотрудники предприятия могли полноценно отдыхать летом вместе с семьями, построили базу отдыха в Хасанском районе, а любителей активного отдыха в труднодоступных уголках края объединяет спортивно-охотничье общество «Никольск».

К слову, спортивное направление досуга компания развивает особенно активно. Для того чтобы сотрудники предприятия и члены их семей могли заниматься спортом, предприятие арендовало и реконструировало старое здание, в котором теперь находится Дом спорта «Никольск» с секциями рукопашного боя, ушу, йоги, залами тренажеров и тяжелой атлетики, оплачивается аренда Ледовой арены. «Никольцы» же в ответ на заботу руководства с удовольствием участвуют не только в корпоративных, но и в общегородских спортивных мероприятиях, показывая блестящие результаты и отстаивая честь родного предприятия. Кстати, и на праздничных шествиях, посвященных Дню города или Дню Победы, колонна «Никольска» является одной из самых массовых и сплоченных.

А для того чтобы династии на предприятии росли и дальше, на предприятии разработана очень востребованная социальная программа «Летние трудовые смены». Дети сотрудников с удовольствием используют возможность подработать на каникулах, да и родители довольны: ребенок под присмотром, занят несложной подсобной работой, обеспечен полноценным бесплатным питанием, да еще и зарабатывает деньги. Подрастающие «никольцы» чувствуют себя неотъемлемой частью солидного предприятия, а руководство компании уверено: достойная кадровая смена гарантирована.

…Известный французский философ Пьер БУАСТ еще в XIX веке очень точно подметил: «Есть две морали: одна - пассивная, запрещающая делать зло, другая - активная, которая повелевает делать добро». Придерживаться первой, наверное, проще, удобнее, спокойнее… Но руководство «Никольска» сознательно выбирает вторую - активную - стратегию, поскольку чувствует ответственность за город, край, в котором работает предприятие, за людей, которые «голосуют» за «никольскую» продукцию кошельком, и считает стремление участвовать в решении злободневных социальных проблем края вполне естественным. «У нас большие планы на дальнейшее развитие предприятия, и нам не все равно, как будет развиваться территория, на которой мы работаем, - резюмирует Сергей Ищенко, - поэтому стараемся делать все возможное для того, чтобы социальных «прорех» оставалось как можно меньше».