В Приморье раскулачивают "красного губернатора"

Компания Андрея Ищенко, похоже, уверено движется к банкротству

Для строительного бизнеса приморского депутата, ставшего известным всей стране после попытки стать губернатором края, Андрея ИЩЕНКО, похоже, настали нелегкие времена, пишет газета "Золотой Рог". 5 марта Пятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, которое обязывает строительную компанию «Аврора-строй» (недавно сменившую юридическое название на ООО «Строительная компания специализированный застройщик «Аврора-строй») выплатить подрядчику более 20 млн рублей.

Напомним, что ООО «Мастерстрой-ДВ» в прошлом году обратилось в арбитраж, чтобы взыскать с СК «Аврора-строй» часть суммы за строительно-монтажные работы на строительстве жилого комплекса «Сафонов» во Владивостоке. Разбирательство между строительной компанией Андрея Ищенко и подрядчиком началось в ноябре 2018 года. На крайние меры подрядная организация пошла после того, как СК «Аврора-строй» не отреагировала на требования выплатить задолженность в размере 21 млн рублей по договору подряда на объекте «Многоквартирный жилой дом по ул. Сафонова, 7 в

г. Владивостоке». При этом 72,4 млн рублей подрядчик все же получил.

Рассмотрение дела состоялось в конце ноября без участия ответчика - представители СК «Аврора-строй» в суд не явились и не предоставили письменного отзыва. Арбитражный суд Приморского края удовлетворил требования подрядчика в полном объеме, обязав СК «Аврора-строй» выплатить 21,37 млн рублей основного долга, санкций и госпошлины. В первый рабочий день 2019 года компания подала апелляцию на данное решение в Пятый арбитражный апелляционный суд. Во вторник, 5 марта, апелляция постановила оставить решение суда без изменения, а жалобу СК «Аврора-строй» - без удовлетворения. Решение может быть обжаловано в течение двух месяцев в АС Дальневосточного округа.

Тем временем, на популярном во Владивостоке сайте Farpost, где представлена информация по новостройкам, идет активное обсуждение ситуации со строительством ЖК «Сафонов», оплата работ в котором и стала предметом арбитражного разбирательства. Как ранее рассказывал «Золотой Рог», срок сдачи комплекса был перенесен с 3-го квартала 2018 года на 2-й квартал 2019 года. А в феврале разрешение на строительство ЖК «Сафонов» было продлено до конца текущего года.

«Добрый день, уважаемые дольщики! Сроки все время переносят, сколько еще можно ждать?! Может, пора все-таки привлечь Застройщиков к ответственности? Они, наверное, считают, что все дольщики безграмотные и не знают своих прав, в свою очередь злоупотребляют своим правом. Вечные переносы сроков уже стали входит в норму, это не дело. Предлагаю взыскать с них все причитающееся, кто согласен, пишите в комментарии свои номера, создадим группу в WhatsApp, обсудим», - пишет один из пользователей.

Но есть и другие мнения, суть которых состоит в обвинениях неизвестных «юристов», якобы желающих обанкротить компанию Андрея Ищенко. Орфография сохранена.

«Вынудило меня оставить здесь целый отзыв и один комментарий это наплыв каких то упырей-юристов, которые думают только о своей выгоде. Я отчетливо понимаю, что если бы у Авроры-Строй было все хорошо то темпы строительства были бы выше, но с другой стороны строительство идет (при том у них есть дом в Находке, который вот-вот будет сдан и со слов представителей Авроры-Строй подрядчики от туда сразу отправятся на «Сафонов»). С другой стороны я понимаю, что рыпаться и пытаться расторгнуть договор и бежать за другой хатой уже тоже не вариант (и денег нет и других людей жалко). Суть в том, что эти корыстные юристы, которые «доят» застройщиков путем высуживания неустоек и прочей ерунды неизбежно порождают армию дольщиков. Нам это надо? Мне как дольщику, купившему на 13м этаже аппартаменты-студию не интересно, чтобы эти паразиты занимались этим. Застройщик вместо того, чтобы пускать деньги на стройку будет платить юристам-паразитам. Лично я не буду пытаться что-либо высудить у Авроры-Строй, мне нужна только квартира», - пишет пользователь под ником Станислав.

Добавим, что компания Андрея Ищенко продолжает судиться и с администрацией Находкинского городского округа, выступая в роли истца с требованием обязать власти Находки скорректировать арендную плату за земельный участок на Северном проспекте,32, где «Аврора-строй» возводит жилой дом. Очередное заседание по данному делу пройдет 18 марта. Отметим, что весной прошлого года мэрия Находки через арбитраж взыскала с «Авроры» ранее накопившиеся долги по аренде этого же участка и неустойку в сумме более 10 млн рублей. Однако позже администрация НГО согласилась дать рассрочку для погашения долга до марта 2019 года, поскольку представители компании в суде утверждали, что единовременная выплата всей суммы может серьезно ухудшить ее финансовое положение.

Кстати, Андрей Ищенко, участвовавший в повторных выборах главы Приморья в качестве самовыдвиженца, в положенный срок не предоставил итоговый финансовый отчет по своей избирательной кампании, а также не закрыл специальный избирательный счет, открытый ему после выдвижения. Сейчас этим делом плотно занялся Крайизбирком.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Под фото: Использование земельных участков, которые будут освобождаться в ближайшей или более отдаленной перспективе, на предмет их возможного использования – стало темой недавнего совещания под руководством и.о. главы Владивостока Олега ГУМЕНЮКА.