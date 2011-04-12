ОАО «Владхлеб»: Творим хлеб и мир

Социальная ответственность для ведущего предприятия хлебопекарной отрасли Приморья ОАО «Владхлеб» не сводится к одной благотворительности и значительным суммам налогов, которые исправно перечисляются в бюджет. Главное для «Владхлеба» – это бесперебойное обеспечение жителей края вкусным и полезным для здоровья «продуктом номер один», развитие производства и забота о коллективе, убеждены в руководстве этой компании.

Коллектив «Владхлеба» объединяет сегодня более полутора тысяч человек, причем уровень заработка на предприятии на 46% выше, чем средний по отрасли. Кроме того, в 2010 году компания перечислила в бюджеты и внебюджетные фонды без малого 200 млн рублей. Поставка хлеба населению осуществлялась и осуществляется бесперебойно, вне зависимости от мировых или местных, как погодных, так и финансовых катаклизмов.

- Мы ответственны за то, чтобы доктрина продовольственной безопасности, которую провозгласили правительство Росси и президент, претворялась в жизнь. Это не громкие слова. Продовольственная безопасность для нас, это, прежде всего, здоровье нации, здоровье наших соотечественников, - говорит генеральный директор предприятия Иван БОРИСОВ.

Предприятие с вековой историей сегодня делает ставку не только на сохранение русских традиций хлебопечения, но и на развитие. В противовес тенденции сокращения потребления хлеба, которая отмечается в последние годы в стране, компания развивает ассортимент продукции, полезной для здоровья. А во главе угла «Владхлеба» стоит качество продукции. Ведь хлеб – это тот продукт, который едят каждый день. Качественный, здоровый хлеб может принести только пользу. Именно поэтому социальная ответственность предприятия перед земляками - кормить их вкусным, полезным хлебом изо дня в день.

Действительно, изо дня в день. Бесперебойная поставка продукции жителям города и края – ответственность, которую не может сложить с себя такое предприятие, как «Владхлеб». Ни одна маленькая пекарня, ни все они вместе взятые не закроют потребности жителей краевого центра в этом продукте питания. Более 40 тонн популярного у приморцев «Подольского» ежедневно отгружается компанией. Свыше 27 тонн других хлебов, в том числе из линейки здорового питания, получают приморцы каждый день.

- Хлеб на столах у людей должен быть. Должен. В любую погоду. В любое время. Во время войны и во время мира. Во время пира и во время беды, - в этом хлебопеки и видят свою социальную миссию.

Поэтому в рамках программы «Город для людей» хлеб «Подольский» доставляется по сниженной отпускной цене в 24 торговые точки Владивостока.

Предприятие работает бесперебойно, а для этого на нем постоянно должна вестись модернизация. Модернизация - не дань моде и не самоцель. Модернизация для хлебопекарной отрасли – насущная необходимость. Не обновляя основные фонды, невозможно просто двигаться вперед, а также невозможно выжить. Поэтому и в этом году в цехах «Владхлеба» начали масштабное обновление оборудования. Сейчас идет монтаж двух новых линий тестоведения. Эта модернизация направлена на улучшение качества продукции и увеличение эффективности производства. На новых линиях расход сырья автоматизирован, ошибки практически исключены. Так что в конечном счете выиграет и наш потребитель. Для него мы сможем предложить продукт лучшего качества и внешнего вида, более вкусный и полезный. С другой стороны, обновление оборудования позволило предприятию стать более экологичным «жителем» нашего города.

Руководство ОАО «Владхлеб» также понимает, что любая модернизация без квалифицированных кадров обречена на полный провал. На «Владхлебе» всегда работали профессионалы своего дела, а сегодня уделяют особое внимание обучению и повышению квалификации сотрудников. Проводятся обучающие семинары, рабочие направляются на курсы повышения квалификации. С другой стороны, пристальное внимание уделяется организации рабочих мест, улучшению условий труда рабочих.

Предприятие участвует и в социальных проектах края. Много лет компания оказывает помощь городскому Совету ветеранов, поддерживает спортивные мероприятия. Добрые слова в адрес «Владхлеба» могут сказать в федерации силовых единоборств Приморского края и в баскетбольном клубе «Спартак». Благодарны предприятию и те, кто по долгу службы выезжают в горячие точки. Перечислять можно и дальше, но …

- Самое важное для нас – делать то, что можем и умеем - печь вкусный и полезный хлеб. Это наша основная ответственность, - утверждает Иван Борисов. – Мы готовимся к саммиту АТЭС, чтобы наш край был не только гостеприимным, но и хлебосольным. И это наша ответственность. Одно из самых важных профессиональных завоеваний нашего предприятия – победа на отборочном туре международного конкурса хлебопеков и оказанная нам честь представлять Россию на Кубке по хлебопечению имени Луи Лессафра во Франции. Мы - хлебопеки. Мы творим жизнь и мир.