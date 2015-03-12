В Приморье Золотой мост вывел строительную империю к банкротству

«Тихоокеанская мостостроительная компания» предпочла самобанкротство наскокам кредиторов

Весна 2015 года ознаменовалась крушением очередной приморской компании, расцвет которой пришелся на времена «реальной экономики» предыдущего губернатора. На прошлой неделе Арбитражный суд Приморского края ввел процедуру временного наблюдения в отношении ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ТМК, Уссурийск), одной из крупнейших строительных компаний Дальнего Востока. Компания, созданная ныне чиновником Виктором ГРБЕНЕВЫМ, была одним из везунчиков, с помощью властей вытянувших счастливый «абонемент» на участие в

АТЭСовских мегастройках.

Лебединой песней ТМК, становившейся «Компанией года в Приморском крае», стало строительство моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке и автодороги пос. Новый - бухта Патрокл, а послесаммитовские реалии, разукрашенные судебными тяжбами с администрацией Приморья и подрядчиками, оказались настолько тяжелыми, что ЗАО предпочло самостоятельно подать заявление о банкротстве, чтобы опередить многочисленных кредиторов, выстроившихся в очередь за остатками былой строительной империи.

Досье "Золотого Рога": ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» создано в мае 2005 года в Уссурийске, компания занимается строительством мостов, надземных автодорог, тоннелей и подземных дорог, другими строительными работами. Компания входит в число крупнейших налогоплательщиков Приморского края: только за период строительства объектов саммита АТЭС с 2008-го по 2012 год в госбюджет было перечислено 2,8 млрд рублей. Уставный капитал ЗАО составляет 3 млн рублей, до 2014 года он был разделен поровну между ООО «Илан» и ООО «Эмити» (Владивосток). 100% ООО «Эмити» принадлежат бывшему гендиректору ТМК Геннадию ФАЙНУ, 100% ООО «Илан» - Сергею ПОПОКУ.

Лихим наскоком…

Первым атаку на привлекательный приморский актив еще в 2013 году начало хабаровское ОАО «Дальмостострой» (входит в «Группу Е4»), выступавшее субподрядчиком строительства моста через бухту Золотой Рог.

Компания, контролируемая структурами бывшего топ-менеджера РАО «ЕЭС России» Михаила АБЫЗОВА (ныне министр по вопросам Открытого правительства), в своем иске в Арбитражный суд Приморского края ссылалась на неисполнение ТМК решений судов о выплате «Дальмостострою» соответственно 6 млн рублей и 779,7 тыс. рублей. Однако суд принял решение отказать в принятии заявления, так как ТМК предоставила данные о погашении задолженности в полном объеме. Ранее «Дальмостострой» выиграл в Федеральном арбитражном суде Дальневосточного округа иск о взыскании с ТМК долга в размере 225 млн рублей.

Досье "Золотого Рога": Вантовый мост «Золотой» через бухту Золотой Рог - один из объектов, который был возведен во Владивостоке к саммиту АТЭС. Вместе с мостом на остров Русский он стал основой для новой транспортной системы Владивостока. Генподрядчиком строительства выступало ЗАО «ТМК», субподрядчиками - ОАО «Дальмостострой», ОАО «Примавтодор» (Владивосток) и ряд других организаций.

Одним из тех, кто встал на защиту ТМК и Виктора Гребнева, был первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ. Куратор саммитовских строек не понаслышке знает, с каким трудом рождался новый облик Владивостока.

«Я бы дал этому вот такое объяснение. Никогда чужой успех никому не нужен. Эта компания построила низководный мост, много дорог. Провела вообще тяжелейшую работу, я бы сказал, знаете, даже самоотверженно эти люди трудились. Я приезжал сюда зимой, когда было минус 30, они со специальным тепляком выходили и работали, хотя, по многим параметрам, могли сидеть дома, их можно было не задействовать. И сам руководитель этого предприятия, и люди, с которыми я встречался, - это работяги настоящие, высококвалифицированные специалисты. Конечно, они имели много заказов, объектов, я думаю, что у них много недоброжелателей. Я высоко ценю профессионализм этой компании. Если ошибки были допущены, надо за них отвечать. Я верю, что справедливость восторжествует и по достоинству все оценится», - заявил Шувалов летом 2012 года.

Разбирательства с «Дальмостостроем» оказалась лишь одной вехой в череде судебных тяжб, в которых оказалась втянута ТМК. При этом компания не только отбивалась от претензий, но и сама выигрывала в арбитраже.

Судебные будни

Так, в августе 2014 года Арбитражный суд Приморского края принял решение взыскать с департамента дорожного хозяйства Приморского края в пользу ТМК 276,370 млн рублей. Как говорится в материалах суда, 30 июня 2008 года между ЗАО «ТМК» и департаментом был заключен государственный контракт на выполнение работ по объекту «Строительство мостового перехода через бухту Золотой Рог в г. Владивостоке на автомагистрали, связывающей федеральную автомобильную дорогу М-60 с островом Русский». Акты выполненных работ были подписаны сторонами без возражений, однако департамент оплату не произвел, ссылаясь на последующую корректировку объемов принятых работ. Позже Контрольно-счетная палата (КСП) Приморского края выявила факт завышения начальной максимальной цены на 889 млн рублей при строительстве моста через бухту Золотой Рог.

Самым настойчивым оппонентом ТМК оказалось ЗАО «Русско-Азиатская строительная компания» (РАСК), единственным учредителем которого с 2006 года числился бывший руководитель департамента дорожного хозяйства Приморского края Владимир РОЗЕНБЕРГ, который не без основания причисляется к «команде Дарькина».

Как уже сообщал «Золотой Рог», в феврале этого года Пятый арбитражный апелляционный суд подтвердил правомерность взыскания с ЗАО «ТМК» 101,431 млн рублей долга по иску ЗАО «РАСК».

Согласно материалам суда, между ТМК (генподрядчик) и РАСК был заключен договор субподряда, в соответствии с которым РАСК обязалась выполнить работы по строительству автомобильной дороги бухта Патрокл - мостовой переход через бухту Золотой Рог. Приблизительная стоимость работ составила 440,985 млн рублей.

РАСК выполнила все предусмотренные договором строительно-монтажные работы, но ТМК не оплатила часть работ в объеме 101,431 млн рублей, что послужило основанием для обращения субподрядчика в Арбитражный суд Приморского края с требованием о взыскании задолженности.

Не согласившись с решением арбитража, постановившего взыскать задолженность, ТМК обратилась с жалобой в Пятый арбитражный апелляционный суд.

В обоснование своих требований ТМК указала на заключение между компаниями мирового соглашения на данную сумму задолженности. Однако указанный довод был отклонен судом, так как решением суда от 20 декабря 2013 года ЗАО «РАСК» признано банкротом и в отношении общества введено конкурсное производство, что делает невозможным утверждение судом мирового соглашения сторон от 11 июля 2013 года.

Не получив обещанных миллионов, РАСК пытается обанкротить ТМК. По сведениям «Золотого Рога», в декабре 2014 года бывший подрядчик уссурийцев обратился в Арбитражный суд Приморского края с иском о банкротстве ТМК по факту задолженности в 3 млн рублей. В ходе судебного разбирательства ТМК предоставила подтверждение погашения задолженности, а суд отказал РАСК во введении наблюдения.

Но это далеко не все. Параллельно в арбитраж поступило еще одно заявление о банкротстве ТМК - на этот раз от ООО «Комплект-сервис». Поэтому инициатива ТМК о самобанкротстве оказалась весьма вовремя. Теперь и РАСК, и «Комплект-сервис» могут претендовать только на включение в реестр кредиторов, а это далеко не то, что самолично «рулить» процессом банкротства.

Со строек АТЭС на космодром

А кто же стоит за ТМК сейчас? Как уже сообщал «Золотой Рог», летом 2013 года Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Приморскому краю удовлетворило ходатайство ООО «Принт» (Санкт-Петербург) о приобретении в собственность 50% ТМК. По стечению обстоятельств, телефоны и адрес ООО «Принт» в Санкт-Петербурге совпадали с телефонами и адресом аудиторской фирмы АСБ, принадлежавшей Андрею НЕСТЕРЧУКУ, заместителю гендиректора концерна «Титан-2», который в середине 1990-х создал бывший глава Спецстроя Григорий НАГИНСКИЙ. Позже «Титан-2» перешел под контроль его супруги Татьяны и дочери Елены.

Еще один претендент на долю ТМК тогда же отыскался в Хабаровске. По данным того же УФАС, ООО «Дальвостоктрейд» нацелилось на 25,03%. Единственным владельцем «Дальвостоктрейд» является Дмитрий ИШАЕВ, сын бывшего министра по развитию Дальнего Востока и экс-полпреда в ДФО Виктора ИШАЕВА.

Удалось ли питерцам и хабаровчанам стать акционерами ТМК, оказалось тайной за семью печатями. Только вот по странному стечению обстоятельств в то же время ТМК получила первый подряд на строительстве космодрома в Амурской области (генподрядчик - ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России»), главного проекта компании-банкрота на данный момент.

Отметим, что на строительстве космодрома ТМК уже успела отметиться в скандалах с задержкой зарплаты. Последняя проверка Роструда выявила задолженность перед строителями космодрома «Восточный» на сумму более 30 млн рублей.

«В ходе контрольно-надзорных мероприятий вновь была выявлена задолженность по заработной плате перед 1262 работниками на сумму свыше 30,5 млн рублей. Это не первый случай задержки зарплаты в данной организации. В декабре 2014 года по требованию Роструда сотрудникам компании уже было выплачено более 61 млн рублей», - сообщила пресс-служба ведомства.

«У компании нет денег по причине неполучения их от Спецстроя за объекты на космодроме. А на космодроме приемка этих объектов затягивается по любым причинам. Гендиректор ТМК много лет руководит предприятием и всегда уважал свой коллектив. Рабочие его уважают, верят его слову. Но на последнем собрании он сказал, что больше ничего не может сделать…», - говорил один из работников ТМК год назад.

Сегодня у ТМК другой гендиректор - Игорь НЕСТЕРЕНКО, а Виктор Гребнев осваивает государственную службу, заняв должность директора департамента промышленности и транспорта в администрации Приморского края.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.