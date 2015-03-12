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В феврале Приморский край укрепил позиции в рейтинге социально-политической устойчивости регионов России

12 Марта 2015, 14:10 | Приморье
Приморье сохраняет позиции в рейтинге социально-политической устойчивости регионов. Исследование подготовлено экспертами фонда  «Петербургская политика». Приморье на протяжении последних месяцев остается в группе регионов «с высокой устойчивостью». По версии экспертов, в феврале Приморский край набрал 7,7 балла, сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-службе администрации Приморья.
 
Среди наиболее значимых событий месяца в Приморье эксперты отмечают подписание Губернатором соглашения о сотрудничестве между банком ВТБ и администрацией Приморского края, начало реализации проекта по развитию транспортного узла «Восточный-Находка», намерение китайской строительной компании «Пэйчен Цзин Фан» инвестировать в строительство жилья в Кировском районе.
 
Кроме того, заметным событием стало решение ОАО «Газпром» реализовать планы по строительству завода «СПГ-Владивосток», несмотря на оптимизацию затрат, запланированную в 2015 году.
 
Напомним, рейтинг социально-политической устойчивости регионов от экспертов фонда «Петербургская политика» публикуется с осени 2012 года на ежемесячной основе. 
 
Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: рейтинг  спг-владивосток  газпром 



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