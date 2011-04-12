На компанию «ТигРос» напали

8 апреля в «ТигРос» нагрянула 17-я за последний год проверка. Здоровье генерального директора Юрия БОСАЛЫГО не выдержало, и сразу после обыска его увезла «Скорая помощь». Следователь изъял бухгалтерскую документацию. Организаторы атаки – бывший прокурор края и действующий краевой депутат, уверены сотрудники компании.

- Поступило заявление от гражданина о том, что компания нарушает налоговое законодательство. Проводится доследственная проверка, - пояснил «ЗР» майор милиции из ОРЧ-1. – Материалы у следователя я не видел и не знаю, кто написал заявление.

Это не секрет. Заявление о якобы имеющихся на предприятии нарушениях было написано в феврале 2010 года бывшим сотрудником «ТигРоса», занимавшим должность заместителя гендиректора-начальника службы безопасности Геннадием ЧЕРНЫШОВЫМ. И по этому заявлению уже шестой раз проводится доследственная проверка различными органами - от УВД края до следственного комитета. Причем явно прослеживается интерес прокуратуры, которая пять раз отменяла постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. По словам зам. гендиректора, цель одна - найти черную кошку в темной комнате. По этому вопросу уже есть постановление Первореченского суда об отсутствии состава преступления. Но, оказывается, оно для некоторых представителей следственных и надзорных органов не является определяющим.

- Этот же следователь - капитан юстиции Антон МИНЧЕНКО уже проводил предыдущую проверку и, не найдя ничего противозаконного, отказал в возбуждении уголовного дела. А теперь по тому же заявлению проводит новую проверку! – возмущается заместитель генерального директора «ТигРоса» Людмила СОФИНА.

- И так постоянно, - комментирует она. – Кто только уже не проверял - Гострудинспекция, пожарные. Одна налоговая служба пять раз уже приходила!

За это время в СИЗО успели побывать ее супруг – депутат Сергей СОФИН и гендиректор «ТигРоса» Юрий БОСАЛЫГО. На них завели уголовное дело под надуманным предлогом контрабанды. В итоге Босалыго провел за решеткой 10 месяцев. Вышел на свободу и лег под нож хирурга для операции на сердце.

- Их упрятали, по-моему, для того, чтобы предприятие смог возглавить Геннадий Чернышев. В таком случае, считаю, компания оказалась бы в руках рейдеров. Но в последний момент заместителем генерального директора была назначена Людмила Михайловна (Софина. – Прим. «ЗР»), и планы рейдеров сорвались, - пояснила подоплеку арестов сотрудница «ТигРоса».

По мнению работников компании, Геннадий Чернышев является всего лишь подставной фигурой, которую используют настоящие рейдеры. Возможно, они нашли ключ к Чернышеву через его сына, который отбывал наказание в местах лишения свободы. А после того как отец начал писать заявления на своих работодателей, сын получил свободу по условно-досрочному освобождению по представлению прокуратуры.

Между тем сам Геннадий Чернышев официально числится в розыске судебных приставов.

- Он должен Сергею Софину более 589 тыс. рублей по решению Первореченского суда, подтвержденному определением кассационной инстанцией краевого суда от 4 октября 2010 года, - пояснила Людмила Софина. – Но это не мешает ему писать заявления и угрожать нам. Мы писали заявления об этих угрозах. Но меры никто так и не принял.

Существует две взаимосвязанные версии, объясняющие атаку на «ТигРос». Первая – классический рейдерский наезд. Компания владеет 17 сотками земли в центре Владивостока и другой ценной недвижимостью. Эту версию подтверждают и условия, которые, по словам Людмилы Софиной, ей давно озвучили: «Хотите сохранить мужа – продавайте бизнес и уезжайте отсюда».

Вторая версия в том, что Сергей Софин в силу своего политического влияния как на региональном, так и на федеральном уровне партии «Справедливая Россия» оказался не совсем удобным во время проведения федеральных выборов в Госдуму РФ.

Досье «ЗР»

ЗАО ДВТПК «ТигРос» - Дальневосточная торгово-промышленная компания, образованная в апреле 1998 года, известна как производитель питьевой воды высшей категории и безалкогольных напитков. Завод компании расположен в центре Владивостока на ул. Фонтанной, 2. С 2001 года ежегодно ее продукция получает призы и награды различных конкурсов, выставок и ярмарок.