Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На компанию «ТигРос» напали
8 апреля в «ТигРос» нагрянула 17-я за последний год проверка. Здоровье генерального директора Юрия БОСАЛЫГО не выдержало, и сразу после обыска его увезла «Скорая помощь». Следователь изъял бухгалтерскую документацию. Организаторы атаки – бывший прокурор края и действующий краевой депутат, уверены сотрудники компании.
- Поступило заявление от гражданина о том, что компания нарушает налоговое законодательство. Проводится доследственная проверка, - пояснил «ЗР» майор милиции из ОРЧ-1. – Материалы у следователя я не видел и не знаю, кто написал заявление.
Это не секрет. Заявление о якобы имеющихся на предприятии нарушениях было написано в феврале 2010 года бывшим сотрудником «ТигРоса», занимавшим должность заместителя гендиректора-начальника службы безопасности Геннадием ЧЕРНЫШОВЫМ. И по этому заявлению уже шестой раз проводится доследственная проверка различными органами - от УВД края до следственного комитета. Причем явно прослеживается интерес прокуратуры, которая пять раз отменяла постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. По словам зам. гендиректора, цель одна - найти черную кошку в темной комнате. По этому вопросу уже есть постановление Первореченского суда об отсутствии состава преступления. Но, оказывается, оно для некоторых представителей следственных и надзорных органов не является определяющим.
- Этот же следователь - капитан юстиции Антон МИНЧЕНКО уже проводил предыдущую проверку и, не найдя ничего противозаконного, отказал в возбуждении уголовного дела. А теперь по тому же заявлению проводит новую проверку! – возмущается заместитель генерального директора «ТигРоса» Людмила СОФИНА.
- И так постоянно, - комментирует она. – Кто только уже не проверял - Гострудинспекция, пожарные. Одна налоговая служба пять раз уже приходила!
За это время в СИЗО успели побывать ее супруг – депутат Сергей СОФИН и гендиректор «ТигРоса» Юрий БОСАЛЫГО. На них завели уголовное дело под надуманным предлогом контрабанды. В итоге Босалыго провел за решеткой 10 месяцев. Вышел на свободу и лег под нож хирурга для операции на сердце.
- Их упрятали, по-моему, для того, чтобы предприятие смог возглавить Геннадий Чернышев. В таком случае, считаю, компания оказалась бы в руках рейдеров. Но в последний момент заместителем генерального директора была назначена Людмила Михайловна (Софина. – Прим. «ЗР»), и планы рейдеров сорвались, - пояснила подоплеку арестов сотрудница «ТигРоса».
По мнению работников компании, Геннадий Чернышев является всего лишь подставной фигурой, которую используют настоящие рейдеры. Возможно, они нашли ключ к Чернышеву через его сына, который отбывал наказание в местах лишения свободы. А после того как отец начал писать заявления на своих работодателей, сын получил свободу по условно-досрочному освобождению по представлению прокуратуры.
Между тем сам Геннадий Чернышев официально числится в розыске судебных приставов.
- Он должен Сергею Софину более 589 тыс. рублей по решению Первореченского суда, подтвержденному определением кассационной инстанцией краевого суда от 4 октября 2010 года, - пояснила Людмила Софина. – Но это не мешает ему писать заявления и угрожать нам. Мы писали заявления об этих угрозах. Но меры никто так и не принял.
Существует две взаимосвязанные версии, объясняющие атаку на «ТигРос». Первая – классический рейдерский наезд. Компания владеет 17 сотками земли в центре Владивостока и другой ценной недвижимостью. Эту версию подтверждают и условия, которые, по словам Людмилы Софиной, ей давно озвучили: «Хотите сохранить мужа – продавайте бизнес и уезжайте отсюда».
Вторая версия в том, что Сергей Софин в силу своего политического влияния как на региональном, так и на федеральном уровне партии «Справедливая Россия» оказался не совсем удобным во время проведения федеральных выборов в Госдуму РФ.
Досье «ЗР»
ЗАО ДВТПК «ТигРос» - Дальневосточная торгово-промышленная компания, образованная в апреле 1998 года, известна как производитель питьевой воды высшей категории и безалкогольных напитков. Завод компании расположен в центре Владивостока на ул. Фонтанной, 2. С 2001 года ежегодно ее продукция получает призы и награды различных конкурсов, выставок и ярмарок.
Новости тематики
- Корейский концерн распробовал бизнес в Приморье
- Свободному порту Владивосток добавят угольной пыли
- "Примавтодор" не рассчитался за сибирскую соль
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- "Газпром" построил в Приморье новый важный объект
- Трутнев заверил, что новое крупнейшее предприятие в Приморье строится по графику
- Торговый дом КНДР — в Приморье
- Бывший кандидат в губернаторы Приморья контролирует некогда преуспевавшее пароходство
- Дерипаска подчинился главе Приморья
- Промышленности Приморья далеко до советских объемов
Новости раздела
- В Приморье офшор на острове Русском уже в проекте
- Люди из бизнеса помогут привлечь инвесторов в Приморье
- Рыбаки придут на Морской салон за проектами траулеров?
- В Приморье новую видовую площадку оборудуют в популярном месте отдыха
- Tele2 ломает гастрономические стереотипы на фестивале "О, да! Еда!"
- Новый регулярный авиарейс связал Владивосток с южнокорейским Пусаном
- Японские виды на Владивосток
- Море Приморья готово к приему туристов
- Жители Приморья бьют рекорды по потреблению мобильного интернета
- В Приморье экспертный совет по рыбной отрасли возобновил работу
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Турдом какой-то
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Провал резидентов
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Вышли из строя
- Глава Владивостока пообещал навести порядок на Шаморе
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту