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Депутатам не говорят, как "Наш дом – Приморье" тратил деньги на строительство "Хайяттов"

12 Марта 2014, 12:49 | Приморье

Расходование денег, выделенных в 2010-2013 годах компании «Наш дом – Приморье» на строительство пятизвездных отелей «Хайятт» во Владивостоке, снова осталось неизвестным широкой публике. 12 марта этот вопрос снова был исключен из повестки заседания комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам ЗС ПК. На сей раз рассмотрение отчета краевой Контрольно-счетной палаты по этому поводу сорвалось из-за отсутствия главных действующих лиц, располагающих наиболее полной информацией.

По словам председателя комитета Галуста АХОЯНА, первый вице-губернатор приморья Александр КОСТЕНКО в настоящее время отсутствует в регионе, а генеральный директор ОАО «Наш дом – Приморье» Игорь ВАТУЛИН продолжает находиться на больничном. Председатель Контрольно-счетной палаты Приморского края Дмитрий ВИНОГРАДОВ находится в отпуске. Учитывая отсутствие людей, в полной мере владеющих информацией, обсуждение финансовой ситуации в компании между собой депутаты сочли непродуктивным делом.

- Нужно до очередного заседания Законодательного Собрания обязательно провести заседание комитета, чтобы рассмотреть отчет, - добавил Галуст Ахоян.

Ранее рассмотрение отчета КСП о расходовании «Нашим домом» выделенных из краевой казны денег переносилось несколько раз. В повестку заседания бюджетного комитета этот вопрос вносился еще в конце января, но каждый раз его снимали с рассмотрения по причине отсутствия тех или иных ответственных лиц. При этом электронная версия отчета на сайте ЗС ПК, как это обычно практикуется, так и не появлялась. В то же время, представители КСП заявляют, что результаты проверки были переданы в прокуратуру для принятия мер реагирования.

Добавим, что на начало 2014 года общая сумма средств, потраченных на строительство гостиниц на мысе Бурный и Корабельной набережной, достигла 13 млрд. руб., в том числе 8,1 млрд. руб. – из бюджета Приморья. По расчетам администрации региона, на долгострой потребуется еще 3 млрд. руб., а общая стоимость двух гостиниц, таким образом, достигнет 16 млрд. руб.

Артем СТРОГИН.  ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: Наш дом - Приморье  хаятты 



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