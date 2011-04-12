Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ОАО «Владхлеб»: Творим хлеб и мир
Социальная ответственность для ведущего предприятия хлебопекарной отрасли Приморья ОАО «Владхлеб» не сводится к одной благотворительности и значительным суммам налогов, которые исправно перечисляются в бюджет. Главное для «Владхлеба» – это бесперебойное обеспечение жителей края вкусным и полезным для здоровья «продуктом номер один», развитие производства и забота о коллективе, убеждены в руководстве этой компании.
Коллектив «Владхлеба» объединяет сегодня более полутора тысяч человек, причем уровень заработка на предприятии на 46% выше, чем средний по отрасли. Кроме того, в 2010 году компания перечислила в бюджеты и внебюджетные фонды без малого 200 млн рублей. Поставка хлеба населению осуществлялась и осуществляется бесперебойно, вне зависимости от мировых или местных, как погодных, так и финансовых катаклизмов.
- Мы ответственны за то, чтобы доктрина продовольственной безопасности, которую провозгласили правительство Росси и президент, претворялась в жизнь. Это не громкие слова. Продовольственная безопасность для нас, это, прежде всего, здоровье нации, здоровье наших соотечественников, - говорит генеральный директор предприятия Иван БОРИСОВ.
Предприятие с вековой историей сегодня делает ставку не только на сохранение русских традиций хлебопечения, но и на развитие. В противовес тенденции сокращения потребления хлеба, которая отмечается в последние годы в стране, компания развивает ассортимент продукции, полезной для здоровья. А во главе угла «Владхлеба» стоит качество продукции. Ведь хлеб – это тот продукт, который едят каждый день. Качественный, здоровый хлеб может принести только пользу. Именно поэтому социальная ответственность предприятия перед земляками - кормить их вкусным, полезным хлебом изо дня в день.
Действительно, изо дня в день. Бесперебойная поставка продукции жителям города и края – ответственность, которую не может сложить с себя такое предприятие, как «Владхлеб». Ни одна маленькая пекарня, ни все они вместе взятые не закроют потребности жителей краевого центра в этом продукте питания. Более 40 тонн популярного у приморцев «Подольского» ежедневно отгружается компанией. Свыше 27 тонн других хлебов, в том числе из линейки здорового питания, получают приморцы каждый день.
- Хлеб на столах у людей должен быть. Должен. В любую погоду. В любое время. Во время войны и во время мира. Во время пира и во время беды, - в этом хлебопеки и видят свою социальную миссию.
Поэтому в рамках программы «Город для людей» хлеб «Подольский» доставляется по сниженной отпускной цене в 24 торговые точки Владивостока.
Предприятие работает бесперебойно, а для этого на нем постоянно должна вестись модернизация. Модернизация - не дань моде и не самоцель. Модернизация для хлебопекарной отрасли – насущная необходимость. Не обновляя основные фонды, невозможно просто двигаться вперед, а также невозможно выжить. Поэтому и в этом году в цехах «Владхлеба» начали масштабное обновление оборудования. Сейчас идет монтаж двух новых линий тестоведения. Эта модернизация направлена на улучшение качества продукции и увеличение эффективности производства. На новых линиях расход сырья автоматизирован, ошибки практически исключены. Так что в конечном счете выиграет и наш потребитель. Для него мы сможем предложить продукт лучшего качества и внешнего вида, более вкусный и полезный. С другой стороны, обновление оборудования позволило предприятию стать более экологичным «жителем» нашего города.
Руководство ОАО «Владхлеб» также понимает, что любая модернизация без квалифицированных кадров обречена на полный провал. На «Владхлебе» всегда работали профессионалы своего дела, а сегодня уделяют особое внимание обучению и повышению квалификации сотрудников. Проводятся обучающие семинары, рабочие направляются на курсы повышения квалификации. С другой стороны, пристальное внимание уделяется организации рабочих мест, улучшению условий труда рабочих.
Предприятие участвует и в социальных проектах края. Много лет компания оказывает помощь городскому Совету ветеранов, поддерживает спортивные мероприятия. Добрые слова в адрес «Владхлеба» могут сказать в федерации силовых единоборств Приморского края и в баскетбольном клубе «Спартак». Благодарны предприятию и те, кто по долгу службы выезжают в горячие точки. Перечислять можно и дальше, но …
- Самое важное для нас – делать то, что можем и умеем - печь вкусный и полезный хлеб. Это наша основная ответственность, - утверждает Иван Борисов. – Мы готовимся к саммиту АТЭС, чтобы наш край был не только гостеприимным, но и хлебосольным. И это наша ответственность. Одно из самых важных профессиональных завоеваний нашего предприятия – победа на отборочном туре международного конкурса хлебопеков и оказанная нам честь представлять Россию на Кубке по хлебопечению имени Луи Лессафра во Франции. Мы - хлебопеки. Мы творим жизнь и мир."ЗР" напоминает, каждый приморец может проголосовать за лауреатов в четырех номинациях ("Компания Приморского края -2010", "Менеджер года Приморского края - 2010", "Социально ответственный бизнес Приморского края - 2010", "Развивающийся бизнес Приморского края - 2010"), пройдя по ссылке http://dv-rating.ru/voting
Новости тематики
- "Примавтодор" не рассчитался за сибирскую соль
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- "Газпром" построил в Приморье новый важный объект
- Трутнев заверил, что новое крупнейшее предприятие в Приморье строится по графику
- Торговый дом КНДР — в Приморье
- Бывший кандидат в губернаторы Приморья контролирует некогда преуспевавшее пароходство
- Дерипаска подчинился главе Приморья
- Промышленности Приморья далеко до советских объемов
- Корейские инвесторы не могут получить землю под строительство в Приморье
- У еще одного дальневосточного банка отозвали лицензию
Новости раздела
- Подведены итоги седьмого ежегодного Форума "Актуальные вопросы информационной безопасности"
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
- Tele2 открывает салоны связи в цифровом формате во Владивостоке
- Более 9 тысяч гектаров морских акваторий под аквакультуру разыграют на ВЭФ в Приморье
- Во Владивостоке полиция и администрация продолжают борьбу с незаконной торговлей
- "Примавтодор" не рассчитался за сибирскую соль
- Почти 600 млн молоди гребешка высадили на "морских огородах" Приморья
- Tele2 и фонд "Навстречу переменам" нашли новых социальных предпринимателей
- Тереховский ЗБИ гарантирует качество
- Летняя акция в ЖК "Фрегат-2": экономия до 186 тысяч рублей!
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством