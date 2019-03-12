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Новый рыбоперерабатывающий завод в Приморье будет построен раньше срока

12 Марта 2019, 18:18 | Приморье

«Русский минтай» может начать работу уже в 2020 году

«Русская рыбоперерабатывающая компания» (РРПК) сообщила, что ввод рыбоперерабатывающего завода «Русский минтай» в ТОР «Надеждинская» запланирован на 2020 год. Ранее сообщалось о сроке не позднее 2021 года.

Губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО (на фото) посетил стройку завода. Объект возводится с опережением первоначального графика. В настоящее время завершена заливка фундамента, идет подготовка к возведению металлоконструкций основного здания.

Мощность первой очереди предприятия рассчитана на производство более 100 тонн готовой продукции в день. С вводом второй очереди мощности планируется увеличить примерно на 20%.

Основной продукцией первой очереди завода станет филе и фарш минтая. После ввода в эксплуатацию второй очереди планируется освоить выпуск продуктов глубокой переработки, в том числе - в категории «готово к употреблению», для российского рынка, а также экспорта в Китай и на рынки Азии.

Досье газеты «Золотой Рог»: Проект «Русский минтай» реализуется в рамках участия ООО «Русский минтай» (совместное предприятие РРПК и ООО «ДВ Инвест») в государственной программе поддержки строительства рыбопромысловых судов и рыбоперерабатывающих предприятий квотами, предоставляемых на инвестиционные цели. Общие инвестиции в строительство составят до 1,5 млрд рублей. После ввода в эксплуатацию завода «Русский минтай» РРПК получит дополнительные квоты на добычу 14,5 тыс. тонн минтая и сельди. РРПК занимает первое место в России и третье место в мире по добыче минтая. Она также ведет добычу сельди, трески, пикши, краба. Основные зоны промысла расположены в Беринговом и Охотском морях.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото РППК.

Автор: Олег Клименко
Теги: минтай  ррпк  Олег Кожемяко  рыбопереработка  завод  ТО "Надеждинская"  Глеб Франк 






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